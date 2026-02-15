Generación Silver

Los mensajes positivos sobre el paso del tiempo logran mayor impacto en las campañas digitales

El reciente hallazgo resalta cómo poner el foco en el potencial de la madurez puede transformar la mirada social sobre los adultos mayores

Guardar
Los anuncios con mensajes positivos
Los anuncios con mensajes positivos sobre el envejecimiento lograron mayor tasa de clics que los enfoques negativos.

Un estudio internacional publicado en The Gerontologist evaluó el impacto real de una campaña digital contra el edadismo y detectó que los mensajes positivos sobre el envejecimiento obtienen mejores niveles de respuesta que los enfoques centrados en prejuicios o provocación negativa.

La investigación, titulada Campaigning an educational website on ageism: lessons from a failed attempt, fue desarrollada por Liat Ayalon y Sarit Okun, de la Bar Ilan University (Israel), y publicada en el volumen 65, número 12 de la revista académica.

El equipo diseñó una campaña publicitaria digital a través de Google Ads para dirigir tráfico hacia un sitio educativo sobre edadismo. La estrategia incluyó dos tipos de anuncios: uno con enfoque inclusivo y constructivo sobre el envejecimiento y otro con un mensaje deliberadamente excluyente, pensado para generar curiosidad.

Alcance y métricas

La campaña registró 1.742 clics en los anuncios durante las distintas fases del experimento. El principal indicador utilizado fue el Click-Through Rate (CTR), que se ubicó en torno al 1 % promedio.

En un mercado con creciente
En un mercado con creciente peso de la generación silver, el encuadre constructivo del envejecimiento se consolida como una estrategia más efectiva para las marcas.

En dos de las tres etapas analizadas, los anuncios con mensajes positivos lograron mayor tasa de clics que los negativos.

Sin embargo, el estudio detectó una limitación relevante: si bien los anuncios consiguieron atraer tráfico, no generaron un compromiso sostenido con el contenido del sitio. Solo 26 personas completaron la encuesta posterior entre quienes ingresaron a la página desde los anuncios.

En una fase adicional con 908 participantes reclutados online (edad promedio: 47 años), las mujeres, las personas de mayor edad y quienes tenían mayor nivel educativo mostraron mayor preferencia por los mensajes positivos.

Implicancias para la generación silver

Aunque los autores califican la experiencia como parcialmente fallida en términos de engagement profundo, los resultados aportan un dato relevante para el mercado publicitario: el encuadre positivo del envejecimiento genera mayor receptividad que los mensajes basados en estereotipos o provocación negativa.

En un contexto de expansión de la llamada generación silver, la evidencia sugiere que las marcas podrían obtener mejores resultados apostando a narrativas constructivas y no estigmatizantes.

El experimento evidenció que atraer
El experimento evidenció que atraer tráfico no garantiza compromiso: solo una minoría de usuarios interactuó en profundidad con el contenido sobre edadismo.

El estudio no midió cambios sociales estructurales ni transformaciones sostenidas en actitudes, pero sí mostró que el enfoque comunicacional influye en la respuesta inicial del público.

Para la industria publicitaria, el hallazgo plantea un punto estratégico: la representación del envejecimiento no solo tiene impacto cultural, sino también efectos medibles en rendimiento de campaña.

Temas Relacionados

The GerontologistInternacionalGerontologíaRedes SocialesMensajes PositivosPercepción Socialgeneracion silver

Últimas Noticias

Un mercado diverso: por qué no existe un único consumidor senior

El auge poblacional crea un universo de oportunidades en innovación, calidad de servicios y personalización para empresas del mundo

Un mercado diverso: por qué

Quién fue la doctora Aslan, pionera del antiage, consultada por Kennedy, De Gaulle, Chaplin y tantos más

A mediados del siglo pasado esta médica rumana cautivó a los poderosos del momento y convirtió a Bucarest en un centro de peregrinación de la elite política mundial y del jetset, prometiendo juventud eterna

Quién fue la doctora Aslan,

Contra el edadismo: cómo aborda la industria publicitaria el paso del tiempo y la representación de los silver

Nuevas investigaciones internacionales alertan sobre la persistencia de clichés en los anuncios y sugieren aprovechar el potencial económico de una población en crecimiento

Contra el edadismo: cómo aborda

El ejercicio de fuerza retrasa hasta dos años el envejecimiento cerebral en los mayores de 60 años

Científicos de Chile, Dinamarca, Canadá, Argentina e Irlanda comprobaron que fortalecer los músculos puede hacer que la edad del cerebro retroceda. Qué implica el hallazgo según uno de los líderes del trabajo en diálogo con Infobae

El ejercicio de fuerza retrasa

Un experto en medicina genómica explica qué terapias de longevidad serán más accesibles en el futuro

“Estamos en vías de conocer los mecanismos de la biología humana a un punto tal que vamos a ser capaces de corregir los mecanismos que se han ido deteriorando e incluso regenerar el órgano completo”, afirma Javier Gamboa, autor de “Inmortales”

Un experto en medicina genómica
DEPORTES
La “receta para el caos”

La “receta para el caos” en la nueva era de la Fórmula 1 que preocupa de cara a la primera carrera: “Les aconsejo que estén frente a la TV”

El video del “aterrador” choque entre dos embarcaciones a casi 80km/h en plena competencia: dos tripulantes fueron hospitalizados

Francisco Cerúndolo y Luciano Darderi jugarán la final del Argentina Open: hora, TV y todo lo que hay que saber

Tras el histórico triunfo ante Brasil, se conoció el fixture de la selección argentina en la fase final del Sudamericano Sub 20 femenino

Huracán venció 1-0 a Sarmiento por la quinta fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

TELESHOW
La llamativa decisión del programa

La llamativa decisión del programa de Mirtha Legrand para suplir la ausencia de Jimena Monteverde en el ciclo

Quiénes fueron los invitados sorpresa de Bad Bunny para su segundo show en el estadio Monumental

La divertida foto de Anita Espasandín para celebrar San Valentín: abrazada a un muñeco de Benjamín Vicuña

El insólito regreso de Joaquín Levinton a los escenarios tras recuperarse de un infarto: llegó en ambulancia y entró en camilla

Evangelina Anderson causó impacto al mostrar su habilidad cocinando carne a pesar de ser vegetariana: “Te hago el asado y todo”

INFOBAE AMÉRICA

Marco Rubio habló con Zelensky

Marco Rubio habló con Zelensky sobre la seguridad de Ucrania y buscó profundizar la alianza en defensa con EEUU

Día Nacional de los Glaciares: su rol esencial y los desafíos de conservación que enfrentan en Argentina

Los deltas de los ríos Paraná, Amazonas y Magdalena en Sudamérica se hunden más rápido que el mar

Estados Unidos se prepara para un eventual enfrentamiento militar con Irán

Siguen avanzando las obras de ampliación y pavimentación de la carretera Litoral en El Salvador