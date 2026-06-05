El susto de Franco Colapinto en el GP de Mónaco: el golpe contra el muro que generó preocupación en la segunda práctica

Franco Colapinto completó el primer día de actividad del Gran Premio de Mónaco. El argentino, que viene de concretar sus mejores resultados en la Fórmula 1, finalizó 15° en las dos prácticas libres de día. A falta de 20 minutos para el cierre de la FP2, el pilarense tocó el muro de forma brusca y tuvo que regresar a boxes. Pese al susto, el monoplaza Alpine no sufrió grandes daños y volvió a la pista antes del final.

El despiste se produjo en la parte final de la sesión. Luego de estar por delante de su compañero Pierre Gasly con gomas medias, el francés logró cronometrar tiempos más rápidos que el argentino —poco menos de tres décimas— con el neumático blando. Colapinto, que hasta el momento tenía 20 giros en total, abrió una tercera vuelta a fondo con las mismas ruedas rojas que tenían 9 vueltas.

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Al comenzar un nuevo intento veloz, el corredor de 23 años bloqueó sus neumáticos al llegar a la primera curva y se pasó un poco de largo en el sector conocido como Sainte Devote. Más allá de que Colapinto logró controlar su monoplaza, este impactó con las ruedas del lado izquierdo contra las protecciones. Pese a que el golpe fue brusco, el Alpine no sufrió grandes daños y, tras pasar por boxes, el argentino retornó a las calles del Principado ocho minutos después para cerrar la sesión con gomas medias.

Una vez que culminó con su actividad en la pista, Colapinto habló con ESPN y bromeó sobre la situación en la que hizo encender las alarmas. “Un poco más que un besito, le di un abrazo. No se rompió nada. Creo que a la pared aprendí a pegarle, porque en Canadá y hoy le di un buen...”, comentó el argentino entre risas sobre el toque con las protecciones.

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El momento en el que Colapinto tocó el muro en la curva 1 del GP de Mónaco

Colapinto terminó 15° en la FP1 con un récord de 1:16.189 tras completar 31 vueltas. Gasly, por su parte, mantuvo un ritmo algo más alto que del argentino y se ubicó 10° tras marcar 1:15.828, con una diferencia de 0.361 respecto al joven de 23 años.

La segunda tanda inició con el pilarense por delante del francés: Franco cronometró un tiempo de 1:15.864 y le sacó poco más de tres décimas a su compañero. Sin embargo, el panorama se volvió a invertir cuando montaron las gomas blandas. Gasly concretó registros de 1:14.941 y 1:14.497, el cual lo ubicó 11°.

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Colapinto, en cambio, marcó tiempos de 1:15.037 y 1:14.758, que lo posicionaron 15°. De esta manera, la situación en ambas tandas fue similar, ya que el experimentado piloto le sacó una diferencia de 0.261. A pesar de que perdió algo de tiempo por su golpe, el joven de 23 años completó un total de 29 vueltas de una sesión que terminó con bandera roja por la falla del Cadillac de Sergio Checo Pérez.

Isack Hadjar de Red Bull chocó en la primera práctica y no logró completarla. Fernando Alonso también tuvo un toque menor, que obligó a trabajar en la pista para retirar los restos de su Aston Martin. Lando Norris, en la FP2, tuvo un problema mecánico que lo dejó fuera de actividad y Checo Pérez sufrió un leve incendio en la goma delantera que también lo marginó de la sesión.

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La actividad en las calles del Principado continuarán el día sábado desde las 7:30 (hora argentina) con los últimos ensayos libres, mientras que la sesión de clasificación iniciará a las 11:00. La atracción principal del Gran Premio de Mónaco comenzará a las 10:00 del domingo. La carrera tendrá un total de 78 vueltas. Cabe recordar que en la edición de 2025, Franco Colapinto cruzó la bandera a cuadros en el 13° lugar.