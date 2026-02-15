Los mensajes positivos sobre el paso del tiempo logran mayor impacto en las campañas digitales

Los anuncios con mensajes positivos sobre el envejecimiento lograron mayor tasa de clics que los enfoques negativos.

Un estudio internacional publicado en The Gerontologist evaluó el impacto real de una campaña digital contra el edadismo y detectó que los mensajes positivos sobre el envejecimiento obtienen mejores niveles de respuesta que los enfoques centrados en prejuicios o provocación negativa.

La investigación, titulada Campaigning an educational website on ageism: lessons from a failed attempt, fue desarrollada por Liat Ayalon y Sarit Okun, de la Bar Ilan University (Israel), y publicada en el volumen 65, número 12 de la revista académica.

El equipo diseñó una campaña publicitaria digital a través de Google Ads para dirigir tráfico hacia un sitio educativo sobre edadismo. La estrategia incluyó dos tipos de anuncios: uno con enfoque inclusivo y constructivo sobre el envejecimiento y otro con un mensaje deliberadamente excluyente, pensado para generar curiosidad.

Alcance y métricas

La campaña registró 1.742 clics en los anuncios durante las distintas fases del experimento. El principal indicador utilizado fue el Click-Through Rate (CTR), que se ubicó en torno al 1 % promedio.

En un mercado con creciente peso de la generación silver, el encuadre constructivo del envejecimiento se consolida como una estrategia más efectiva para las marcas.

En dos de las tres etapas analizadas, los anuncios con mensajes positivos lograron mayor tasa de clics que los negativos.

Sin embargo, el estudio detectó una limitación relevante: si bien los anuncios consiguieron atraer tráfico, no generaron un compromiso sostenido con el contenido del sitio. Solo 26 personas completaron la encuesta posterior entre quienes ingresaron a la página desde los anuncios.

En una fase adicional con 908 participantes reclutados online (edad promedio: 47 años), las mujeres, las personas de mayor edad y quienes tenían mayor nivel educativo mostraron mayor preferencia por los mensajes positivos.

Implicancias para la generación silver

Aunque los autores califican la experiencia como parcialmente fallida en términos de engagement profundo, los resultados aportan un dato relevante para el mercado publicitario: el encuadre positivo del envejecimiento genera mayor receptividad que los mensajes basados en estereotipos o provocación negativa.

En un contexto de expansión de la llamada generación silver, la evidencia sugiere que las marcas podrían obtener mejores resultados apostando a narrativas constructivas y no estigmatizantes.

El experimento evidenció que atraer tráfico no garantiza compromiso: solo una minoría de usuarios interactuó en profundidad con el contenido sobre edadismo.

El estudio no midió cambios sociales estructurales ni transformaciones sostenidas en actitudes, pero sí mostró que el enfoque comunicacional influye en la respuesta inicial del público.

Para la industria publicitaria, el hallazgo plantea un punto estratégico: la representación del envejecimiento no solo tiene impacto cultural, sino también efectos medibles en rendimiento de campaña.