Detuvieron otra vez a Yanina Alvarado, hermana del capo narco: cayó con un arma mientras cumplía domiciliaria por dos condenas

Yanina Alvarado, la hermana del capo narco durante otra de sus detenciones

Yanina Carina Alvarado, la hermana del jefe narco Esteban Lindor Alvarado, fue detenida en la noche de este jueves junto a dos hombres en un Toyota Etios en el que se incautó una pistola calibre 22 con numeración suprimida. El arresto de la mujer encendió las luces de alarma en la Justicia federal, donde tiene dos condenas por narcotráfico y una causa abierta por el mismo delito por el que será llevada a juicio, se cree, este año.

La mujer estaba junto a Ariel S. y Valentino D. este jueves, cuando fueron frenados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en inmediaciones de Caracas y Vieytes, en el barrio Nuevo Alberdi, en la zona norte de Rosario. En el asiento trasero los agentes secuestraron el arma de fuego que contenía un silenciador y un cargador con quince cartuchos calibre 22.

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La situación generó sorpresa en la Fiscalía Federal de Rosario, que utilizó la aprehensión para exigir la revocatoria de la prisión domiciliaria de Alvarado, que había sido otorgada por estar al cuidado de su hija de 4 años y por un problema de salud. Casi de inmediato, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario, integrado por los jueces Germán Spengler, Otmar Paulucci y Germán Sutter Schneider hizo lugar a la solicitud de los fiscales Matías Mené y Matías Scilabra.

Según pudo conocer Infobae, Yanina Alvarado fue condenada el 22 de marzo de 2019 a la pena de 7 años de prisión por un procedimiento en el que había sido detenida en 2014 con 10 kilos de marihuana y 228 gramos de cocaína. A través de recursos presentados, la mujer obtuvo el beneficio de cumplir la pena bajo la modalidad domiciliaria.

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El arma que le descubrieron

El 1º de marzo de 2023 volvieron a condenarla. Fue porque encontraron droga y armamento en su casa, en un allanamiento ocurrido en 2020 después del ataque a tiros a una testigo de la causa contra su hermano Esteban Alvarado, quien logró sobrevivir a trece balas. En ese momento, la Justicia federal unificó la pena en 11 años, pero también consiguió la domiciliaria.

El 16 de agosto de 2024 volvieron a detenerla. Fue después de que los fiscales federales Matías Mené y Santiago Alberdi lograran conectarla como la responsable de traer cocaína en taxis y remises desde Buenos Aires a Rosario. Es por esa causa que tres días después la jueza federal Sylvia Aramberri le dio nuevamente domiciliaria, que fue apelada por el Ministerio Público Fiscal.

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El 28 de agosto del año pasado, Aníbal Pineda y Silvia Andalaf Casiello de la Cámara federal de Apelaciones revocaron la medida y dispusieron que cumpla la pena y el nuevo proceso en prisión efectiva. Sin embargo, la defensa recurrió ante la Cámara de Casación y la mujer continuó con el beneficio.

En el nuevo juicio que afrontará Alvarado se la acusa por 30 kilos de cocaína que fueron incautados a los hermanos Misael y Fernando Robay, quienes fueron arrestados en la ruta nacional 9, en una estación de servicios, a la altura de San Pedro. Uno de ellos manejaba un taxi, un Cronos. En ese legajo se pudo determinar que la dueña de la droga era Yanina, quien hacía traer de ese modo la sustancia para luego comercializar en Rosario.

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