Crimen y Justicia

Detuvieron otra vez a Yanina Alvarado, hermana del capo narco: cayó con un arma mientras cumplía domiciliaria por dos condenas

La mujer fue arrestada este jueves por la noche en un operativo policial llevado a cabo en el barrio Nuevo Alberdi, en la zona norte de Rosario. Está a punto de ser juzgada por una tercera causa por tráfico y venta de droga

Guardar
Google icon
yanina alvarado hermana lindor portada
Yanina Alvarado, la hermana del capo narco durante otra de sus detenciones

Yanina Carina Alvarado, la hermana del jefe narco Esteban Lindor Alvarado, fue detenida en la noche de este jueves junto a dos hombres en un Toyota Etios en el que se incautó una pistola calibre 22 con numeración suprimida. El arresto de la mujer encendió las luces de alarma en la Justicia federal, donde tiene dos condenas por narcotráfico y una causa abierta por el mismo delito por el que será llevada a juicio, se cree, este año.

La mujer estaba junto a Ariel S. y Valentino D. este jueves, cuando fueron frenados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en inmediaciones de Caracas y Vieytes, en el barrio Nuevo Alberdi, en la zona norte de Rosario. En el asiento trasero los agentes secuestraron el arma de fuego que contenía un silenciador y un cargador con quince cartuchos calibre 22.

PUBLICIDAD

La situación generó sorpresa en la Fiscalía Federal de Rosario, que utilizó la aprehensión para exigir la revocatoria de la prisión domiciliaria de Alvarado, que había sido otorgada por estar al cuidado de su hija de 4 años y por un problema de salud. Casi de inmediato, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario, integrado por los jueces Germán Spengler, Otmar Paulucci y Germán Sutter Schneider hizo lugar a la solicitud de los fiscales Matías Mené y Matías Scilabra.

Según pudo conocer Infobae, Yanina Alvarado fue condenada el 22 de marzo de 2019 a la pena de 7 años de prisión por un procedimiento en el que había sido detenida en 2014 con 10 kilos de marihuana y 228 gramos de cocaína. A través de recursos presentados, la mujer obtuvo el beneficio de cumplir la pena bajo la modalidad domiciliaria.

PUBLICIDAD

detuvieron otra vez a yanina alvarado
El arma que le descubrieron

El 1º de marzo de 2023 volvieron a condenarla. Fue porque encontraron droga y armamento en su casa, en un allanamiento ocurrido en 2020 después del ataque a tiros a una testigo de la causa contra su hermano Esteban Alvarado, quien logró sobrevivir a trece balas. En ese momento, la Justicia federal unificó la pena en 11 años, pero también consiguió la domiciliaria.

El 16 de agosto de 2024 volvieron a detenerla. Fue después de que los fiscales federales Matías Mené y Santiago Alberdi lograran conectarla como la responsable de traer cocaína en taxis y remises desde Buenos Aires a Rosario. Es por esa causa que tres días después la jueza federal Sylvia Aramberri le dio nuevamente domiciliaria, que fue apelada por el Ministerio Público Fiscal.

El 28 de agosto del año pasado, Aníbal Pineda y Silvia Andalaf Casiello de la Cámara federal de Apelaciones revocaron la medida y dispusieron que cumpla la pena y el nuevo proceso en prisión efectiva. Sin embargo, la defensa recurrió ante la Cámara de Casación y la mujer continuó con el beneficio.

En el nuevo juicio que afrontará Alvarado se la acusa por 30 kilos de cocaína que fueron incautados a los hermanos Misael y Fernando Robay, quienes fueron arrestados en la ruta nacional 9, en una estación de servicios, a la altura de San Pedro. Uno de ellos manejaba un taxi, un Cronos. En ese legajo se pudo determinar que la dueña de la droga era Yanina, quien hacía traer de ese modo la sustancia para luego comercializar en Rosario.

Temas Relacionados

Yanina AlvaradoEsteban Lindor Alvaradoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Irán a juicio los acusados de robar la casa de “El Pato” Fillol y llevarse sus camisetas de River y la Selección

Se trata de Mario Daniel Falconi y Juan Mauricio Buendía. El pedido de debate oral quedó firme tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Irán a juicio los acusados de robar la casa de “El Pato” Fillol y llevarse sus camisetas de River y la Selección

Cayeron cuatro jóvenes acusados de emboscar y matar al chofer de aplicación en La Matanza: dos son menores

El hecho ocurrió este martes, cuando Lucas Ezequiel Olivera, de 39 años, llegó al punto indicado por la app y fue abordado por los ladrones. El crimen fue registrado por una cámara de seguridad

Infobae

Viajaba con su suegra en moto y dos ladrones lo balearon en un tobillo para robarle en plena avenida: los detuvieron

Ocurrió en Esteban Echeverría. Los delincuentes, de 18 y 19 años, fueron arrestados tras una rápida investigación. Uno de los sospechosos tenía antecedentes por homicidio

Viajaba con su suegra en moto y dos ladrones lo balearon en un tobillo para robarle en plena avenida: los detuvieron

Video: un subcomisario de la Bonaerense mató a dos ladrones que intentaron robarle frente a su familia en La Matanza

Ocurrió en la zona de La Tablada. Uno de los delincuentes muertos ya había sido condenado por homicidio: el otro se disparó en la boca tras ser baleado. El fiscal Adrián Arribas investiga el hecho

Video: un subcomisario de la Bonaerense mató a dos ladrones que intentaron robarle frente a su familia en La Matanza

Los primeros detalles oficiales de la muerte del Indio Solari: lo encontró su cuidadora al lado de la pileta

El mítico cantante de Los Redonditos de Ricota fue hallado sin vida este viernes en su casa de Parque Leloir. La Justicia investiga las causas. Al lugar se movilizó la Policía Científica. La autopsia será en la morgue de Ituzaingó

Los primeros detalles oficiales de la muerte del Indio Solari: lo encontró su cuidadora al lado de la pileta

DEPORTES

Franco Colapinto terminó 15° tras una accidentada jornada de práctica en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1

Franco Colapinto terminó 15° tras una accidentada jornada de práctica en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1

“No fue un buen día”: el sincero análisis de Franco Colapinto tras su estreno en Mónaco y la broma sobre el toque contra el muro

FIFA confirmó cómo será el reparto de dinero a los clubes que cedan a sus futbolistas para el Mundial 2026: los argentinos que se verán beneficiados

El susto de Franco Colapinto en el GP de Mónaco: el golpe contra el muro que generó preocupación en la segunda práctica

El mensaje del Chiqui Tapia y de los clubes argentinos tras la muerte del Indio Solari

TELESHOW

La muerte del Indio Solari: la Policía retira el cuerpo de la casa

La muerte del Indio Solari: la Policía retira el cuerpo de la casa

La historia de amor del Indio Solari y Viru: la mujer que caminó a su lado 45 años y la madre de su único hijo

El comunicado oficial de la cuenta del Indio Solari: “El mismo dolor que sienten ustedes”

La última aparición pública del Indio Solari al recibir el Doctorado Honoris Causa de la UBA: “Un gran abrazo”

La vida del Indio Solari en fotos: el mito de Los Redondos, la intimidad de su familia, el calor de los escenarios

INFOBAE AMÉRICA

Daniel Noboa fusionó ministerios y nombró a un nuevo secretario de la Administración

Daniel Noboa fusionó ministerios y nombró a un nuevo secretario de la Administración

La NASA ordenó a sus astronautas refugiarse ante una fuga de aire en la Estación Espacial Internacional

Putin dijo que no tiene sentido reunirse con Zelensky hasta que se alcance un acuerdo de paz

Cómo es la trama jerárquica detrás del asesinato de Fernando Villavicencio que investiga la fiscalía de Ecuador

Las Fuerzas Armadas de Ecuador pidieron perdón por la desaparición forzada de “Los Cuatro de Guayaquil”