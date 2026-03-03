La OCDE advierte sobre la importancia de las pensiones respaldadas por activos

La coordinación entre sector público, privado y sociedad civil resulta clave para fortalecer sistemas previsionales sostenibles y garantizar el bienestar de las personas mayores.

Los sistemas de pensiones respaldados por activos son fundamentales para garantizar ingresos adecuados en la vejez, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Estos mecanismos, que utilizan inversiones en acciones, bonos y bienes raíces, permiten diversificar riesgos y mejorar la estabilidad financiera durante la jubilación.

Las pensiones respaldadas por activos, apoyadas tanto por organismos internacionales como por marcos regulatorios nacionales, ofrecen una vía para proteger el bienestar de las personas mayores frente al aumento de la edad promedio de la población mundial. Su desarrollo depende de normativas, cooperación multisectorial y la coordinación entre los sectores público y privado para afrontar los desafíos del envejecimiento demográfico.

La OCDE sostiene que los sistemas de pensiones respaldados por activos desempeñan un papel clave para proporcionar ingresos adecuados después de la jubilación. Estas estructuras requieren inversiones diversificadas y regulaciones que aseguren su sostenibilidad a largo plazo.

La organización recopila datos comparables entre países, elabora directrices y desarrolla análisis técnicos que orientan a autoridades y actores privados en la mejora de los sistemas de pensiones. Cada nación debe adaptar estos modelos a sus condiciones demográficas y económicas particulares.

Directrices internacionales para sistemas de pensiones

El apego a las normas internacionales es clave para el fortalecimiento de los sistemas previsionales. La OCDE publica lineamientos que evalúan la eficacia de las pensiones respaldadas por activos y emite recomendaciones periódicas para optimizar su funcionamiento.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sostiene que las pensiones respaldadas por activos diversifican riesgos y mejoran la estabilidad de los ingresos durante la jubilación.

Por su parte, Naciones Unidas, a través de la División para el Desarrollo Social Inclusivo del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (UN DESA), promueve marcos y orientaciones de política social. No establece regulaciones obligatorias, sino que impulsa guías para su incorporación en esquemas estatales y privados, integrando el envejecimiento en la agenda de desarrollo sostenible.

Respuestas globales al envejecimiento poblacional

El Plan Internacional de Acción de Madrid sobre el Envejecimiento, adoptado en 2002, marcó un punto de inflexión en la forma en que la comunidad internacional aborda la longevidad y la inclusión de las personas mayores.

La labor de Naciones Unidas se articula en tres prioridades: el desarrollo de personas mayores, la promoción de la salud y el bienestar en la vejez, y la creación de entornos favorables.

Estas acciones buscan facilitar y promover dichas prioridades para asegurar condiciones dignas y la participación activa de la población mayor. Se respalda la colaboración internacional apoyando la emisión de recomendaciones y marcos de acción en protección social.

Cooperación para la protección de las personas mayores

La movilización conjunta de la sociedad civil y el sector privado es esencial para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Naciones Unidas fomenta el diálogo entre organizaciones no gubernamentales y empresas, impulsando la responsabilidad compartida en el desarrollo y seguimiento de políticas de protección y bienestar.

Organismos internacionales como la Naciones Unidas promueven marcos de cooperación y guías de política social para enfrentar el envejecimiento poblacional.

Esta cooperación abarca el intercambio de información y buenas prácticas, adaptando soluciones a los contextos nacionales, regionales y locales. El sector civil y el privado participan activamente en la promoción de modelos inclusivos y sostenibles.

Reforzar los sistemas de pensiones respaldados por activos y coordinar políticas internacionales permite avanzar hacia comunidades que valoren, resguarden y defiendan los derechos de las personas mayores en una sociedad global que envejece.