Europa acelera la transición energética: ahorros récord y retos para la expansión de la energía solar

Un nuevo informe indica que el uso de fuentes renovables ha permitido reducir significativamente el gasto en importaciones de combustibles fósiles durante la actual crisis de precios altos en los mercados energéticos europeos (Imagen de archivo)

Europa atraviesa un periodo de altos precios en los mercados energéticos debido a la inestabilidad internacional y el encarecimiento de los combustibles fósiles. La generación de electricidad a partir de energía solar ha permitido al continente ahorrar más de 3.000 millones de euros desde el 1 de marzo de 2024, según un informe de SolarPower Europe. El análisis concluye que, si los precios del gas se mantienen elevados, el ahorro podría alcanzar los 67.500 millones de euros al cierre del año.

Según el medio informativo Euronews y la asociación industrial SolarPower Europe, la energía solar ya proporciona un “colchón” frente a los shocks energéticos derivados de la guerra en Oriente Medio y las restricciones en el suministro de gas.

Solo en los primeros 20 días de marzo, la electricidad generada por paneles solares evitó que la Unión Europea gastara 2.000 millones de euros adicionales en la importación de combustibles fósiles. El informe, sustentado en datos de precios de gas de la consultora energética Rystad Energy, sostiene que la energía solar cubre casi un tercio de la demanda energética de la Unión Europea en condiciones de alta volatilidad.

La directora ejecutiva de SolarPower Europe, Walburga Hemetsberger, pidió a los gobiernos fortalecer el desarrollo del sector: “El crecimiento de la energía solar europea se ha estancado justo cuando los beneficios son mayores que nunca. La tarea urgente para los responsables políticos es ahora sacar el máximo partido de lo que la solar puede aportar a Europa”.

La crisis energética impulsa el valor de las renovables

Un análisis reciente revela que, pese a los notables beneficios económicos, el crecimiento del mercado solar muestra signos de estancamiento y enfrenta desafíos regulatorios que amenazan con ralentizar la transición energética (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conflicto en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz derivaron en una subida del 50% en los precios del petróleo Brent y del 70% en el gas natural TTF, según datos de mercado. Esta escalada hizo que marzo de 2026 registre la mayor subida mensual de precios del gas en Europa desde septiembre de 2021. La energía solar se consolida como una herramienta clave para reducir la dependencia de las importaciones y mitigar el impacto económico en hogares y empresas.

El informe destaca que países como España duplicaron su capacidad de generación solar y eólica desde 2019, sumando más de 40 GW al sistema eléctrico. Según el grupo de análisis energético Ember, “el crecimiento de la energía eólica y solar en España ha reducido en un 75% la influencia de las centrales de combustibles fósiles más caras en el precio de la electricidad desde 2019”. Italia y Alemania también experimentaron descensos en la dependencia del gas, aunque a un ritmo más lento.

Además, la capacidad de las renovables para desplazar al gas y al carbón en los mercados eléctricos permite que los combustibles fósiles marquen el precio de la electricidad con menor frecuencia. Las tecnologías de menor coste, como la energía solar y la eólica, contribuyen a la estabilización del mercado y a la reducción de la factura energética.

Retos y oportunidades para la transición energética

A pesar de los ahorros y la reducción de la volatilidad, SolarPower Europe advierte que, por primera vez en una década, el mercado solar europeo comienza a mostrar signos de contracción. El informe recomienda crear redes eléctricas más flexibles, desplegar sistemas de almacenamiento de energía y avanzar en la electrificación de la economía como pasos necesarios para mantener el ritmo de transición.

Datos recopilados por organizaciones del sector muestran que el desarrollo de tecnologías limpias ha resultado clave para evitar aumentos mayores en la factura eléctrica ante los cambios en el mercado internacional (Europa Press)

La asociación industrial subraya que la oleada de desinformación sobre las renovables y las dificultades regulatorias han frenado el despliegue de nuevos proyectos. Sin embargo, tecnologías como las bombas de calor permitieron ahorrar 20.000 millones de euros en 2025 y se prevé que generen 5.300 millones en ahorros adicionales entre enero y abril de 2026.

De acuerdo con el análisis energético Ember, en 2025 la energía eólica y solar generaron por primera vez más electricidad en la Unión Europea que los combustibles fósiles, alcanzando un máximo del 30% de la oferta energética. Austria, Suecia y Dinamarca lideran el uso de energía renovable en el continente, con porcentajes superiores al 80%. Malta, en contraste, apenas alcanza un 10% de generación renovable.

El futuro de la energía solar en Europa

Europa enfrenta el desafío de mantener el impulso en la transición energética en medio de la crisis geopolítica y el encarecimiento de los combustibles fósiles. El desarrollo de la energía solar se perfila como un pilar para la seguridad energética, la reducción de costes y el cumplimiento de los objetivos climáticos. Los expertos coinciden en que expandir la capacidad instalada y modernizar las infraestructuras son medidas urgentes para asegurar un suministro sostenible y asequible.

Los datos muestran que la energía solar no solo aporta beneficios económicos inmediatos, sino que también fortalece la resiliencia de los sistemas energéticos europeos frente a situaciones como conflictos regionales y cortes en el abastecimiento de gas. La apuesta por las renovables será determinante para el futuro de la región.