La última aparición pública del Indio Solari al recibir el Doctorado Honoris Causa de la UBA: “Un gran abrazo”

El agradecimiento del Indio Solari por el Doctorado Honoris Causa, que recibió Gaspar Benegas en su nombre. Fueron sus últimas palabras públicas

La última aparición pública de Indio Solari, las últimas palabras suyas que pudo escuchar todo el mundo, se produjeron el 15 de mayo de 2026, cuando la Universidad de Buenos Aires (UBA) le otorgó el Doctorado Honoris Causa por su trayectoria y su influencia en la cultura argentina. Apenas 20 días después, el músico falleció en su domicilio de Parque Leloir a los 77 años, marcando el final de una etapa central en el rock argentino.

El Indio Solari agradeció la distinción mediante un mensaje grabado que se proyectó durante la ceremonia en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la UBA y ante cientos de seguidores reunidos en Plaza Houssay. En sus palabras de agradecimiento, el artista expresó gratitud a la comunidad universitaria y a quienes impulsaron su reconocimiento, brindando así su último testimonio público antes de morir.

PUBLICIDAD

El músico no estuvo presente físicamente en el acto, debido al avance de la enfermedad de Parkinson que padecía desde 2016 y que motivó su retiro de los escenarios en 2017. Este mensaje fue interpretado como una despedida simbólica antes de su fallecimiento el 5 de junio de 2026.

La ceremonia en la UBA estuvo presidida por el rector Ricardo Gelpi y el vicerrector Emiliano Yacobitti, quienes destacaron la originalidad y el impacto creativo de Solari en el arte y la sociedad. El evento incluyó la transmisión en directo hacia Plaza Houssay, donde cientos de personas siguieron el homenaje, mientras dentro del recinto autoridades y admiradores celebraban el reconocimiento. Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, recibió el diploma y la medalla en nombre del artista y realizó un concierto en su honor.

PUBLICIDAD

Palabras de agradecimiento y recepción del mensaje

La proyección del mensaje de Solari marcó el cierre emotivo de la ceremonia. El artista expresó: “Habla Indio. Quería por este medio agradecerles tanto al rectorado como a todos aquellos que han tenido que ver e impulsar esta distinción que a mí me pone muy feliz. Bueno, le agradezco a la Universidad de, de Buenos Aires y a aquellos que les pareció bien que yo merezca esta distinción. Les mando un gran abrazo y muchas gracias”.

Las palabras del Indio generaron un aplauso sostenido dentro y fuera del Aula Magna. La reacción en redes sociales amplificó el alcance del evento, interpretándolo como el último testimonio público del músico. Benegas remarcó el carácter colectivo del homenaje, de acuerdo con la crónica institucional.

PUBLICIDAD

El agradecimiento del Indio Solari al conocerse la decisión de la UBA de otorgarle el Doctorado Honoris Causa en diciembre de 2025

Reconocimiento institucional y trascendencia del homenaje

La decisión del Consejo Superior de la UBA de entregar el Doctorado Honoris Causa a Solari se fundamentó en la originalidad, el compromiso artístico y la influencia del músico en la cultura popular argentina. Según la universidad, Yacobitti calificó a Solari como “un artista que hizo de la originalidad una ética, que construyó uno de los lazos más intensos entre un músico y su comunidad en la historia cultural del país”.

El documento académico destacó la “densidad poética y simbólica” de las letras de Solari y puso en valor su trayectoria junto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, así como en etapa solista con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. La entrega del reconocimiento fue recibida como un acto que reforzó el legado cultural del artista e integró su obra al ámbito académico.

PUBLICIDAD

La imagen con que acompañó sus palabras al conocer la decisión de la UBA de otorgarle el Doctorado Honoris Causa

Legado y última etapa pública

En los últimos años, Solari convivió con la enfermedad de Parkinson, anunciada públicamente en 2016 durante un recital en Tandil. El avance de la afección motivó su retiro de los escenarios en 2017, aunque siguió activo en la producción artística, la publicación de discos y conciertos virtuales.

Solari, fundador junto a Skay Beilinson de Los Redonditos de Ricota en 1975, dejó discos esenciales en la cultura de habla hispana y mantuvo una intensa relación con su público hasta el final de su vida. Su último álbum de estudio, “El ruiseñor, el amor y la muerte” (2018), testimonió la vigencia de su creatividad. Las ceremonias recientes y sus mensajes reforzaron su rol de referente de la contracultura y figura emblemática de la música popular argentina.

PUBLICIDAD

El homenaje académico de la Universidad de Buenos Aires cerró una etapa en la que la obra de Solari fue reconocida tanto por la sociedad como por la academia. Su legado permanece como símbolo del poder del arte popular y su capacidad para dialogar con los grandes espacios de legitimidad institucional y cultural.