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Sofi Morandi le respondió a un hater que la atacó luego de que ella revelara que sufre psoriasis nerviosa

La actriz no dudó en dar a conocer y bloquear la cuenta desde donde la agraviaron. Cuál fue su reacción

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Sofi Morandi le respondió a un hater luego de contar que tenía psoriasis nerviosa

Sofi Morandi relató en sus redes sociales que padece psoriasis nerviosa y, tras recibir un mensaje ofensivo de un usuario, eligió responderle con humor y exponer la agresión ante sus seguidores. La actriz, que lidera el unipersonal “Las cosas maravillosas” en el Multiteatro de Buenos Aires, recientemente ha expresado su mirada sobre salud mental y la importancia de hablar abiertamente de estos temas.

El hecho por el que la actriz escrachó y bloqueó a ese seguidor sucedió luego de que ella contara que atraviesa un momento de hartazgo debido a su condición: “Salgo sonriendo pero solo soy una persona harta de tener psoriasis nerviosa. Basta”, publicó con una fotografía tomada en un ascensor. Esta publicación provocó distintas reacciones, incluida la de un seguidor que la insultó en un mensaje privado con una frase violenta: “Te mereces lo peor femistoide”. Morandi, que recientemente contó en forma pública su bisexualidad, eligió no confrontar directamente; replicó la pose y el estilo fotográfico de la foto de usuario del hater y los mostró a sus seguidores.

Su actitud hacia la agresión fue celebrada en redes, donde muchos destacaron su capacidad de usar el humor y la exposición creativa en vez del enfrentamiento. El episodio alimentó el debate sobre la hostilidad que sufren figuras públicas en plataformas digitales y el valor de desdramatizar la crítica personal.

Sofi Morandi le respondió a un hater
Sofi Morandi le respondió a un hater
Sofi Morandi imitó la pose de su agresor para responderle con ironía

Sofía Morandi y su presente en “Las cosas maravillosas”

En el terreno profesional, Sofía Morandi atraviesa un momento de introspección y nuevos retos en el escenario. Protagoniza “Las cosas maravillosas” en el Multiteatro de Buenos Aires.

En la entrevista que María Laura Santillán le hizo hacia finales de febrero en Infobae, Morandi subrayó el carácter participativo de la obra, en la que una joven escribe una lista de cosas maravillosas para su madre que atraviesa una depresión, y cómo este relato genera un efecto luminoso entre quienes asisten al teatro. La actriz resaltó el desafío de actuar sola en una sala pequeña y la importancia de interactuar en directo con la audiencia, alejándose del dramatismo excesivo y priorizando la honestidad emocional.

Según Morandi, elegir proyectos que la motiven y que promuevan el crecimiento personal se ha convertido en una prioridad. Da preferencia a la calidad de vida y a la autenticidad en sus elecciones artísticas por encima de los mandatos de la exposición pública constante.

Las cosas maravillosas con Sofi Morandi
Sofi Morandi está en el Multiteatro con el unipersonal "Las cosas maravillosas"

Salud mental, terapia y redes sociales en la vida de Sofía Morandi

Allí también habló con franqueza sobre salud mental. Según relató a Infobae, ha experimentado etapas de ansiedad, agotamiento y ataques de claustrofobia relacionados con la intensidad laboral y la velocidad de la vida digital.

Morandi describió cómo el exceso de trabajo la llevó a replantear su rutina y priorizar el descanso: “Dejé de correr porque venía de una seguidilla de mucho trabajo... la fui pagando con lo que les pasa a todos hoy en día. Mucho cansancio corporal, mental, ansiedades y ahí dije: tengo que frenar.” Reconoció que buscar ayuda profesional y permitirse espacios de ocio resultó clave para comenzar a disfrutar de nuevo su vida personal y profesional.

La actriz sostuvo que la medicación tiene efectos positivos cuando está acompañada por terapia y seguimiento profesional. “A muchos amigos les dan medicación, a mí me ha hecho bien. Si voy a tomar una pastilla tengo que acompañarla con una sesión de terapia... había mucho tabú antes respecto a la medicación, ahora no sé”, expresó.

Respecto a las redes, Morandi comentó que la presión por mostrar una imagen de éxito y la comparación constante entre jóvenes intensifican la ansiedad social. Consideró imprescindible abrir espacios de conversación sin juicios, y destacó el valor de los vínculos personales y del acompañamiento profesional en el manejo de estos desafíos.

En este contexto, relató un episodio de claustrofobia a bordo de un avión que la llevó a descender antes de despegar, lo que la impulsó a reenfocar su cuidado emocional junto con el apoyo de especialistas.

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