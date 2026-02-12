El equilibrio: el signo vital olvidado que predice cómo envejeceremos

El equilibrio es considerado por la ciencia como un signo vital clave para anticipar cómo envejeceremos y preservar la autonomía en la vejez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un adulto mayor se apoya en la pared antes de subir un escalón. La escena parece trivial, pero expone un dato crucial: el equilibrio revela el destino de la longevidad y la autonomía en la vejez. Mucho más que una habilidad motriz, la capacidad de sostenerse en una pierna durante unos segundos anticipa el riesgo de caídas, dependencia e incluso deterioro cognitivo. Sin embargo, rara vez se le otorga a esta función corporal la atención que merece, a pesar de que la ciencia la considera un “signo vital” tan importante como la presión arterial o el colesterol.

Equilibrio: el signo vital menos valorado de la salud integral

El equilibrio suele quedar fuera de los chequeos médicos, relegado a un segundo plano frente a indicadores clásicos como la presión arterial, el colesterol o la glucosa. Sin embargo, expertos como Tracy Espiritu McKay, especialista en medicina de rehabilitación en Estados Unidos, advierten que la habilidad de sostenerse en una pierna diez segundos podría anticipar con igual precisión el envejecimiento saludable.

Un informe de la BBC cita investigaciones de la Universidad de Sydney, en Australia, que concluyeron que la pérdida de equilibrio es una de las primeras señales de fragilidad, incluso mucho antes de que se manifiesten otras complicaciones físicas. Espiritu McKay considera que el equilibrio es un termómetro de la salud física y neurológica. Con el paso de los años, la masa muscular y la red neuromotora se debilitan, dificultando tareas cotidianas como subir escaleras, levantarse de una silla o caminar por la vereda.

Mantenerse en una pierna durante diez segundos señala un menor riesgo de caídas, dependencia funcional y deterioro cognitivo en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sarcopenia —la pérdida progresiva de masa muscular— afecta a casi la mitad de los mayores de 80 años, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, y condiciona la independencia en actividades básicas. Por eso, el equilibrio debería ser monitoreado con la misma atención que cualquier otro parámetro vital.

Ciencia y cifras: lo que el equilibrio revela sobre el cuerpo y el cerebro

Las estadísticas son contundentes. Un estudio publicado en 2022 en el British Journal of Sports Medicine por un equipo liderado por el doctor Claudio Gil Araújo, de la Clínica de Medicina del Ejercicio (Clinimex) de Río de Janeiro, evidenció que quienes no superaban la prueba de los diez segundos en una pierna tenían un 84% más de riesgo de muerte en los siete años siguientes.

Otra investigación, realizada por la Universidad de Pittsburgh, analizó a 2.760 adultos mayores de 50 años y mostró que quienes solo resistían dos segundos triplicaban la mortalidad respecto de quienes alcanzaban al menos diez segundos. Estos datos sugieren que el equilibrio es un indicador temprano del deterioro funcional. Pero el equilibrio no depende exclusivamente de la fuerza muscular. Es el resultado de la coordinación entre el sistema visual, el oído interno, la red somatosensorial y el cerebro.

El equilibrio integra factores musculares, visuales, cerebrales y sensoriales, funcionando como un indicador temprano del deterioro físico y mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Espiritu McKay sostiene que los ejercicios de equilibrio no solo mejoran el control postural, sino que también modifican la estructura cerebral. Perder esta destreza puede anticipar el declive cognitivo y favorecer la progresión de enfermedades como el alzhéimer, integrando la salud física y mental en un solo gesto cotidiano.

Caídas, miedo y el círculo vicioso de la fragilidad

En Estados Unidos, más de 36 millones de adultos mayores sufren al menos una caída cada año; más de 32.000 mueren y dos millones son hospitalizados, según los CDC. Las caídas constituyen la principal causa de lesiones en este grupo etario y generan un temor persistente a moverse, lo que desencadena un círculo vicioso: la persona reduce su actividad física, pierde aún más masa muscular y aumenta su vulnerabilidad.

Este fenómeno no solo tiene consecuencias físicas, sino también psicológicas y sociales. Claudio Gil Araújo, investigador de la Clínica Clinimex, señala que la confianza física se traduce en mayor vida social y menores niveles de depresión. Cuando el cuerpo responde, la independencia se preserva y la vida cotidiana, desde hacer compras hasta compartir un momento con los nietos, no depende de la ayuda de otros. El equilibrio, entonces, es el punto de partida para una vejez activa y participativa.

Casi la mitad de las personas mayores de 80 años sufren sarcopenia, lo que impacta directamente en la capacidad de mantener el equilibrio y la independencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejemplos de resiliencia y estrategias para fortalecer el equilibrio

La buena noticia es que la capacidad de recuperación existe, incluso en edades avanzadas. Gil Araújo relató el caso de una mujer de noventa y cinco años que pudo sostenerse diez segundos en cada pierna tras un proceso de entrenamiento. “El entrenamiento constante puede revertir parte del deterioro y brindar independencia incluso en etapas avanzadas de la vida”, afirmó Gil Araújo.

El equilibrio se puede entrenar a cualquier edad. Especialistas de la Universidad de Harvard recomiendan ejercicios simples, como pararse en una pierna durante el cepillado dental o mientras se realizan tareas domésticas. Incorporar solo 10 minutos diarios de ejercicios de equilibrio, fuerza y actividad aeróbica puede reducir a la mitad el riesgo de caídas. Yoga, pilates y especialmente el tai chi —que puede disminuir en un 19% el riesgo de caídas, según la investigación de la Universidad de Sydney— son aliados reconocidos, ya que fortalecen músculos, mejoran la flexibilidad y favorecen la concentración mental.

El equilibrio integra factores musculares, visuales, cerebrales y sensoriales, funcionando como un indicador temprano del deterioro físico y mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tecnología, autocuidado y el futuro de la prevención

La tecnología se ha integrado al cuidado del equilibrio. Aplicaciones y dispositivos desarrollados por centros como la Mayo Clinic permiten medir el progreso, proponer rutinas personalizadas y recordar la importancia de la práctica diaria. Estas herramientas facilitan la continuidad y el seguimiento, aportando datos objetivos sobre los avances y reforzando la motivación. La prevención, entonces, ya no depende solo de la voluntad, sino también de recursos que acompañan el proceso y lo hacen más accesible.

El autocuidado, potenciado por la tecnología, redefine la prevención en la vejez. Medir y entrenar el equilibrio es hoy tan relevante como controlar la presión arterial. Invertir en esta capacidad es apostar a una vida más larga, autónoma y plena, donde la dependencia no sea el destino inevitable, sino una variable que puede modificarse con hábitos sencillos y sostenidos.

Ganar años, ganar libertad

El equilibrio no es solo la capacidad de no caer: es la posibilidad concreta de elegir cómo vivir los años por delante. Hacer del equilibrio un hábito diario es invertir en la autonomía, la confianza y la salud mental.

Cada segundo que se logra sobre una pierna es mucho más que un ejercicio: es un gesto de libertad y una declaración de futuro. El equilibrio revela el destino de nuestra longevidad y autonomía, y convertirlo en parte de la rutina cotidiana puede transformar la manera en que transitamos la vejez.