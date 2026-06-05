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FIFA confirmó cómo será el reparto de dinero a los clubes que cedan a sus futbolistas para el Mundial 2026: los argentinos que se verán beneficiados

La entidad hizo oficial el monto económico que desembolsará para compensar a los equipos que cedan a sus futbolsitas

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FIFA confirmó cuando dinero le pagará a los clubes por los jugadores que disputen el Mundial 2026 (REUTERS/Denis Balibouse)
FIFA confirmó cuando dinero le pagará a los clubes por los jugadores que disputen el Mundial 2026 (REUTERS/Denis Balibouse)

A menos de una semana del inicio oficial, la FIFA anunció que repartirá un total de USD 355 millones entre los clubes que cedan futbolistas al Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. A partir del “Programa de Beneficios para Clubes”, la entidad que rige en el fútbol brindó detalles del nuevo esquema que incluirá a quienes aportaron jugadores en las eliminatorias y que elevó en 70% el fondo respecto de Qatar 2022. Del fútbol argentino hay un total de 19 jugadores que formarán parte de la cita y varios clubes recibirán la compensación económica.

El nuevo programa reservará USD 100 millones para los clubes que liberaron jugadores durante la clasificación y otros USD 250 millones para los que aporten futbolistas a la Copa del Mundo, del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Los USD 5 millones restantes quedarán en reserva, una vez descontados los gastos administrativos, para beneficiar al fútbol de clubes en el mundo. Cabe resaltar que un total de 1248 jugadores fueron convocados para disputar el Mundial.

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“El monto total asignado al Programa de Beneficios para Clubes de la FIFA se divide entre el número total de días que cada jugador participó en el torneo. Esta fórmula arroja una cifra por jugador y por día, la cual permite calcular los beneficios correspondientes”, detallaron. “El programa compensa no solo al club donde está registrado cada jugador participante al momento del torneo, sino también a cualquier otro club donde dichos jugadores hayan ejercido su influencia durante la fase de clasificación de dos años previa al torneo”, aclararon.

La distribución de la parte destinada a las eliminatorias se hará por jugador y por partido. Tras 905 encuentros clasificatorios disputados, la retribución prevista asciende a unos USD 2.360 por futbolista y por encuentro. Por su parte, para el Mundial, los pagos se calcularán por jugador y por día. La FIFA precisó que se tomará en cuenta tanto la inclusión en la convocatoria como la duración de la participación, con una asignación mínima prevista de unos USD 5.000 para cada jornada que cumplan los futbolistas. La entidad remarcó que las cifras definitivas se confirmarán después del torneo.

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La flamante edición del Mundial contará con un récord histórico de 871 millones de dólares en premios (REUTERS/Angelina Katsanis)
La flamante edición del Mundial contará con un récord histórico de 871 millones de dólares en premios (REUTERS/Angelina Katsanis)

La federación internacional presentó esta actualización como un cambio de alcance global para el sistema de compensación. El Programa de Beneficios para Clubes de la Copa Mundial 2026 se apoyará en un modelo “más inclusivo y justo” que premiará de forma directa, por primera vez, a los clubes que cedieron jugadores para los partidos clasificatorios. Ese punto modifica el criterio histórico del programa nacido para el Mundial de Sudáfrica 2010. Según el estatuto de la FIFA, la compensación se distribuía por la cantidad de días que cada futbolista permanecía en la fase final, desde la fecha de convocatoria hasta el día siguiente al último partido de su selección, sin considerar si había jugado o no.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino defendió la expansión del mecanismo en una declaración difundida por el organismo: “Miles de clubes de todo el mundo contribuyen cada día al desarrollo de jugadores que sueñan con representar a sus países en la Copa Mundial de la FIFA. Gracias al Programa de Beneficios para Clubes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y a la inclusión por primera vez de todos los partidos de clasificación, más clubes que nunca recibirán una parte de los beneficios económicos generados por la Copa Mundial de la FIFA”.

Leandro Paredes será el único jugador de Boca que participará del Mundial (REUTERS/Agustin Marcarian)
Leandro Paredes será el único jugador de Boca que participará del Mundial (REUTERS/Agustin Marcarian)

River Plate es el club argentino con mayor presencia en el torneo y el que más dinero podría percibir. Con siete futbolistas repartidos en cinco selecciones —Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi en Argentina, Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño en Colombia, Kendry Páez en Ecuador, Matías Viña en Uruguay y Matías Galarza Fonda en Paraguay—. Boca Juniors, por su parte, tendrá a Leandro Paredes como representante del equipo de Lionel Scaloni.

Más allá de River y Boca, otros nueve clubes de la LPF participan del reparto. Independiente y Huracán tienen dos convocados cada uno: el Rojo cede a Santiago Arias (Colombia) y a Gabriel Ávalos (Paraguay), mientras que el Globo aporta a Jordy Caicedo y Hernán Galíndez, el par en la selección de Ecuador.

Los demás representantes de la LPF en el torneo son Álvaro Montero (Vélez Sársfield, Colombia), Jaminton Campaz (Rosario Central, Colombia) y Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata, Uruguay). Paraguay concentra la mayor cantidad de jugadores provenientes del fútbol argentino -seis en total- con representantes de cuatro clubes distintos: Orlando Gill (San Lorenzo), Alejandro Maidana (Talleres), José Canale (Lanús) y Alex Arce (Independiente Rivadavia).

La dimensión económica del torneo no se limitará al programa para clubes. Según la información difundida por la FIFA, la próxima Copa del Mundo contará con un récord de USD 871 millones en premios, una cifra que supera en 50% la repartida en la edición anterior.

De ese total, cerca de USD 655 millones corresponderán a premios deportivos y el resto se asignará a logística y fondos de preparación, según los informes de la FIFA citados en el texto. El campeón recibirá USD 50 millones, por encima de los USD 42 millones que obtuvo Argentina en Qatar 2022; el subcampeón cobrará USD 33 millones, el tercero USD 29 millones y el cuarto USD 27 millones.

La escala seguirá con USD 19 millones para los equipos que terminen entre el quinto y el octavo puesto, USD 15 millones para los ubicados del noveno al decimosexto, USD 11 millones para quienes finalicen del 17 al 32 y USD 9 millones para los que queden entre el 33 y el 48 lugar.

Cada federación clasificada también recibirá un aporte adicional de USD 2,5 millones para cubrir gastos de preparación y concentración previos. Ese esquema garantiza un ingreso mínimo de USD 10,5 millones para todas las selecciones, incluso para las que no superen la primera fase, según el texto fuente.

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