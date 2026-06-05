Putin dijo que no tiene sentido reunirse con Zelensky hasta que se alcance un acuerdo de paz

Vladimir Putin, presidente de Rusia (REUTERS/Anastasia Barashkova)

El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró este viernes que no tiene sentido reunirse con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, antes de lograr un acuerdo de paz, rechazando así la propuesta de una reunión cara a cara.

“No le veo sentido a reunirnos. Solo tendría sentido para la parte ucraniana para detener el avance de nuestras fuerzas armadas. Eso es todo. Y necesitamos acuerdos”, dijo Putin a los delegados en el principal foro económico de Rusia en San Petersburgo, un día después de que Zelensky enviara a Putin una carta abierta pidiendo una reunión.

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“Dejemos que los expertos trabajen, que elaboren algunas soluciones y entonces podremos reunirnos”, añadió Putin; al tiempo que agregó que la guerra de Ucrania solo terminará cuando se cumplan los objetivos de Rusia.

En el foro citado, afirmó que la economía de su país no ha colapsado y rechazó las críticas occidentales que señalan un estancamiento debido a la guerra en Ucrania.

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La ofensiva del Kremlin contra Ucrania ha puesto las finanzas de Rusia bajo una inmensa presión, con el aumento de los precios, las subidas de impuestos y los costos de endeudamiento en máximos de dos décadas golpeando duramente a muchos ciudadanos.

El mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky (LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS)

La economía rusa se contrajo un 0,2% en el primer trimestre de 2026, su primera caída trimestral en tres años, en medio de la creciente presión de la guerra y las sanciones occidentales.

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“Por supuesto, escuchamos críticas de todos lados de que todo se ha derrumbado”, dijo Putin al dirigirse a los delegados en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), un evento emblemático de inversiones conocido como el “Davos ruso”.

“Hemos descendido al mismo nivel en el que los países de la eurozona han estado viviendo durante los últimos años”, aseguró el dirigente, y añadió que Rusia estaba impulsando una economía “soberana”.

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El miércoles, en la apertura del SPIEF en la antigua Leningrado soviética, los invitados al foro fueron recibidos con una humareda negra por la caída de drones ucranianos sobre una instalación petrolera y una base militar cercanas.

Foto de archivo ilustrativa de billetes de rublos en una caja de un supermercado en Tara, en la región rusa de Omsk (REUTERS/Alexey Malgavko)

Economía en estancamiento

Putin ha minimizado hasta ahora las dificultades de la economía y prefiere ensalzar la resistencia frente a las sanciones occidentales.

Rusia es uno de los países desarrollados menos endeudados del mundo (alrededor del 15% del PIB a finales de 2025) y dispone de un fondo soberano de aproximadamente 156.000 millones de euros (unos 180.000 millones de dólares).

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Además sus exportaciones de hidrocarburos han experimentado un aumento considerable desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

Pero en los tres primeros meses de 2026, su PIB se contrajo un 0,2%, la primera caída trimestral en tres años, según las estadísticas oficiales.

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Y el Estado tuvo un déficit presupuestario de 80.000 millones de dólares durante los primeros cuatro meses de 2026, lo que equivale al 2,5% del PIB anual y más de lo que se había previsto para todo el año.

“La economía rusa entra en una fase de estancamiento, marcada por tasas elevadas y una fuerte presión inflacionaria”, señaló el jueves Alexander Koliandre, economista ruso afincado en Londres.

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