16 nuevas normas aeroportuarias que implican beneficios y alguna restricción para viajeros silver

Aeropuertos y aerolíneas están adoptando nuevas normas que conciernen a los pasajeros seniors, respecto a los trámites previos a abordar el avión y a la ubicación en su interior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas normas se están aplicando especialmente en estaciones aéreas de Europa, pero poco a poco se van extendiendo a otras regiones del mundo. Lo más práctico es averiguar antes de viajar ya que muchos de estos beneficios o regulaciones no son siempre claramente comunicadas.

Estas son las nuevas disposiciones para viajeros seniors:

Primera regla: Ahora hay sillas de ruedas gratuitas disponibles para todos los pasajeros mayores de 70 años. La mayoría de los principales aeropuertos de Europa las ofrecen a personas de esa franja etaria sin necesidad de certificado médico ni ninguna otra justificación específica. Antes, era necesario demostrar una discapacidad o movilidad reducida. Ahora, basta con presentar un documento de identidad con su fecha de nacimiento. Un agente del aeropuerto lo acompañará a través de las colas, los controles de seguridad y el control de pasaportes hasta la puerta de embarque. Esto puede ahorrarle hasta dos horas y evitarle agotadores kilómetros de caminata en las amplias terminales de los aeropuertos modernos. Este servicio debe reservarse con al menos 48 horas de antelación a la salida, ya sea con la aerolínea o con el aeropuerto, normalmente por teléfono. La silla de ruedas puede estar disponible en el mostrador de facturación o en la entrada de la terminal, según sus preferencias. Muchos pasajeros mayores desconocen este servicio y se cansan innecesariamente cargando equipaje pesado en viajes largos y prolongados. No dude en aprovecharlo. Ha pagado su pasaje y tiene derecho a la comodidad y a un servicio decente.

viajeros silver

Segunda regla: Existen filas de seguridad exclusivas para pasajeros mayores de 65 años. Muchos aeropuertos están habilitando filas de seguridad especiales para pasajeros mayores con procedimientos acelerados. Son más cortas y avanzan mucho más rápido porque el personal está capacitado para atender a los viajeros mayores con paciencia y cuidado. En algunos países, los mayores de 75 años pueden dejarse puestos los zapatos y la ropa ligera durante el control de seguridad. Los procedimientos de seguridad se simplifican, eliminando la necesidad de sacar portátiles o líquidos del equipaje de mano, lo que hace que el proceso sea mucho más ágil. Simplemente pase por el control de seguridad, busque las señales que indican las filas para familiares, asistencia o prioridad. Los pasajeros mayores suelen ser aceptados sin más trámites. En los principales aeropuertos franceses, este tipo de sistema existe para personas con movilidad reducida o que requieren asistencia, pero suele ser poco visible. No dude en preguntar directamente a los agentes de seguridad sobre la existencia de una fila específica. Lamentablemente, esta información rara vez se muestra con claridad.

Tercera regla: Ahora se pueden transportar medicamentos sin límite de volumen. La regla de los 100 ml no se aplica a los medicamentos esenciales, siempre que se cuente con receta médica o autorización médica. La insulina, los jarabes para la tos, las gotas oftálmicas y las vitaminas líquidas se pueden llevar en la cabina sin restricciones de cantidad. Los medicamentos deben conservarse en su envase original con su nombre claramente indicado en la receta o etiqueta de la farmacia. Se recomienda encarecidamente llevar un certificado médico en francés o inglés que especifique el diagnóstico y los tratamientos necesarios. Los agentes de seguridad podrían solicitar la apertura del medicamento y verificar su autenticidad, ya sea visualmente o mediante una prueba. Se aconseja agrupar todos los medicamentos en una bolsa transparente separada para una presentación rápida durante el control de seguridad. Algunos países exigen autorizaciones específicas para la importación de ciertos medicamentos. Es fundamental consultar la normativa aplicable antes de partir. Los analgésicos opioides y los medicamentos psicotrópicos requieren documentación médica específica firmada por el médico que los prescribe y validada por el centro de salud.

De ser necesario, los adultos mayores pueden abordar con sus medicamentos recetados y en su envase original

Cuarta regla: Los concentradores de oxígeno ahora están permitidos a bordo sin costo adicional. Los pasajeros con enfermedades respiratorias ahora pueden llevar un concentrador de oxígeno portátil a bordo del avión de forma gratuita. Anteriormente, algunas aerolíneas cobraban hasta varios cientos de euros para permitir el uso de equipo médico durante el vuelo. El concentrador debe estar aprobado por las autoridades aeronáuticas. La lista de modelos aprobados está disponible en los sitios web de las aerolíneas. Las baterías deben cubrir toda la duración del vuelo con al menos un 50 % de capacidad adicional para hacer frente a posibles retrasos. Notifique a la aerolínea al menos 72 horas antes de la salida si necesita usar un concentrador de oxígeno a bordo. Se le asignará un asiento de pasillo con acceso a una toma de corriente para recargar el dispositivo durante vuelos de larga distancia. Algunas aerolíneas ofrecen equipos de oxigenoterapia en alquiler, pero la calidad y la fiabilidad pueden variar considerablemente. Por lo tanto, es mejor viajar con su propio concentrador, ya probado y homologado, para evitar sorpresas desagradables en la altitud.

Quinta regla: asistencia gratuita para pasajeros mayores que viajen solos. Los aeropuertos deben proporcionar, previa solicitud, un acompañante gratuito a los pasajeros mayores que viajen sin acompañante. Este servicio, a menudo llamado “Meet and Assist”, incluye ayuda con la facturación, el control de seguridad y el embarque. El acompañante puede llevar su equipaje de mano, ayudarle a completar la documentación necesaria y guiarle por la terminal hasta la puerta de embarque. Este servicio debe reservarse con antelación con la aerolínea, especificando que se trata de un pasajero mayor que viaja solo. El día de la salida, su acompañante lo estará esperando en la entrada de la terminal con un cartel con su nombre. Este servicio es especialmente valioso durante los vuelos de conexión, cuando el tiempo apremia y uno necesita llegar rápidamente a otra puerta de embarque. Muchos pasajeros mayores dudan en pedir ayuda y acaban perdiendo su vuelo de conexión, lo que supone importantes pérdidas económicas. No lo dude; los aeropuertos están obligados a ofrecer este servicio de acuerdo con las normas internacionales de seguridad aérea.

Para evitar contratiempos y demoras, los adultos mayores pueden solicitar acompañamiento desde que ingresan a la estación aérea hasta que abordan el avión

Sexta regla: El embarque prioritario para pasajeros mayores de 65 años se ha convertido en la norma. La mayoría de las principales aerolíneas ya implementan esta medida, aunque rara vez se destaca en sus comunicaciones. Puede llegar a la puerta de embarque al mismo tiempo que los pasajeros de clase ejecutiva y las familias con niños sin coste adicional. Esto le permite acomodarse con tranquilidad, guardar su equipaje de mano y llegar a su asiento sin las aglomeraciones del pasillo. El embarque anticipado es especialmente útil para pasajeros que necesitan espacio adicional para las piernas o equipo médico. Simplemente hable con el agente en la puerta de embarque e indique su edad; bastará con una identificación. Algunas aerolíneas incluso organizan el embarque a través de una puerta separada para pasajeros mayores, evitando así las colas. Esto permite ir directamente a su asiento sin tener que esperar largos ratos entre la multitud.

Séptima regla: cambios de billete gratuitos para pasajeros mayores de 70 años en caso de problemas de salud. Muchas aerolíneas ahora permiten un cambio de fecha gratuito para pasajeros mayores sin necesidad de certificado médico. Si no se encuentra bien antes de la salida, puede reprogramar su vuelo para otra fecha sin penalización ni cargos adicionales. Anteriormente, cambiar una reserva costaba entre 50 y 300 €, dependiendo de la tarifa y el destino. Ahora, simplemente tiene que llamar a la aerolínea y explicar la necesidad de reprogramar por motivos de salud. Estas normas se aplican a los pasajeros mayores de 70 años y cubren la mayoría de las tarifas, incluyendo los billetes promocionales. La reprogramación puede ser válida hasta por un año desde la fecha de salida original sin pérdida del valor del billete. Algunas aerolíneas solo exigen un certificado médico si reprograma el mismo billete por segunda vez. Por lo tanto, es importante consultar las condiciones específicas de su tarifa. Esta información generalmente se encuentra en la sección de asistencia especial del sitio web de la aerolínea.

Algunas aerolíneas tienen descuentos para los adultos mayores que deben reprogramar un viaje por motivos de salud (Montaje Infobae)

Octava regla: Los asientos con espacio adicional para las piernas ubicados junto a las salidas de emergencia ya no están disponibles para pasajeros mayores. Las nuevas normas de seguridad prohíben que los pasajeros de cierta edad ocupen asientos cerca de las salidas de emergencia. Estos asientos requieren la capacidad física suficiente para abrir una escotilla pesada y ayudar a otros pasajeros durante una evacuación de emergencia. Las aerolíneas ahora verifican estrictamente la edad al vender estos asientos con espacio adicional para las piernas. Si ya ha comprado este tipo de asiento, se le reasignará al momento de la facturación sin reembolso de la diferencia de precio. Esta regla también aplica a los asientos de la primera fila en clase turista, que suelen venderse con un costo adicional. Los requisitos para ocupar un asiento cerca de una salida de emergencia incluyen buena visión, buena audición y capacidad de moverse con rapidez en caso de emergencia. La tripulación de cabina tiene derecho a reasignar a cualquier pasajero que considere incapaz de cumplir con los requisitos de una evacuación de emergencia. Por lo tanto, es mejor elegir un asiento diferente desde el principio para evitar una discusión desagradable antes del despegue y estrés innecesario.

Ni los niños ni los adultos mayores pueden ocupar los asientos junto a las salidas de emergencia. Quedan reservados a pasajeros capaces de abrirlas y prestar asistencia en caso de accidente (Pexels)

Novena regla: Se pueden solicitar comidas especiales para diabéticos de forma gratuita. Las aerolíneas están obligadas a ofrecer una comida apta para diabéticos sin costo adicional a cualquier pasajero que la solicite. Los pedidos deben realizarse al menos 48 horas antes de la salida a través de la página web de la aerolínea o por teléfono. Además del menú para diabéticos, también hay comidas bajas en sal y colesterol, y de textura suave, adecuadas para problemas dentales o digestivos. Las comidas especiales generalmente se sirven antes de las comidas estándar, lo cual supone una ventaja significativa para los pasajeros mayores en vuelos de larga distancia. Las raciones suelen ser más generosas y de mejor calidad que las del servicio regular. Es posible combinar varios tipos de comidas especiales en caso de múltiples restricciones médicas. No dude en solicitarlas. Este es un derecho incluido en el precio de su billete.

Comida para diabéticos sin costo adicional es otro servicio que brindan las aerolíneas

Décima regla: Bastones, muletas y otros dispositivos de ayuda a la movilidad se transportan gratuitamente, además de su equipaje de mano permitido, sin excepción. Puede llevar una maleta de mano de tamaño estándar y un bastón sin costo adicional, incluso con las aerolíneas low cost más estrictas. Los andadores plegables se pueden transportar en cabina si caben en el compartimento superior o debajo del asiento. Los andadores no plegables suelen entregarse al pie del avión y se devuelven inmediatamente al llegar a la salida. Las sillas de ruedas también se transportan gratuitamente en bodega y se entregan directamente en la puerta del avión tras el aterrizaje. Es recomendable marcar su equipo con una cinta claramente visible para evitar confusiones al devolverlo en el aeropuerto. Las baterías de las sillas de ruedas eléctricas deben cumplir con las normas de seguridad vigentes. Es importante consultar sus requisitos con la aerolínea antes de viajar. En caso de daños al equipo de movilidad durante el transporte, la compañía está obligada a proporcionar una compensación completa sin limitaciones ni controversias.

Undécima regla: Los certificados médicos para viajar se exigen ahora con mucha menos frecuencia. Anteriormente, las aerolíneas casi siempre exigían un certificado médico a los pasajeros mayores de 80 años. Hoy en día, este documento solo se exige en caso de afecciones médicas específicas que puedan suponer un riesgo en la altitud. Los pasajeros mayores sanos pueden viajar sin documento médico, independientemente de su edad, incluso a los 90 años. Sin embargo, se requiere un certificado en caso de un infarto reciente, un derrame cerebral, una cirugía reciente o un empeoramiento de una enfermedad cardíaca o pulmonar crónica. El documento debe haberse emitido como máximo 7 días antes de la salida e incluir una autorización explícita para volar. Algunas aerolíneas solo aceptan certificados médicos en inglés que incluyan el diagnóstico y las recomendaciones del médico. En caso de duda, es mejor obtener este documento con antelación en lugar de tener dificultades en el mostrador de facturación y correr riesgos innecesarios. El formulario médico de la aerolínea garantiza que toda la información requerida esté completa y correctamente introducida.

Las aerolíenas ya no exigen certificados médicos a seniors para viajar EFE/EPA/ANDY RAIN

Duodécima regla: Se han habilitado zonas de espera específicas para pasajeros mayores. Los principales aeropuertos ahora ofrecen zonas tranquilas reservadas para viajeros mayores de 65 años. Equipadas con cómodos sillones y enchufes, estas áreas están ubicadas intencionalmente lejos de zonas ruidosas, restaurantes y tiendas para permitir una espera tranquila. En algunos aeropuertos, hay áreas de descanso gratuitas con bancos o camas disponibles para escalas largas o nocturnas. Estas áreas cuentan con pantallas de información, aire acondicionado y baños accesibles cercanos para mayor comodidad. Busque señales como “área de descanso”, “área tranquila” o “sala VIP” en los mapas y paneles informativos del aeropuerto. El acceso es gratuito presentando un documento de identidad y la tarjeta de embarque, sin más trámites. En algunos aeropuertos, estas áreas están abiertas las 24 horas, lo cual es especialmente conveniente para vuelos nocturnos o salidas muy temprano por la mañana. El personal suele hablar varios idiomas y puede ayudarle con cualquier pregunta relacionada con su viaje.

Decimotercera regla: Se ha reforzado la compensación por retrasos de vuelo para pasajeros mayores. La normativa europea prevé una mayor compensación para pasajeros mayores de 70 años en caso de un retraso superior a 3 horas. La compensación estándar de 250 € puede aumentarse a 400 € para compensar la angustia emocional y las molestias sufridas. Los pasajeros mayores tienen prioridad para obtener vales de comida y, si es necesario, alojamiento en hotel en caso de retrasos prolongados. Las aerolíneas están obligadas a proporcionar asistencia médica si el retraso ha provocado un deterioro de la salud del pasajero mayor. Conserve todos los recibos de comidas, bebidas o medicamentos adquiridos durante la espera. Estos deben ser reembolsados en su totalidad sin lugar a dudas. Si su vuelo se retrasa más de 5 horas, puede cancelarlo y recibir un reembolso completo. Es importante presentar una reclamación a la aerolínea inmediatamente después del incidente, especificando su edad y describiendo las circunstancias con precisión. Muchos pasajeros mayores desconocen estas opciones de compensación mejoradas y no presentan una reclamación, perdiendo así cantidades significativas de dinero.

En caso de cancelaciones o postergaciones de vuelos por decisión de las aerolíneas, los seniros tienen derecho a una mayor compensación EPA/PATRICK PLEUL/Archivo

Regla número catorce: Los marcapasos ya no requieren documentación especial. Los pasajeros con marcapasos pueden pasar por los controles de seguridad estándar sin necesidad de certificado médico ni notificación previa al personal. Los equipos de seguridad modernos no interfieren con el funcionamiento de los marcapasos, como lo confirman numerosos estudios científicos. Sin embargo, puede solicitar una revisión manual si tiene alguna duda sobre los escáneres y dispositivos electrónicos. Lleve consigo la tarjeta de su marcapasos por si el personal de seguridad del aeropuerto le hace alguna pregunta. Los agentes están capacitados para trabajar con pasajeros con dispositivos médicos y no intentarán causar problemas. Los escáneres corporales modernos también son seguros para todo tipo de marcapasos y desfibriladores, sin excepción. Si tiene un modelo antiguo, es recomendable consultar con su cardiólogo su compatibilidad con el equipo actual antes de viajar. Viajar con un marcapasos hoy en día no es más complicado que para una persona perfectamente sana sin restricciones especiales.

Regla número quince: Wi-Fi gratuito para contactar con sus seres queridos en las salas de espera. Muchos aeropuertos ofrecen ahora acceso Wi-Fi gratuito e ilimitado a pasajeros mayores de 65 años, sin límite de tiempo. El acceso gratuito estándar suele estar limitado a un periodo corto, a menudo de 30 a 60 minutos. Pero para los pasajeros mayores, este límite se ha eliminado por completo. Simplemente conéctese a la red del aeropuerto y proporcione la información solicitada, generalmente un documento de identidad, para disfrutar de acceso extendido a internet. El personal del mostrador de información puede ayudarle a configurar la conexión si tiene alguna dificultad técnica con su teléfono. Una conexión estable le permite chatear por video con sus seres queridos y mantenerlos informados en tiempo real sobre el estado del vuelo. Algunos aeropuertos incluso han instalado cabinas especiales equipadas con tabletas, lo que permite realizar videollamadas sin necesidad de un teléfono personal ni una configuración compleja. Este servicio es especialmente útil en caso de retrasos, cuando necesita informar a sus seres queridos que le esperan sobre un cambio en la hora de llegada. No todos los aeropuertos anuncian claramente esta opción. No dude en solicitar información en el mostrador de información en cuanto llegue a la terminal.

Wi-fi gratuito en la sala de espera de los aeropuertos: otro beneficio para viajeros silver REUTERS/Eric Gaillard

Regla número dieciséis: El seguro de cancelación de viaje para pasajeros mayores se ha vuelto más asequible y accesible. Las compañías de seguros han reducido significativamente el costo de las pólizas que cubren la cancelación de viaje para personas mayores de 65 años. Anteriormente, este seguro costaba entre dos y tres veces más debido a los mayores riesgos médicos. Las nuevas pólizas ahora cubren la cancelación por cualquier motivo médico, sin necesidad de certificado médico ni justificación. El costo del seguro ahora ronda entre el 3% y el 5% del precio del billete, en comparación con el 10% o el 15% anterior. En caso de cancelación del viaje, se le reembolsa el precio total del billete sin retrasos ni penalizaciones. El seguro también cubre la pérdida de un vuelo por motivos médicos, así como la interrupción del viaje por enfermedad. Puede contratar el seguro online en tan solo unos minutos, directamente al comprar su billete en la página web. Este bajo costo puede ayudarle a evitar pérdidas económicas significativas en caso de imprevistos o problemas de salud.

Pasajera con asistencia: silla de ruedas y acompañamiento de personal aeroportuario hasta el ingreso al avión

Estas son las normas, ya vigentes en algunos aeropuertos y compañías y progresivamente extendiéndose a todos. Pero su cumplimiento depende también de la información que tengan los pasajeros y de su voluntad de reclamar. En la práctica, hay algunos obstáculos, según confía una agente de check-in a Infobae. A veces, los seniors son tantos en un mismo vuelo, que darles una fila prioritaria no representa un gran beneficio. “Hemos llegado a tener 20 sillas de ruedas en un solo despacho”.

El otro inconveniente es subjetivo: “Sucede que ofrecemos asistencia a un pasajero y lo toma a mal: ‘Noooo, ¿cómo se le ocurre? No lo necesito’“.

Pero para los silvers que han experimentado el acompañamiento del personal de una aerolínea, es un viaje de ida: nunca más a pie por esos interminables pasillos, nunca más esas filas extenuantes. En cambio, el confort al que les da derecho la veteranía de vida.