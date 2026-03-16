Las habilidades digitales avanzadas aumentan la probabilidad de empleo de los silver

El desarrollo de habilidades digitales es uno de los factores que más influye en la inclusión laboral y social de los seniors.

Las habilidades digitales avanzadas permiten que los silver accedan y permanezcan en el mercado laboral, una vez que superan el simple acceso a internet.

Así concluye un estudio sobre 6.476 personas mayores de 50 años en China, publicado en febrero de 2026 por Frontiers in Public Health. Estas competencias aumentan la probabilidad de empleo, fortaleciendo el capital social de los participantes, su bienestar psicológico y su acceso a nuevas oportunidades económicas.

Las habilidades digitales facilitan la incorporación de adultos mayores al empleo porque van más allá de la simple conexión a la red. Su dominio contribuye a fortalecer redes sociales, facilita el flujo de información y mejora la confianza para integrarse plenamente en el entorno laboral y social.

El informe de Frontiers in Public Health desglosa la alfabetización digital en tres dimensiones: acceso, conciencia digital y habilidades de aplicación.

El acceso consiste en disponer de dispositivos y conectividad. La conciencia digital es reconocer la relevancia de internet para el trabajo, el ocio, el estudio y la vida cotidiana. Las habilidades de aplicación comprenden la capacidad para usar herramientas como plataformas de aprendizaje, apps de comunicación y compras en línea.

El envejecimiento de la población impulsa nuevas políticas y programas orientados a mejorar el acceso de adultos mayores a la tecnología.

Mecanismos: cómo la alfabetización digital impulsa la empleabilidad

Solo las habilidades digitales avanzadas —que implican conciencia y manejo de herramientas tecnológicas— muestran una relación directa con la mejora en la posibilidad de empleo de los adultos mayores. El acceso a internet, evaluado de forma aislada, no reporta impacto significativo sobre la situación laboral de este grupo.

El estudio destaca que cada punto adicional en el índice de alfabetización digital incrementa en 0,1% la probabilidad de que una persona mayor mantenga un empleo. Este efecto persiste aun considerando factores sociales, económicos y demográficos. En otras palabras, la verdadera diferencia la marca el uso funcional y consciente de la tecnología.

Resultados clave: habilidades digitales y permanencia laboral

Las habilidades digitales específicas están asociadas a una mayor probabilidad de mantenerse en el trabajo, mientras que tener solo acceso sin competencias aplicadas no aporta ventajas en el mercado laboral. La conciencia digital y el uso efectivo de aplicaciones tecnológicas son indicadores importantes de mejor empleabilidad.

La capacitación en inteligencia artificial y tecnologías digitales aparece como un factor clave para reducir la brecha tecnológica en adultos mayores.

Quienes combinan motivación y dominio técnico presentan tasas de actividad laboral superiores al promedio del grupo. En contraste, quienes solo cuentan con acceso o con motivación, pero carecen de habilidades aplicadas, no experimentan mejoras similares en su situación de empleo.

Bienestar psicológico y capital social: vías de la inclusión laboral

El análisis identifica tres mecanismos principales por los que la alfabetización digital fomenta la participación laboral en adultos mayores. En primer lugar, aumenta el bienestar psicológico, ya que quienes utilizan la tecnología con soltura adquieren mayor confianza y actitud positiva ante el envejecimiento. Esto les permite mantener la motivación y la autoestima necesarias para seguir trabajando.

En segundo lugar, refuerza el capital social: una red más amplia de contactos y apoyos, alimentada por el uso de tecnologías digitales, facilita la obtención de información y recursos laborales, así como la integración en nuevos entornos de trabajo y apoyo colectivo.

El acceso a herramientas digitales se vuelve cada vez más relevante para la participación social y laboral de las personas mayores.

Por último, el desarrollo de competencias digitales ayuda a optimizar la gestión del tiempo familiar. Las personas mayores con más habilidades pueden dedicar menos tiempo al cuidado de nietos y otras tareas, disponiendo así de mayor energía y posibilidades para el empleo.

¿Quiénes se benefician más de la alfabetización digital?

El impacto positivo de la alfabetización digital no es homogéneo. Es más intenso en adultos mayores con alto nivel educativo, varones y residentes urbanos, según muestra Frontiers in Public Health. El estudio clasifica a los participantes en cuatro grupos: integrados digitales, rezagados, aspirantes y alienados.

Los integrados digitales —con acceso, habilidades y motivación— obtienen el mayor beneficio en términos de empleabilidad. Los aspirantes, motivados pero con dificultades de acceso, mejoran si superan esas barreras. Por el contrario, los alienados digitales, que no utilizan ni valoran la tecnología, no experimentan cambios relevantes en su inserción laboral tras procesos de alfabetización.

Políticas para reducir la brecha digital y laboral

A la luz de estos resultados, Frontiers in Public Health sugiere adaptar los programas de formación digital al perfil de cada grupo. Para quienes ya utilizan tecnología y están motivados, es prioritario avanzar en habilidades aplicadas y nuevas herramientas. En los grupos rezagados o alienados se requiere primero facilitar el acceso y motivar el interés por los entornos digitales.

Las recomendaciones incluyen crear plataformas digitales inclusivas, promover dispositivos accesibles y fomentar redes de apoyo intergeneracional, especialmente en áreas urbanas, donde la capacitación técnica ofrece mejores resultados. En zonas rurales, es fundamental centrarse en asegurar el acceso básico y la orientación inicial para evitar que la brecha digital agudice la desigualdad en el empleo.

La ventaja de la alfabetización digital reside principalmente en quienes integran la tecnología a su vida diaria y muestran alto interés por aprender y participar, conformando un grupo preparado para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la economía digital actual.