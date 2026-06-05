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“No fue un buen día”: el sincero análisis de Franco Colapinto tras su estreno en Mónaco y la broma sobre el toque contra el muro

El argentino terminó 15° en los primeros dos entrenamientos en el Principado y golpeó contra las contenciones en la FP2 con su Alpine

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Franco Colapinto cerró el viernes del Gran Premio de Mónaco con un susto al chocar contra las protecciones de la primera curva. Más allá de que fue apenas una anécdota y su monoplaza Alpine no sufrió grandes daños, el argentino terminó 15° en ambas tandas de entrenamientos. Su compañero, Pierre Gasly, finalizó 10° y 11° respectivamente. Una vez cerrada la actividad en las calles del Principado, el joven de 23 años brindó sus sensaciones del trazado urbano y puntualizó en ese despiste en el primer sector.

“La pista bien, pero el auto nos costó un poco más que en otras carreras. En general, no se siente bien y no está consistente todas las vueltas y curvas. Eso es lo que más cuesta en una pista como Mónaco que es más de confianza. Muchos bloqueos adelante, estoy bloqueando un montón. Cuando bloqueas en un circuito callejero como Mónaco, te saca mucha confianza para frenar fuerte y meter velocidad en las curvas”, analizó en diálogo con ESPN.

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Respecto a las dificultades que Alpine esperaba tener en el Principado, sintetizó: “Mucho por trabajar. No fue un gran día. Pero ojalá que el laburo de la noche sea bueno para revertir lo que nos falta y estar mejor mañana”.

Colapinto también se refirió al susto que tuvo al golpear el muro en la primera curva. “Un poco más que un besito... ¡Le di un abrazo! No se rompió nada. Creo que a la pared aprendí a pegarle, porque en Canadá y hoy le di un buen...”, explicó entre risas el argentino, quien en la última carrera tuvo un despiste en la salida de boxes con gomas duras y se fue al pasto.

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El golpe en la FP2 ocurrió en el sector Sainte-Devote, cuando bloqueó neumáticos al llegar a la primera curva y se pasó de largo al abrir su tercera vuelta rápida con una goma blanda de nueve giros. El monoplaza Alpine impactó con las ruedas del lado izquierdo y generó preocupación por la brusquedad del golpe. Sin embargo, el vehículo no sufrió grandes daños y pudo volver a la pista luego de ingresar a los boxes.

*El golpe de Franco Colapinto contra el muro en la FP2

En la primera práctica, Colapinto registró 1:16.189 y dio 31 vueltas para ubicarse 15°. Su compañero Pierre Gasly fue 10° con 1:15.828, una diferencia de 0.361. La situación en la FP2 fue similar, aunque el argentino se mostró más firme con la goma media. Con neumático blando, el francés pasó al frente con un tiempo de 1:14.497 para quedar 11°, mientras que el argentino firmó su registro más rápido en 1:14.758 para finalizar 15°. Entre las dos tandas, el pilarense registró un total de 60 giros.

La primera jornada en Mónaco estuvo atravesada por varias interrupciones. Isack Hadjar destrozó su Red Bull en la FP1, mientras que Fernando Alonso tocó con fuerza las protecciones y provocó una bandera roja por las piezas que se desprendieron de su Aston Martin. En la FP2, además del leve toque de Colapinto, Lando Norris de McLaren y Sergio Checo Pérez de Cadillac abandonaron por fallas técnicas en su monoplaza.

La actividad continuará el sábado desde las 7:30 (hora argentina) con el último entrenamiento, mientras que la clasificación se correrá a las 11:00. La carrera del domingo comenzará a las 10:00 y tendrá 78 vueltas.

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