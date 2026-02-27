Generación Silver

La actividad física con impacto y resistencia protege la salud ósea después de los 60 años

Instituciones médicas señalan que una dieta deficiente en estos componentes y baja exposición solar favorecen el deterioro óseo; la prevención requiere ajustes alimentarios y hábitos saludables, especialmente en mujeres posmenopáusicas y hombres mayores

Guardar
Las señales de alerta sobre
Las señales de alerta sobre la salud ósea se intensifican a partir de los 60 años por el aumento del riesgo de osteoporosis.

Según una revisión sistemática y metaanálisis publicada en la revista científica International Journal of Environmental Research and Public Health, caminar aporta beneficios limitados para la salud ósea en adultos mayores. El trabajo señala que los ejercicios de fuerza y alto impacto resultan considerablemente más eficaces para mantener o aumentar la densidad ósea y prevenir la osteoporosis en este grupo etario. Los autores recomiendan combinar ejercicios de resistencia, impacto y actividades aeróbicas para obtener mejores resultados en la prevención de fracturas y pérdida ósea

Según la Mayo Clinic, la masa ósea alcanza su punto máximo alrededor de los 30 años. Desde ese momento, el proceso de remodelación ósea pierde equilibrio y la destrucción ósea predomina gradualmente sobre la formación. Aquellas personas que logran acumular mayor cantidad de hueso durante su juventud y adultez temprana cuentan con una reserva más robusta para enfrentar el envejecimiento, especialmente después de la menopausia, cuando la caída de estrógenos en las mujeres acelera notoriamente la pérdida ósea.

Prevención eficaz: movimiento, dieta y control médico

Los especialistas consultados por Mayo Clinic explican que la pérdida de masa ósea comienza de forma progresiva a partir de los 35 años. Aunque se trata de un fenómeno natural, la velocidad del deterioro puede aumentar notablemente después de los 60 años, debido a factores hormonales y al envejecimiento general. En este contexto, la actividad física dirigida específicamente al fortalecimiento óseo desempeña un papel clave.

Los ejercicios de fuerza o con carga, como el levantamiento de peso y el uso de bandas elásticas de resistencia, estimulan la liberación de mioquinas, que a su vez activan a los osteoblastos, responsables de crear nuevo tejido óseo. Por ese motivo, los profesionales subrayan la importancia de complementar los ejercicios exclusivamente aeróbicos, como caminar, con rutinas que aporten impacto controlado y resistencia para conservar la estructura ósea y evitar la osteoporosis.

El historial familiar de enfermedades óseas puede incrementar el riesgo de osteoporosis independientemente de los hábitos de vida. El consumo excesivo de tabaco y alcohol también se relaciona con una mayor pérdida de densidad ósea, lo que refuerza la importancia de implementar medidas preventivas desde edades tempranas. El sedentarismo prolongado constituye un riesgo directo para la calidad y cantidad del tejido óseo. Estudios publicados en la revista médica The Lancet evidencian que la ausencia de actividad física regular no solo reduce la masa ósea, sino que también debilita los músculos y deteriora el equilibrio, aumentando el riesgo de caídas y fracturas en personas mayores.

Según la Mayo Clinic, la probabilidad de desarrollar osteoporosis depende tanto de la rapidez con la que se pierde masa ósea con la edad como de la cantidad acumulada antes de la madurez. Factores como una ingesta insuficiente de calcio o vitamina D, trastornos alimentarios como la anorexia, y enfermedades como las tiroideas, la artritis reumatoide o el síndrome de Cushing, influyen directamente en el proceso.

El entrenamiento con bandas elásticas
El entrenamiento con bandas elásticas aporta resistencia y estimula la formación de hueso.

Para prevenir o ralentizar la disminución de masa ósea, la institución recomienda asegurar una ingesta diaria adecuada de calcio: 1.000 miligramos para adultos de 19 a 50 años y para hombres de 51 a 70 años; 1.200 miligramos para mujeres a partir de los 51 años y hombres mayores de 71. Las fuentes principales de calcio son los productos lácteos, hojas de nabo, pescado como el salmón con espinas y las sardinas, además de alimentos derivados de la soja como el tofu.

La vitamina D resulta esencial porque facilita la absorción del calcio. Para adultos hasta los 70 años, el requerimiento diario es 600 unidades internacionales, y para los mayores de 71 años asciende a 800 unidades internacionales. Aparte de la exposición solar, alimentos como el salmón, la trucha, el atún y la caballa, junto con productos enriquecidos como algunos cereales y la leche, aportan cantidades significativas de vitamina D.

Personas mayores de 50 años que hayan tenido una fractura ósea o presenten factores de riesgo deben consultar con su médico para evaluar el estado de sus huesos, indica la Mayo Clinic. El profesional puede solicitar una prueba de densidad ósea, cuyos resultados permiten determinar el grado de pérdida y decidir si es necesario iniciar tratamiento farmacológico para frenar la disminución de masa ósea. Las recomendaciones de estas fuentes coinciden en la necesidad de una prevención activa enfocada en el fortalecimiento muscular, la nutrición adecuada y el control médico ante el avance natural de la pérdida ósea con los años.

Temas Relacionados

Mayo ClinicArgentinaOsteoporosisDensidad ÓseaNewsroom BUEgeneracion silver

Últimas Noticias

Ricardo Iacub, especialista en psicología de la vejez, dicta una materia que atrae cada vez más estudiantes en la UBA

No formar a los futuros psicólogos en esta temática “termina siendo un factor más de discriminación”, sostiene el titular de esta cátedra que sería obligatoria en el próximo plan de estudios, y que ya muchos eligen conscientes de que les abre un amplio campo laboral

Ricardo Iacub, especialista en psicología

Cómo cuidar la salud cerebral frente al avance de la demencia y el Alzheimer

Cambiar pequeños aspectos de la rutina ayuda a potenciar la vitalidad intelectual y a descubrir nuevas habilidades en la madurez

Cómo cuidar la salud cerebral

La caída de la ‘esperanza de vida saludable’ expone brechas regionales en Reino Unido

Una generación afronta desafíos del envejecimiento en entornos desiguales y bajo nuevas presiones sociales

La caída de la ‘esperanza

Cómo la fuerza, el equilibrio y la movilidad reducen caídas y mejoran la autonomía

Un nuevo análisis destaca la importancia de ejercitar las cinco capacidades físicas fundamentales para reducir la mortalidad y mejorar la calidad de vida, según evidencia recogida por Sport Life y la revista Nature

Cómo la fuerza, el equilibrio

Cómo la Universidad Nacional de Rosario transforma la inclusión educativa y social de las personas mayores en la región

Un universo de propuestas, nuevas alianzas y desafíos institucionales redefine las experiencias de quienes participan en las actividades semanales y buscan espacios de acceso académico sin restricciones

Cómo la Universidad Nacional de
DEPORTES
Insólito: la seguridad derrumbó a

Insólito: la seguridad derrumbó a Messi al querer atrapar a los fanáticos que entraron al campo en el triunfo del Inter Miami

Se definieron los cruces de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026: todos los clasificados y cuándo será el sorteo

La escena final de la despedida de Gallardo de River Plate: de la ovación al técnico a la estruendosa silbatina a los jugadores

El conmovedor discurso de Gallardo en su despedida como DT de River tras el triunfo ante Banfield: “Uno se va, pero no se va nunca”

Cavani volvió a quedar afuera de la lista de concentrados de Boca por una lesión y crecen las dudas sobre su futuro

TELESHOW
Tras meses de incertidumbre, se

Tras meses de incertidumbre, se conoció qué le pasó a Leevon Kennedy: “Problemas de salud”

Paulo Londra desató la locura de sus fans previo a su debut en Viña del Mar: playa, fútbol tenis y regalos

Nequi Galotti mostró su orgullo tras la graduación de su hijo menor: “Mis tres pequeños, los tres profesionales”

El Puma Goity dio su opinión sobre el ingreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand para este fin de semana

INFOBAE AMÉRICA

Detienen a panameño por explotación

Detienen a panameño por explotación sexual infantil tras alerta de Argentina

Un petrolero que transportaba crudo ruso se desvía de Cuba y profundiza la crisis en la isla

El Ejército israelí atacó ocho complejos de Hezbollah en el este del Líbano

Así evolucionó la visión: de un “tercer ojo” ancestral a la complejidad de los vertebrados modernos

BCIE, Alemania y Unión Europea acuerdan impulsar 10,000 mipymes en El Salvador