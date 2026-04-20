Las confesiones hot de Florencia Peña sobre disfraces y juguetes sexuales: “Todo era sorpresa”

Florencia Peña compartió detalles sobre disfraces sexuales y juguetes eróticos durante su visita a 'Las chicas de la culpa' (Video: Las Chicas de la Culpa, Eltrece)

Fiel a su estilo frontal, sin filtros y siempre dispuesta a correrse de lo políticamente correcto, Florencia Peña volvió a generar repercusión al abrir la puerta de su intimidad en televisión. Invitada al ciclo Las chicas de la culpa (Eltrece), la actriz compartió anécdotas sobre su vida sexual, habló del juego de roles con su pareja y sorprendió con una divertida historia vinculada a los juguetes sexuales que tiene en su casa.

Todo comenzó cuando Malena Guinzburg sacó el tema de los disfraces, una faceta que Peña no dudó en confirmar. “Bueno, a veces pasa”, respondió con naturalidad, antes de profundizar en cómo funcionaban esos juegos en la intimidad. “Antes era asiduo”, aclaró, dejando entrever que se trataba de una práctica frecuente en su vida de pareja.

Lejos de quedarse en una respuesta superficial, la actriz explicó cómo organizaban esas escenas y el nivel de detalle que implicaban. “Claro. ‘Espérame que yo vengo…' pero hay un abogado del otro lado, hay que, más o menos, indicarle. No podés dejar a libre albedrío. No es Improcrash”, lanzó entre risas, en referencia a la necesidad de cierta “dirección” para que el juego no se desvirtúe.

La actriz reveló la importancia del factor sorpresa y el juego de roles en su vida íntima de pareja

Ese intercambio dio pie a que las conductoras indagaran aún más en los roles que solía interpretar. “Yo salía, no se sabía con qué iba a entrar. O sea, todo era sorpresa”, contó, dejando en claro que el factor sorpresa era parte fundamental de la dinámica. Entre los personajes, mencionó algunos clásicos: desde una enfermera hasta “la chica que te hace la cama en el hotel”, lo que despertó risas en el estudio y alimentó la curiosidad del resto del panel.

La charla, distendida y cargada de humor, también reveló un costado más lúdico de la actriz, que se definió a sí misma como “multifacética”. Sin embargo, también dejó en claro que el humor podía jugar en contra si no se manejaba bien. “Entraba por zonas cómicas que no ayudaba. La bajaba”, explicó, al recordar que en algunos casos la situación se volvía demasiado graciosa y rompía el clima.

Pero si el tema de los disfraces llamó la atención, lo que vino después terminó de instalar el momento como uno de los más comentados del programa. Peña recordó una reciente situación en su casa que derivó en una escena tan inesperada como divertida. “El otro día estuvimos con las chicas en casa ordenando cosas y aparecían de todo tipo de consoladores. Me mandaban fotos y me decían: ‘¿Y con esto qué hacemos?’”, relató.

Florencia Peña explicó que su rol como imagen de un sex shop la llevó a recibir y probar una gran cantidad de productos eróticos

La actriz explicó que durante muchos años fue imagen de un sex shop, lo que derivó en que recibiera una gran cantidad de productos. “Yo soy muy tester”, afirmó entre risas, reconociendo que no solo los recibía, sino que también los probaba y daba su opinión. Esa experiencia, sumada al paso del tiempo, generó una acumulación de objetos que terminaron dispersos por distintos rincones de su casa.

“Aparecen en lugares que vos decís: ‘¿Cómo llegó esto acá?’ Abrís un cajón y hay dos satisfyer…”, comentó, sorprendida por la cantidad de elementos que iban apareciendo mientras ordenaban. La escena, según describió, generó preguntas constantes por parte de quienes la ayudaban en la limpieza, que no sabían si tirar o guardar esos objetos.

“Me preguntaban qué hacer y yo les decía: ‘Guardalo’”, recordó, con total naturalidad. Incluso, entre bromas, deslizó que llegó a sugerirles que los usaran, aunque enseguida aclaró, entre risas, que ese tipo de propuesta podía resultar incómoda y antihigiénica.

Como suele suceder cada vez que habla de su intimidad, Florencia Peña no solo rompió tabúes, sino que también dejó en evidencia una postura descontracturada frente a temas que muchas veces se mantienen en silencio. Su manera de abordar la sexualidad, desde el humor y la naturalidad, volvió a marcar su sello en televisión.