Daniel Noboa fusionó ministerios y nombró a un nuevo secretario de la Administración

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa gesticula antes de pronunciar su primer discurso anual a la nación en la Asamblea Nacional, en Quito, Ecuador, el 24 de mayo de 2026. REUTERS/Karen Toro

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dispuso una nueva reestructuración del Ejecutivo que reduce el número de ministerios de 14 a 10 mediante la fusión de varias instituciones estatales y el nombramiento de nuevas autoridades para encabezar las entidades resultantes. La decisión fue anunciada la noche del 4 de junio de 2026 a través de un mensaje oficial difundido por la Presidencia de la República.

Como parte de los cambios, José Julio Neira fue designado como secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, cargo que hasta ahora ocupaba Cynthia Gellibert. Desde esa función, Neira será el encargado de coordinar las acciones del gabinete ministerial y articular la gestión de las diferentes instituciones del Ejecutivo.

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Durante el anuncio, el Gobierno informó que la reorganización contempla la creación de tres nuevos ministerios que agruparán competencias que hasta ahora estaban distribuidas entre varias entidades.

La fusión ministerial es parte de la estrategia de Carondelet. REUTERS/Karen Toro

Uno de ellos es el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, que reunirá las funciones del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. La nueva cartera estará dirigida por Sariha Moya, quien hasta ahora se desempeñaba en el área económica del Gobierno.

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La segunda entidad creada es el Ministerio de Infraestructura y Tecnología, que integrará las competencias del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. El titular de esta cartera será Roberto Luque, quien ha estado vinculado a áreas relacionadas con infraestructura y gestión estratégica dentro de la administración de Noboa.

La tercera institución surgida de la reorganización es el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. Esta cartera absorberá las funciones del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades y la Unidad de Registro Social. La responsable de dirigir esta nueva entidad será Cynthia Gellibert, quien deja la Secretaría de la Administración para asumir este cargo.

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De acuerdo con la información difundida por el Ejecutivo, la reestructuración forma parte de un proceso de reorganización institucional orientado a concentrar funciones y reducir el número de entidades que integran el gabinete ministerial.

Cynthia Gellibert deja la Secretaría de la Administración para ser la cabeza de uno de los súper ministerios de Noboa

La Presidencia señaló que los cambios buscan fortalecer la capacidad de gestión de los ministerios, agilizar los procesos administrativos y optimizar el uso de los recursos públicos. Según el Gobierno, la integración de competencias permitirá una coordinación más directa entre áreas relacionadas con la producción, la economía, la infraestructura, la tecnología, el empleo y los programas sociales.

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El anuncio se produjo un día después de que Noboa anticipara públicamente que realizaría una reducción en el número de ministerios. Durante una actividad desarrollada en Manabí, el mandatario indicó que su administración avanzaba en una nueva fase de reorganización institucional y que se adoptarían medidas para hacer más eficiente la estructura del Estado.

La actual reforma constituye el segundo ajuste importante de la estructura ministerial durante el gobierno de Noboa. En julio de 2025, el Ejecutivo había ejecutado una primera reorganización que redujo el número de ministerios de 20 a 14 y disminuyó las secretarías de Estado de nueve a tres.

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Roberto Luque también dirigirá uno de los nuevos ministerios. REUTERS/Karen Toro

Con la nueva disposición, Ecuador pasa a contar con diez ministerios, que concentrarán la gestión de las principales áreas de la administración pública. Las autoridades no informaron de manera inmediata sobre posibles cambios en viceministerios, subsecretarías u otras dependencias internas que actualmente forman parte de las instituciones involucradas en las fusiones.

Tampoco se detalló cuántos funcionarios podrían verse afectados por el proceso de reorganización ni los plazos específicos para completar la integración administrativa de las entidades.

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Las fusiones deberán implementarse a través de los instrumentos jurídicos y administrativos correspondientes, incluyendo decretos ejecutivos, reformas orgánicas y disposiciones internas que permitan la transferencia de competencias, personal, presupuesto y bienes entre las instituciones involucradas.

Tras el anuncio, las nuevas autoridades designadas quedaron encargadas de dirigir el proceso de transición en cada una de las carteras creadas.