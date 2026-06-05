Deportes

El susto de Franco Colapinto en el GP de Mónaco: el golpe contra el muro que generó preocupación en la segunda práctica

El argentino se pasó de largo en la curva 1 e impactó con sus ruedas izquierdas de su Alpine sobre las contenciones. Los mecánicos trabajaron en boxes y logró completar sin problemas la tanda

Guardar
Google icon

Franco Colapinto completó el primer día de actividad del Gran Premio de Mónaco. El argentino, que viene de concretar sus mejores resultados en la Fórmula 1, finalizó 15° en las dos prácticas libres de día. A falta de 20 minutos para el cierre de la FP2, el pilarense tocó el muro de forma brusca y tuvo que regresar a boxes. Pese al susto, el monoplaza Alpine no sufrió grandes daños y volvió a la pista antes del final.

El despiste se produjo en la parte final de la sesión. Luego de estar por delante de su compañero Pierre Gasly con gomas medias, el francés logró cronometrar tiempos más rápidos que el argentino —poco menos de tres décimas— con el neumático blando. Colapinto, que hasta el momento tenía 20 giros en total, abrió una tercera vuelta a fondo con las mismas ruedas rojas que tenían 9 vueltas.

PUBLICIDAD

Al comenzar un nuevo intento veloz, el corredor de 23 años bloqueó sus neumáticos al llegar a la primera curva y se pasó un poco de largo en el sector conocido como Sainte Devote. Más allá de que Colapinto logró controlar su monoplaza, este impactó con las ruedas del lado izquierdo contra las protecciones. Pese a que el golpe fue brusco, el Alpine no sufrió grandes daños y, tras pasar por boxes, el argentino retornó a las calles del Principado ocho minutos después para cerrar la sesión con gomas medias.

Una vez que culminó con su actividad en la pista, Colapinto habló con ESPN y bromeó sobre la situación en la que hizo encender las alarmas. “Un poco más que un besito, le di un abrazo. No se rompió nada. Creo que a la pared aprendí a pegarle, porque en Canadá y hoy le di un buen...”, comentó el argentino entre risas sobre el toque con las protecciones.

PUBLICIDAD

El momento en el que Colapinto tocó el muro en la curva 1 del GP de Mónaco
El momento en el que Colapinto tocó el muro en la curva 1 del GP de Mónaco

Colapinto terminó 15° en la FP1 con un récord de 1:16.189 tras completar 31 vueltas. Gasly, por su parte, mantuvo un ritmo algo más alto que del argentino y se ubicó 10° tras marcar 1:15.828, con una diferencia de 0.361 respecto al joven de 23 años.

La segunda tanda inició con el pilarense por delante del francés: Franco cronometró un tiempo de 1:15.864 y le sacó poco más de tres décimas a su compañero. Sin embargo, el panorama se volvió a invertir cuando montaron las gomas blandas. Gasly concretó registros de 1:14.941 y 1:14.497, el cual lo ubicó 11°.

Colapinto, en cambio, marcó tiempos de 1:15.037 y 1:14.758, que lo posicionaron 15°. De esta manera, la situación en ambas tandas fue similar, ya que el experimentado piloto le sacó una diferencia de 0.261. A pesar de que perdió algo de tiempo por su golpe, el joven de 23 años completó un total de 29 vueltas de una sesión que terminó con bandera roja por la falla del Cadillac de Sergio Checo Pérez.

Isack Hadjar de Red Bull chocó en la primera práctica y no logró completarla. Fernando Alonso también tuvo un toque menor, que obligó a trabajar en la pista para retirar los restos de su Aston Martin. Lando Norris, en la FP2, tuvo un problema mecánico que lo dejó fuera de actividad y Checo Pérez sufrió un leve incendio en la goma delantera que también lo marginó de la sesión.

La actividad en las calles del Principado continuarán el día sábado desde las 7:30 (hora argentina) con los últimos ensayos libres, mientras que la sesión de clasificación iniciará a las 11:00. La atracción principal del Gran Premio de Mónaco comenzará a las 10:00 del domingo. La carrera tendrá un total de 78 vueltas. Cabe recordar que en la edición de 2025, Franco Colapinto cruzó la bandera a cuadros en el 13° lugar.

Temas Relacionados

Franco ColapintoAlpineFórmula 1F1Gran Premio de MónacoPierre Gasly

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Franco Colapinto terminó 15° tras una accidentada jornada de práctica en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1

El argentino finalizó en ese puesto en ambas tandas. En la primera se ubicó a 0.361 de Pierre Gasly y en la segunda, donde tuvo un toque contra los muros, quedó a 0.261 de su compañero de Alpine

Franco Colapinto terminó 15° tras una accidentada jornada de práctica en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1

“No fue un buen día”: el sincero análisis de Franco Colapinto tras su estreno en Mónaco y la broma sobre el toque contra el muro

El argentino terminó 15° en los primeros dos entrenamientos en el Principado y golpeó contra las contenciones en la FP2 con su Alpine

“No fue un buen día”: el sincero análisis de Franco Colapinto tras su estreno en Mónaco y la broma sobre el toque contra el muro

FIFA confirmó cómo será el reparto de dinero a los clubes que cedan a sus futbolistas para el Mundial 2026: los argentinos que se verán beneficiados

La entidad hizo oficial el monto económico que desembolsará para compensar a los equipos que cedan a sus futbolsitas

FIFA confirmó cómo será el reparto de dinero a los clubes que cedan a sus futbolistas para el Mundial 2026: los argentinos que se verán beneficiados

El mensaje del Chiqui Tapia y de los clubes argentinos tras la muerte del Indio Solari

El presidente de la AFA y los distintos clubes despidieron al mítico líder de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

El mensaje del Chiqui Tapia y de los clubes argentinos tras la muerte del Indio Solari

Incertidumbre con el DT de un rival de Argentina en el Mundial: el “coqueteo” con el Milan que generó fricciones

Ralf Rangnick se convirtió en el protagonista de una de las principales novelas en la previa a la Copa del Mundo

Incertidumbre con el DT de un rival de Argentina en el Mundial: el “coqueteo” con el Milan que generó fricciones

DEPORTES

Franco Colapinto terminó 15° tras una accidentada jornada de práctica en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1

Franco Colapinto terminó 15° tras una accidentada jornada de práctica en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1

“No fue un buen día”: el sincero análisis de Franco Colapinto tras su estreno en Mónaco y la broma sobre el toque contra el muro

FIFA confirmó cómo será el reparto de dinero a los clubes que cedan a sus futbolistas para el Mundial 2026: los argentinos que se verán beneficiados

El mensaje del Chiqui Tapia y de los clubes argentinos tras la muerte del Indio Solari

Incertidumbre con el DT de un rival de Argentina en el Mundial: el “coqueteo” con el Milan que generó fricciones

TELESHOW

La muerte del Indio Solari: la Policía Científica trasladó el cuerpo a la morgue de Ituzaingó

La muerte del Indio Solari: la Policía Científica trasladó el cuerpo a la morgue de Ituzaingó

La historia de amor del Indio Solari y Viru: la mujer que caminó a su lado 45 años y la madre de su único hijo

El comunicado oficial de la cuenta del Indio Solari: “El mismo dolor que sienten ustedes”

La última aparición pública del Indio Solari al recibir el Doctorado Honoris Causa de la UBA: “Un gran abrazo”

La vida del Indio Solari en fotos: el mito de Los Redondos, la intimidad de su familia, el calor de los escenarios

INFOBAE AMÉRICA

USCIS cambia las reglas para obtener la Green Card y afecta a estudiantes y trabajadores temporales

USCIS cambia las reglas para obtener la Green Card y afecta a estudiantes y trabajadores temporales

Daniel Noboa fusionó ministerios y nombró a un nuevo secretario de la Administración

La NASA ordenó a sus astronautas refugiarse ante una fuga de aire en la Estación Espacial Internacional

Putin dijo que no tiene sentido reunirse con Zelensky hasta que se alcance un acuerdo de paz

Cómo es la trama jerárquica detrás del asesinato de Fernando Villavicencio que investiga la fiscalía de Ecuador