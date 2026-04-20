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Nueva amenaza del régimen iraní: condicionó la seguridad en Ormuz al levantamiento del bloqueo de Estados Unidos

“No se pueden restringir las exportaciones de petróleo de Irán y esperar, al mismo tiempo, que la seguridad sea gratuita para los demás”, afirmó el vicepresidente primero, Mohamed Reza Aref

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Nueva amenaza del régimen iraní: condicionó la seguridad en Ormuz al levantamiento del bloqueo de Estados Unidos
Nueva amenaza del régimen iraní: condicionó la seguridad en Ormuz al levantamiento del bloqueo de Estados Unidos

El régimen de Irán anunció el lunes a la madrugada que mantendrá restringido el tránsito en el estrecho de Ormuz y condicionó su reapertura al levantamiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos a sus puertos, en medio de la tensión por el alto el fuego que expira el miércoles. El vicepresidente primero, Mohamed Reza Aref, sostuvo que la “seguridad” de ese paso estratégico “no es gratis” y vinculó la estabilidad del mercado energético al fin de la presión sobre Teherán.

“La seguridad del estrecho de Ormuz no es gratis”, afirmó Reza Aref, luego de que las autoridades iraníes anunciaran durante el fin de semana la decisión de volver a restringir el tránsito marítimo tras denunciar un incumplimiento por parte de Washington de los términos del alto el fuego pactado el 8 de abril. En esa línea, remarcó que “no se pueden restringir las exportaciones de petróleo de Irán y esperar al mismo tiempo que la seguridad sea gratuita para los demás” y advirtió: “La elección es clara: o un mercado petrolero libre para todos, o el riesgo de que todos tengan que asumir costes considerables”.

El funcionario agregó que la estabilidad de los precios energéticos “depende de que se ponga fin de manera garantizada y duradera” a la “presión económica y militar ejercida contra Irán y sus aliados”.

Más temprano, el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqaei, cuestionó el bloqueo “ilegal” impuesto por Estados Unidos a los puertos del país, al que definió como un “castigo colectivo” y “un crimen de guerra contra la humanidad”. Según indicaron las autoridades, el estrecho de Ormuz solo reabrirá cuando Washington levante el bloqueo, en el tramo final de la tregua de dos semanas acordada entre ambas partes.

El vicepresidente primero, Mohamed Reza Aref, sostuvo que la “seguridad” de ese paso estratégico “no es gratis” y vinculó la estabilidad del mercado energético al fin de la presión sobre Teherán.
El vicepresidente primero, Mohamed Reza Aref, sostuvo que la “seguridad” de ese paso estratégico “no es gratis” y vinculó la estabilidad del mercado energético al fin de la presión sobre Teherán.

Las declaraciones de los funcionarios iraníes surgen en paralelo con los preparativos diplomáticos para una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado previamente el envío de representantes estadounidenses a Pakistán con el objetivo de retomar el diálogo, luego de un primer encuentro que no logró avances sustanciales. Sin embargo, la participación iraní en esas conversaciones no está confirmada.

Las diferencias entre ambas partes persisten sobre temas centrales, como el programa nuclear iraní, la influencia regional de Teherán y el control del tráfico marítimo en el Golfo. A esto se suma el mantenimiento del bloqueo estadounidense sobre buques con destino a puertos iraníes, una medida que Irán considera ilegítima.

En ese contexto, autoridades iraníes señalaron que no permitirán el libre tránsito por el estrecho mientras sus propias exportaciones permanezcan restringidas.

“Es imposible que otros pasen por el estrecho de Ormuz mientras nosotros no podamos”, afirmó el presidente del Parlamento iraní, Mohammed Bagher Qalibaf, en declaraciones recientes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado previamente el envío de representantes estadounidenses a Pakistán con el objetivo de retomar el diálogo, luego de un primer encuentro que no logró avances sustanciales (REUTERS)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado previamente el envío de representantes estadounidenses a Pakistán con el objetivo de retomar el diálogo, luego de un primer encuentro que no logró avances sustanciales (REUTERS)

La situación en la zona sigue siendo volátil. Decenas de embarcaciones permanecen a la espera de autorización para cruzar el paso marítimo, mientras continúan las restricciones y los controles tanto de Estados Unidos como de Irán. La interrupción del flujo comercial amenaza con impactar en el suministro global de energía y otros bienes esenciales.

(Con información de Europa Press)

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