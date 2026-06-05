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El comunicado oficial de la cuenta del Indio Solari: “El mismo dolor que sienten ustedes”

Cuatro horas después de que se conoció la noticia, el perfil del músico expresó su profunda tristeza. El apoyo mutuo con los fans y la ceremonia de la despedida

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Murio Indio Solari
El Indio Solari murió a los 77 años (Photo by LUIS ABDALA / AFP)

Cuatro horas después de qeu se conoció la noticia de su muerte, la cuenta oficial del Indio Solari en Instagram publicó un mensaje para sus seguidores que confirmaba lo sucedido: “La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta”. Con esas palabras, el entorno del músico confirmó su muerte y abrió un duelo colectivo que ya se latía tanto en las redes como en las afueras de la casa de Parque Leloir donde falleció.

El texto, firmado con la consigna histórica “Graciosos y Valientes”, no tiene un autor explícito. Habla en nombre de su familia -su compañera Virginia y su hijo Bruno- y de su pequeño entorno: “Nuestro amado Indio —su cuerpo, su manifestación física— ya no está. No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes”, dice el posteo, que en minutos acumuló miles de me gusta.

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Posteo muerte Indio Solari
El posteo de la cuenta oficial del Indio

“Contamos con su comprensión para atravesar estas primeras horas de desolación. Lo despedirá su familia ahora, en la intimidad que merece. Y en breve les informaremos dónde se realizará la despedida pública, para que todos y todas los que lo amaron puedan despedirse también”, continúa. Y cierra con un mensaje para los fans: “Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó“.

El cantante tenía 77 años y murió en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad de Ituzaingó. Se realizará una autopsia por protocolo para determinar el causal de muerte. Su última aparición pública había sido en enero de este año, cuando recibió el Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires.

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Carlos Alberto Solari —su nombre real— fundó Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota junto a Skay Beilinson en La Plata en 1975. La banda construyó una estética propia, marcada por la independencia artística y la distancia deliberada de los grandes medios. Hasta su disolución en 2001, editaron nueve álbumes de estudio. Oktubre, Un baión para el ojo idiota, ¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado y Luzbelito integran el repertorio central del rock nacional.

En 2004 comenzó su etapa solista con El tesoro de los inocentes (Bingo Fuel). Le siguieron Porco Rex (2007), El perfume de la tempestad (2010), Pajaritos, bravos muchachitos (2013) y El ruiseñor, el amor y la muerte (2018), su último trabajo de estudio.

Posteo muerte Indio Solari
La foto que subió el Indio Solari

En marzo de 2016, durante un recital en Tandil, confirmó ante la multitud que padecía la enfermedad de Parkinson. “El Parkinson me anda pisando los talones”, dijo entonces. El anuncio convirtió a la enfermedad en parte de su narrativa pública desde ese momento.

El avance del Parkinson lo obligó a alejarse de los escenarios. Su último recital en vivo fue en Olavarría en 2017. En 2020 recurrió a la tecnología holográfica para ofrecer un concierto virtual y en 2023 confirmó su retiro definitivo de las presentaciones en vivo.

Skay Beilinson fue uno de los primeros en reaccionar: lo despidió con un “Buen viaje, amigo”. El ilustrador Rocambole y el baterista Walter Sidotti, también integrantes históricos del grupo, lo recordaron a su manera.

Las redes se convirtieron en un obituario inmediato. Los comentarios en el posteo condensaron décadas de vínculo entre el músico y su público. “Dónde hay dolor, habrá canciones”, escribió un usuario. “El mundo es tan chico, viejo, sin embargo nunca supe de alguien como vos. En este día y cada día, mister, gracias eternas”, dejó otro cantando algunas de las canciones que ya forman parte de la argentinidad, que nunca será la misma después del paso de Carlos Alberto Solari.

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