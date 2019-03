—Yo fui muy feliz siendo modelo. Me eligieron "Miss Siete Días" y descubrí mi vocación; gozaba totalmente cuando trabajaba, cuando me invitaban a los programas de televisión, a almorzar con Mirtha Legrand. Sin embargo, no puede ser nunca una gran mannequin porque me faltó altura. Sí fui una buena modelo de publicidad y de prêt-à-porter, ropa interior y jeans. Disfruté mucho esa época y pasé a hacer cosas en televisión y después dije "de eso no me voy a ir" y empecé con la marca.