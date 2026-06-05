Fujiko Nakaya lleva una nube de niebla a París y convierte la Bolsa de Comercio en un paisaje de ensueño (Crédito: Pinault Collection)

Una nube sinuosa que emerge y desaparece con un ritmo que recuerda a las olas será una de las grandes atracciones del verano cultural 2026 en París, firmada por la japonesa Fujiko Nakaya, conocida por sus esculturas de niebla.

Bajo la cúpula acristalada de la antigua Bolsa de Comercio, el imponente edificio que acoge la colección de arte del millonario empresario François Pinault (fundador del grupo de lujo Kering), la artista nipona -hija del inventor de la nieve artificial, Ukichiro Nakaya- presenta desde este viernes la instalación Cloud #07156, una nueva creación que reinventa el vínculo entre arte y ciencia.

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“Estamos en un paisaje, en un sueño”, explicó la directora y conservadora general de la colección Pinault, Emma Lavigne, al descubrir a la prensa la instalación este viernes, en compañía de la propia Nakaya (Sapporo, 1933).

La artista japonesa estrena desde este viernes “Cloud #07156″ bajo la gran cúpula del recinto parisino, una propuesta que mezcla creación y ciencia con bruma envolvente como uno de los planes culturales del verano 2026 (Crédito: Pinault Collection)

La obra navega entre lo artístico y lo científico y consiste en cuatro grandes hileras de emanadores de vapor instaladas en el suelo de la enorme Rotonda que constituye el corazón de la antigua Bolsa de Comercio.

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De ellos se desprenden nubes que barren rítmicamente la superficie e invitan al espectador a quedar sistemáticamente atrapado en la densa -pero efímera- bruma. Ese efecto enlaza con la temática que la colección Pinault había elegido para su temporada primavera-verano 2026, protagonizada por la exposición Claroscuro, inaugurada en marzo pasado y visitable hasta el próximo 24 de agosto.

(Crédito: Pinault Collection)

Esa muestra investigaba en París, a través de obras de artistas contemporáneos como Sigmar Polke, Victor Man, Bill Viola, Trisha Donnelly o Wolfgang Tillmans, las huellas de Caravaggio, Francisco de Goya o el Greco en el arte de los siglos XX y XXI, multiplicando las formas de instalarse en la frontera entre la luz y la oscuridad, entre lo visible y lo invisible.

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La instalación de Nakaya, por su parte, se mantendrá en el vestíbulo de la Bolsa de Comercio hasta el 14 de septiembre.

Fuente: EFE