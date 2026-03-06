Generación Silver

La Fiesta de los Vecinos: un refuerzo de vínculos que favorece a los silver, pero no sólo a ellos

Circula en redes sociales un relato anónimo sobre una situación vivida en un vecindario, que inspira a quienes se preguntan cómo combatir el aislamiento. El relato, quizás ficticio, recuerda sin embargo experiencias reales vividas en varias ciudades

Guardar
Escena del film "Calle de
Escena del film "Calle de la Humanidad, 8", que trata de la convivencia entre habitantes de un mismo edificio

El texto evoca la soledad que paradójicamente puede vivirse en un edificio totalmente habitado y en una ciudad abarrotada. El estar rodeado de gente no garantiza acompañamiento, vínculos, ni cooperación, ni mucho menos amistad. Por el contrario, con frecuencia el hormiguero humano favorece el anonimato, el aislamiento y una soledad tanto más dolorosa cuanto basada en la indiferencia.

Este es el testimonio en primera persona que circula en redes y que evoca este tipo de situaciones y cómo la voluntad y creatividad humanas pueden superarla. Y a continuación, un resumen de una experiencia desarrollada en ciudades de Francia que llegó a ser reflejada en el cine.

“Vivo en un edificio de 12 departamentos. Durante dos años, no conocí a ningún vecino. Nos cruzábamos en el pasillo. Hacíamos un breve gesto con la cabeza. Quizás nos decíamos hola. Luego desaparecíamos cada uno en nuestras vidas. Eso era normal. Así era vivir en la ciudad.

Vivir rodeado de gente no
Vivir rodeado de gente no garantiza acompañamiento. Los homrigueros humanos de las grandes ciudades favorecen el anonimato y una soledad dolorosa producto de la indiferencia (escena del film Calle de la Humanidad 8)

Luego alguien nuevo se mudó a la Unidad 3. Se llamaba Diana. Tenía unos 70 años, había enviudado hacía poco y se había mudado para estar más cerca de su hija. La primera semana, tocó a todas las puertas del edificio. Hola, soy Diana, de la unidad 3. Solo quería presentarme.

La mayoría de la gente era educada, pero breve. No estábamos acostumbrados a esto. Pero Diana no captó la indirecta. La semana siguiente, dejó una nota en el vestíbulo: Comida compartida en el edificio. Este sábado: 18 horas. Traigan lo que quieran. O simplemente tráiganse ustedes mismos.

Casi no voy. Pero llegó el sábado y pude oír voces en el vestíbulo. Aparecieron cinco personas. De doce unidades. Al principio, nos quedamos parados, incómodos. Diana había preparado suficiente comida para veinte personas. Por si acaso, dijo sonriendo.

Hablamos. Conversaciones reales. Resultó que el joven de la Unidad 7 era músico. La mujer de la unidad 10 acababa de tener un bebé. La pareja de la unidad 5 tenía una panadería. Habíamos vivido uno encima del otro durante años y no sabíamos nada el uno del otro.

Diana lo convirtió en algo mensual. Entonces alguien sugirió realizar un grupo de chat en el edificio. Para emergencias, dijeron. Pero se convirtió en algo más que eso. ¿Alguien tiene una escalera que me pueda prestar? Hice demasiada sopa. ¿Alguien quiere un poco? ¿Alguien puede alimentar a mi gato este fin de semana?

Cuando la mujer de la unidad 10 tuvo que regresar a trabajar, tres vecinos se ofrecieron a cuidar el bebé. Cuando el músico de la unidad 7 dio un concierto, ocho de nosotros nos presentamos para apoyarlo. Cuando el coche de alguien fue remolcado por la grúa, cuatro personas se ofrecieron a llevarlo.

Vecinos reunidos en un patio
Vecinos reunidos en un patio interior en una escena del film Calle de la Humanidad 8

El mes pasado, la hija de Diana me llamó. Diana se había caído y estaba en el hospital: nada grave, pero necesitaría ayuda durante unas semanas. Creamos un horario. Alguien le llevaba la comida todos los días. Otra persona la acompañaba a sus citas. Lloró cuando llegó a casa y vio el sistema que habíamos construido. Sólo quería conocer a mis vecinos, dijo.

Pero ella había hecho más que eso. Convirtió a doce desconocidos en cajas separadas en una comunidad que se apoya mutuamente. Todo porque ella tocaba puertas y se negaba a dejarnos permanecer aislados”.

La Fiesta de los Vecinos

En Francia, hace ya más de veinte años, Atanase Perifan creó, junto con un grupo de amigos, la asociación Paris de amigos, en el distrito 17 para reforzar los lazos de proximidad y movilizarse contra el aislamiento. La iniciativa, rebautizada en 1990 como Inmuebles en Fiesta y más tarde La Fiesta de los Vecinos, se extendió rápidamente por todo París y en las principales ciudades de Francia, para pasar luego a varios países de Europa y también a Canadá y Estados Unidos.

La idea era reunir, una vez al año, a los habitantes de un edificio o de una calle, para compartir un momento, en el cual cada quien trae algo de comida y bebida. Muchos vecinos que nunca habían cruzado palabra (salvo el saludo de rigor, infaltable entre los franceses) empezaron una relación de cooperación, que benefició no solo a los mayores sino también a los jóvenes que iniciaban su vida independiente. “Es como la fiesta en el pueblo”, decían algunos mayores que habían conocido otra forma de relacionarse cuando vivían fuera de la gran ciudad.

Afiche de la película la
Afiche de la película la Calle de la Humanidad, cuyo escenario es París

Un acontecimiento trágico marcó, incluso, un antes y un después en esta iniciativa. La canícula de 2003, que dejó un saldo de 15000 fallecidos, sobre todo gente mayor que no podía hidratarse o alimentarse adecuadamente en ese período de calor intenso, hizo que muchos se replantearan la relación entre vecinos, y se crearon redes como Voisins Solidaires, cuyo lema es “un proyecto para una vecindad más humana”, donde los vecinos pueden pedir y ofrecer algunos pequeños servicios. Se crearon entonces acciones para problemas específicos: Verano de los vecinos, para el momento en el que mucha gente parte de vacaciones y los mayores quedan aislados, Frío intenso, Ascensor fuera de servicio, la Navidad de los vecinos, etc.

La pandemia, con su período de aislamiento social reforzó este tipo de vínculos, y muchos jóvenes se ofrecieron a ayudar a los mayores a realizar compras e incluso a mantener algún tipo de relación con el exterior. Algunas películas reflejan esta nueva realidad, como la francesa Calle de la Humanidad, 8, que narra las vicisitudes de un grupo de vecinos residentes en un edificio típico de París, protagonizada entre otros por el comediante Dany Boon.

La canícula de 2003 y
La canícula de 2003 y la pandemia de 2020 pusieron en evidencia la importancia de los vínculos solidarios. En Calle de la Humanidad, vecinos agradeciendo a los trabajadores esenciales por su labor

Es de esperar que estas iniciativas, que nacen de alguna vecina amable y solidaria como la Diana del relato, o que se inspiran en la ya célebre Fiesta de los vecinos, se multipliquen y sean ejemplo de una vida más integrada, que contemple la necesidad de socialización de los adultos mayores, pero también la de muchos jóvenes aislados en la ciudad, contribuyendo efectivamente al intercambio generacional.

Temas Relacionados

La Fiesta de los VecinosCalle de la Humanidad 8Canícula del año 2003Pandemia del año 2020aislamiento socialadultos mayoresAtanase PerifanParís de AmigosDany Boongeneracion-silver

Últimas Noticias

El error proteico común que cometen las personas después de los 50 años y que acelera la pérdida muscular

Adaptar la dieta y las rutinas cotidianas resulta clave para preservar el vigor físico y retrasar el deterioro funcional

El error proteico común que

El fenómeno de los granfluencers transforma las campañas digitales del turismo

La autenticidad, la experiencia y la diversidad etaria están impulsando nuevas conexiones en la industria, abriendo oportunidades para audiencias que buscan identificarse con historias reales y propuestas inclusivas

El fenómeno de los granfluencers

La generación sándwich bajo presión: deben cuidar de sus hijos mientras envejecen sus padres

La doble presión económica y emocional sobre los hogares fuerza el debate social sobre nuevas soluciones y prioridades en Estados Unidos

La generación sándwich bajo presión:

Cómo prevenir las caídas para proteger la autonomía en la madurez

Para muchos adultos mayores, la casa es un refugio de seguridad y recuerdos. Sin embargo, las estadísticas revelan una realidad más cruda: el hogar es también el escenario principal de accidentes que pueden cambiar una vida en segundos

Cómo prevenir las caídas para

El secreto para una vida más larga: qué ejercicios recomiendan los científicos

La combinación de ejercicios aeróbicos y de fuerza, maximiza los beneficios asociados a una mayor longevidad. Expertos recomiendan diversificar la rutina para potenciar la salud y obtener resultados más completos

El secreto para una vida
DEPORTES
Radiografía de Colapinto en la

Radiografía de Colapinto en la práctica 1 del GP de Australia de F1: pese a un despiste superó con holgura a Gasly

Franco Colapinto terminó 16° en la primera práctica libre del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

La impresionante imagen de una estrella del fútbol europeo que se sometió a una peculiar terapia

Boca Juniors habría llegado a un acuerdo con una figura del fútbol argentino para sumarla como refuerzo: cuándo es la fecha límite

La anécdota de Mariano Troilo tras compartir vestuario por primera vez con Lionel Messi en la Selección: el curioso pedido que le hizo

TELESHOW
Ángel de Brito reveló el

Ángel de Brito reveló el verdadero motivo detrás del incidente vial de Ernestina Pais: “Le retrotrajo su pasado”

Nicki Nicole reflexionó sobre sus vínculos tras su ruptura con Lamine Yamal: “Me tiro al vacío y choco, pero ya no soy eso”

Catherine Fulop mostró fotos inéditas del nacimiento de su nieta y contó a cuál de sus padres se parece

El amoroso saludo de cumpleaños de Yanina Latorre: “El más pequeño de la familia”

El descargo de Ian Lucas ante las versiones de su relación con Evangelina Anderson: “Lo que viví fue real”

INFOBAE AMÉRICA

Turismo en Panamá mantiene expansión

Turismo en Panamá mantiene expansión con más de 3 millones de visitantes en 2025

El misterio de los cristales en la prehistoria: por qué los primates elegían el cuarzo

Las muertes masivas de aves marinas en Europa encienden las alarmas sobre el impacto de la crisis climática

Estados Unidos mantiene la presión sobre Irán: atacó más de 2.000 objetivos y destruyó 30 embarcaciones

El canciller iraní aseguró que el régimen está preparado para resistir una invasión de Estados Unidos: “Los estamos esperando”