“La moda no tiene edad; la mujer silver elige su estilo y toma de cada diseñador lo que le parece mejor”

Modelo en los años 70, pronto Adriana Costantini (centro) se transformó en empresaria de moda e hizo de su nombre una marca

Aunque asegura que la moda no tiene edad, lo cierto es que sus productos atraen a las mujeres 50+ por su estilo de cierto clasicismo, el diseño amplio y la variedad de talles.

Adriana Costantini fue modelo publicitaria y de pasarela en los años 70. A los 23 años se coronó como Miss Siete Días. También incursionó en TV presentando micros de moda y asesorando en vestuario.

Cuando sus hijos entraron a la escuela, ella se volcó a la confección y desde 1985 está en el rubro. Los jeans y las camisas bordadas fueron algunos de los distintivos de su marca.

“Yo diseño para una mujer a la que le gusta mi estilo, una mujer empoderada, esta palabra tan de moda: una mujer segura de sí misma, trabajadora, que quiere que la ropa esté a su servicio y no ella al servicio de su ropa, que se sienta confortable y que no tenga que estar pensando en cambiar su guardarropas todos los años, sino sólo estar completar o cambiar algo”, decía en una entrevista con este mismo medio hace unos años, en las que daba la clave de por qué muchas silvers la eligen.

Adriana Costantini como Miss Siete Días

— ¿Existe un estilo particular de ropa para las mujeres mayores? ¿Estilos diferentes a partir de determinada edad?

— No, no creo que haya un estilo propio, específico, para las mujeres de cierta edad. Nadie dice voy a diseñar para determinada edad. La moda no tiene edad. La mujer silver define su propio estilo, cada una elige lo que le gusta o toma de cada diseñador lo que le parece mejor. Las mujeres vamos construyendo nuestro propio estilo, al elegir nuestro guardarropa y a lo largo de la vida. Desde el momento en que tu mamá deja de decirte qué ropa ponerte, empezás a armar un estilo que vas a llevar a lo largo de tu vida.

— Que se va adaptando a la moda...

— Sí, puedo vestir a la moda a lo largo del tiempo, pero hay cosas que son eternas: un buen blazer y un jean, un sweater

— ¿El jean no tiene edad? ¿No hay un límite para usarlo?

— No hay límite, como dije, es eterno el jean. Y muy combinable.

— ¿La mujer madura ya no compra impulsivamente como suele pasar cuando se es joven?

— No compra impulsivamente, absolutamente no, aunque hoy diría que todo el consumo está más reflexivo. De todas maneras, en la compra siempre hay un componente emocional, a toda edad. Cuando sos más joven eso puede llevar a la compra compulsiva. Pero, reitero, lo emocional siempre pesa, compramos para vernos bien, por estética, compramos lo que nos gusta; pero también tenemos ya la experiencia de lo que nos va, lo que nos sienta bien.

La mujer silver tiene la experiencia de lo que le conviene y le sienta bien. Connjunto y accesorios en la gama del marrón, el color tendencia

— Los diseñadores, los fabricantes, las marcas, tienen en cuenta a las mujeres silver?

— Yo soy recontrasilver, tengo 75 años, soy silver hace rato. Y me alegra que ahora se nos empiece a valorar como clientas, como consumidoras, que se tenga en cuenta nuestros consumos, nuestros gustos, nuestras decisiones. Y esto no lo digo solo en materia de moda, sino en todos los rubros en los que nuestra elección pesa: accesorios, calzado, maquillaje, peinado, joyas, etc. Me alegra que el ojo del que produce empiece a posarse sobre lo silver.

— ¿Qué deberían tener en cuenta?

— Somos inteligentes, formadas, llevamos muchos años gozando de la moda, consumiendo moda, conocemos nuestro cuerpo más que nadie. Y estamos activas, incluso a veces más que la gente joven. Nos esforzamos por estar activas, además de que muchas seguimos trabajando, vamos al gimnasio, salimos, viajamos… para todo eso consumimos ropa. Antes la gente que se jubilaba se dedicaba como mucho a algún hobby, hoy es el emprendedurismo. Empezás a estudiar, te coacheás, porquesabés que tenés un montón de años por delante.

— Para comprar, ¿buscan asesoramiento o no lo necesitan?

— La compradora silver en general sabe lo que quiere. Son pocas las que apelan a una asesoría o a una personal shopper, salvo en el caso de que necesiten un cambio de look porque por ejemplo cambiaron de profesión y eso lleva a tener que cambiar de estilo. Pero si no, hoy en día hay tanta información…

Los diseñadores deberían tener en cuenta que la mujer silver es activa, miucho más que en otras épocas, y en diferentes áreas: trabajo, viajes, fitness, salidas

— En general, las marcas no apelan a modelos silver. En las pasarelas, sólo se ve gente muy joven.

— Hay algo que pasa en la moda y hay que tenerlo en cuenta. La moda es aspiracional. Te enamora la ropa por como le queda a la modelo. Sin embargo la tendencia empezó a ir hacia querer mostrar la moda en mujeres grandes, y hemos visto canas en algunos desfiles.

—Sí, incluso reconvocan a modelos de épocas anteriores

— Sí, reconvocaron a muchas de mis colegas de hace tantos años, que hoy son reconocidas influencers en materia de moda y estilo, y con muchos seguidores. Pero en el mundo de las colecciones ahora hay una vuelta a las modelos jóvenes.

— Decís que no hay una moda específica, pero ¿hay algunos “no”?

— Yo no me pongo una minifalda hace tiempo, y si salgo a caminar uso una calza y no un shorcito. Una se mira al espejo y te vas adaptando. Sabemos mirarnos al espejo, sufrimos por algunos cambios, pero después nos adaptamos. El jean que usabas fue cambiando, bajó el tiro, subió el tiro, pero siempre estuvo. Las telas con lycra aportan mucho a la comodidad. Hay tantos guiños que te da la moda… En mi caso, no uso mini ni ropa ajustada.

Ni mini, ni ropa ajustada, dice Costantini. Pero cada mujer define su estilo, aclara

— Se usa poco sombrero en la Argentina, me parece

— El sombrero no se usa mucho en la vida diaria, pero sí como abrigo en invierno y en verano para protegernos del sol, pero sobre todo en una salida al aire libre. Ahora, las chicas jóvenes usan gorras, cup, pañuelos… La capucha la usaba solo la gente joven pero con el tiempo se fue extendiendo y es muy útil tenerla en camperas, pilotos. Incluso rejuvenece, queda bien.

— La piel a partir de cierta edad no se la expone al sol, por lo que no vendría mal poner de moda el sombrero.

— Y sí, todo lo que tenga ala o visera protege bien. Dejó de ser un accesorio para ser una necesidad.

Sombrero y un conjunto en el color tendencia de esta temporada. "Redescubrimos el marrón en combinaciones nuevas", dice Costantini

— ¿Qué pasa en materia de colores?

— Siempre hay colores que son tendencia y luego están los clásicos. Entre estos últimos, el negro, el off white, el camel, el gris, el azul marino. Son los colores de toda la vida. Este año aparece el marrón, en toda su gama, del caoba al chocolate. Es un color que las silver redescubrimos. Y ahora incluso en combinaciones con azul marino, con celeste, rosa, hasta con bordó. Hoy hay infinidad de opciones, se permite la elección personal y está bien visto que no nos uniformemos. Con los colores también tenemos que guiarnos por lo que sabemos que nos queda bien.

— ¿Transparencias sí o no?

— Sí, creo incluso que van mejor en las mujeres silver que en las jóvenes Me parece muy atractivo un encaje, una gasa, un tul bordado, en una mujer madura.

— ¿De qué franja de edad son la mayoría de tus clientas?

— Mi núcleo duro en materia de clientes es de 55-60 para arriba, bien arriba incluso. Es que mi ropa tiene buen calce y tengo muchos talles. Si a la mujer silver le gusta mi ropa es porque ve que hay un diseño asentado en la experiencia, el gusto, la profundidad. Yo diseño también ropa juvenil, sí, pero no para teens.

Buen calce y variedad de talles, claves de un diseño que atrae a mujeres 50+

— Tus diseñadores, ¿de qué edades son?

—Mi socio es Elio de Angeli, director creativo de mi marca, tiene 52 años, es docente en la UBA. Y trabaja con un equipo de tres diseñadoras que fueron sus alumnas. Tienen entre 30 y 45.

[FOTOS: Gentileza Adriana Costantini y archivo]