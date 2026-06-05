El mensaje del Chiqui Tapia y de los clubes argentinos tras la muerte del Indio Solari

Carlos "Indio" Solari falleció a los 77 años (Photo by LUIS ABDALA / AFP)

La muerte de Carlos “Indio” Solari provocó una catarata de mensajes y homenajes en el mundo del fútbol argentino. Entre las voces que expresaron su pesar se destacó la de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quien utilizó su cuenta oficial en la red social X para despedir al músico. El mandatario escribió un mensaje donde manifestó un profundo dolor por la muerte del legendario artista y agradeció su aporte a la cultura popular.

En su publicación, Chiqui Tapia expresó: “Un profundo dolor por tu fallecimiento, Indio querido. Gracias por tu arte, por representar al Pueblo y por transmitir tanto a través de tu música. Se nos fue un ídolo, historia del rock nacional. En este día y cada día, leyenda absoluta. Que en paz descanses”. El mensaje fue acompañado por un emoji de un corazón blanco y una paloma, símbolos de respeto y paz, junto a una imagen icónica del Indio Solari en un recital.

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La repercusión por la pérdida de Solari trascendió el ámbito musical y se extendió a distintos clubes del fútbol argentino, que utilizaron sus redes para sumarse al homenaje. Racing Club recordó el paso del artista por su estadio y su cercanía con la hinchada: “En el recuerdo eterno de haber pasado por nuestra casa, en nuestra gente y en nuestras banderas. Hasta siempre, Indio”.

El mensaje del Chiqui Tapia tras la muerte del Indio Solari

Por su parte, Club Atlético Independiente publicó: “Donde hay dolor habrá canciones. En memoria de Carlos Alberto Solari. El Indio”, mensaje que fue ilustrado con imágenes de hinchas y el tema “Bebamos de las copas lindas” del Indio Solari y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, perteneciente al álbum Porco Rex. El club eligió destacar la huella musical del artista y su influencia en el folclore de la tribuna.

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El homenaje de Club Atlético Lanús evocó un momento histórico para la institución y para los seguidores del rock nacional: “En el día del fallecimiento de Carlos ‘Indio’ Solari, recordamos el recital brindado por Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el Microestadio Antonio Rotili”. El mensaje estuvo acompañado por un video con un fragmento del recital realizado el 1º de mayo de 1992 en el estadio de básquet del Granate, un hito para la cultura musical argentina.

La figura del Indio Solari se consolidó como una de las más influyentes y enigmáticas del rock nacional. Nacido en Paraná, Entre Ríos, en 1949, el artista lideró Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y marcó a varias generaciones con su música y su estilo reservado. Aunque en el último tiempo se retiró de los escenarios tras ser diagnosticado con Parkinson, nunca dejó de estar activo en la escena cultural.

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A lo largo de la jornada, distintas instituciones y personalidades continuaron sumando palabras de despedida para Solari, quien dejó una marca indeleble en la historia del rock y la cultura popular del país. La conmemoración incluyó recuerdos de presentaciones memorables, canciones emblemáticas y la presencia del artista en la vida cotidiana de millones de seguidores.

La cuenta oficial de la Copa Libertadores también recordó al artista. “Presente en todas las tribunas... ¡Hasta siempre!”, escribió en X, junto a un video en el que se lo ve al artista respondiendo a lo que sucedería si mañana es su último concierto. A continuación, apareció un compilado de distintas juagadas de talentosos futbolistas argentinos en el máximo certamen continental bajo, acompañado por el tema musical “Encuentro con un ángel amateur”.

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La Asociación del Fútbol Argentino, por su parte, subió un emotivo comunicado en su sitio oficial. “La noticia de la muerte del Indio Solari golpea mucho más allá de la música. Su obra acompañó durante décadas a millones de argentinos y encontró en el fútbol uno de sus escenarios más singulares. Desde las canchas más humildes hasta los estadios más emblemáticos del país, sus canciones trascendieron recitales y discos para convertirse en parte de la identidad de las tribunas, en un lenguaje común capaz de unir generaciones enteras detrás de una camiseta”, comenzó su relato la casa madre del fútbol.

“Pocas veces un artista logró una conexión tan profunda con el universo futbolero. Melodías, frases y estribillos nacidos de su pluma fueron adoptados por hinchadas de todos los colores, que los transformaron en cantitos, homenajes y expresiones de pertenencia. En cada rincón del país, la obra del Indio encontró una segunda vida entre bombos, banderas y gargantas encendidas, acompañando alegrías, desahogos y sueños colectivos. Su vínculo con el fútbol nunca dependió de una estrategia ni de una búsqueda deliberada. Fue el resultado natural de una identificación popular construida a lo largo de décadas. Como ocurre con los grandes símbolos culturales argentinos, sus canciones fueron apropiadas por la gente y resignificadas en las tribunas, donde adquirieron una fuerza emocional única. Allí, entre la pasión y la multitud, su música encontró un eco permanente que la convirtió en patrimonio sentimental de los hinchas”, añadió el comunicado.

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Para cerrar, la AFA expresó: “Hoy el fútbol argentino despide a una figura irrepetible de la cultura nacional. Quedarán sus letras, sus melodías y esa presencia inconfundible que seguirá sonando cada fin de semana en los estadios. Porque cuando una canción logra convertirse en himno popular, deja de pertenecer solamente a su autor. Y el Indio Solari, cuya obra acompañó a tantas generaciones de futboleros, seguirá estando presente cada vez que una tribuna vuelva a cantar”.

LOS MENSAJES DE LOS CLUBES DEL FÚTBOL ARGENTINO POR LA MUERTE DEL INDIO SOLARI: