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Amenazas de tiroteos en Neuquén: las autoridades activaron un protocolo ante la escalada de denuncias

Directivos y equipos educativos suspendieron actividades tras advertencias de posibles ataques. El sistema provincial sostiene medidas preventivas y refuerza la contención a estudiantes y familias

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Amenazas de tiroteo en escuelas
Amenazas de tiroteo en escuelas

La provincia de Neuquén enfrenta una creciente preocupación por la reiteración de amenazas de tiroteo en su sistema educativo. En los últimos días, la aparición de nuevos episodios en escuelas de Centenario reavivó el debate sobre la seguridad escolar y la necesidad de respuestas coordinadas que protejan tanto a estudiantes como a docentes.

El fenómeno, que se replica en distintas zonas del país, motivó la activación de protocolos y la intervención de equipos interdisciplinarios para prevenir situaciones de riesgo.

La alarma se encendió especialmente en el CPEM N°31, donde el equipo directivo decidió suspender las clases en los tres turnos tras detectar un mensaje que advertía sobre una posible amenaza. La medida fue adoptada para toda la jornada del lunes y estuvo acompañada por la convocatoria a una reunión informativa con familias, en la que se analizaron los pasos a seguir y las estrategias para reforzar la prevención y la seguridad en la institución.

De acuerdo con lo informado por el portal LM Neuquén, en paralelo, el CPEM N°71 también se vio obligado a activar un protocolo de intervención. En ese caso, la aparición de carteles anónimos con amenazas dirigidas a directivos dentro del establecimiento derivó en la intervención de la Supervisión de Nivel Medio, equipos interdisciplinarios y la comisaría 52, que realizó un relevamiento en el edificio y notificó a la fiscalía. Como medida adicional, la presencia policial se incrementó en los horarios de ingreso y egreso, y se dispusieron rondines y puntos fijos en el entorno escolar, mientras que dentro de la institución se promovieron jornadas de reflexión bajo la consigna de “escuelas libres de violencia”.

Estos episodios recientes se suman a una serie de amenazas que ya habían motivado la intervención de los Equipos de Apoyo Interdisciplinario (EAOPIE) y supervisores del Consejo Provincial de Educación (CPE).

Desde el área de Educación provincial, explicaron que cada situación es abordada con máxima seriedad y de manera inmediata, priorizando la contención de estudiantes, la comunicación con las familias y el trabajo conjunto con organismos como Salud, Defensoría y fuerzas de seguridad.

Aunque la sucesión de amenazas generó inquietud en la comunidad, las autoridades educativas descartan el avance hacia medidas de control estrictas —como detectores de metales o requisas— dentro de las escuelas. En cambio, la estrategia se orienta a un enfoque preventivo, centrado en el fortalecimiento de los vínculos y la convivencia escolar.

Grafiti en marcador negro sobre azulejos blancos, que dice "MAÑANA LLUEVEN BALAS" y la fecha "17/04/26" escrito en una pared de un baño
Un mensaje intimidatorio hallado en una pared de un baño de una escuela

Las autoridades insisten en que la activación de protocolos busca garantizar que cualquier situación sea contenida y resuelta con rapidez, evitando la propagación del miedo y preservando el ambiente de aprendizaje. Cada amenaza es tratada como un hecho potencialmente grave, independientemente de su origen o verosimilitud. El sistema educativo neuquino sostiene que la prevención y el acompañamiento resultan más efectivos que el endurecimiento de controles físicos, una estrategia respaldada por docentes y equipos de orientación.

Uno de los aspectos más destacados por especialistas y autoridades es el impacto que tienen las redes sociales en la circulación de amenazas.

Desde el ámbito educativo subrayaron la necesidad de involucrar a las familias en el abordaje del problema. Gran parte de las interacciones de los adolescentes ocurre en entornos digitales, por lo que el acompañamiento familiar debe extenderse más allá del ámbito escolar.

El fenómeno de las amenazas en escuelas de Neuquén no es aislado, sino parte de una problemática que se replica a nivel nacional. Mientras persisten episodios similares en otras provincias, el sistema educativo neuquino prioriza sostener la calma, reforzar los protocolos y garantizar la seguridad mediante un abordaje articulado y preventivo.

Lo mismo sucedió en otras provincias del país, como Salta, Tucumán y Córdoba. De hecho, en esta última, se registraron alrededor de 100 denuncias por amenazas en escuela en tan solo una semana.

Todo esto comenzó a tener trascendencia pública tras el tiroteo en una escuela de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, en el que un adolescente mató a un compañero de otro curso de un tiro. Luego, se conoció que existía una red, autodenomicada True Crime Community, un fenómeno digital que reúne a personas interesadas en el análisis, la discusión y, en algunos casos extremos, la admiración o emulación de crímenes reales, especialmente aquellos que involucran ataques violentos y homicidios masivos. En este contexto, se gestó el ataque a la escuela santafesina y la situación no tardó en replicarse en otras provincias.

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