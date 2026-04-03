La llamativa postura de Hamilton para “romper las reglas” y vestirse con su propio estilo en la F1: “La ropa era horrenda”

Hamilton habló sobre cómo tuvo que romper las reglas para imponer su propio estilo (Photo by Blanca CRUZ / AFP)

Lewis Hamilton siempre se destacó por ser uno de los primeros pilotos en presentarse con looks extravagantes en el paddock y convertirse en un pionero de la moda en la Fórmula 1. El siete veces campeón de la categoría desafió las normas estipuladas en la categoría al romper con la estética de vestir ropa del equipo. El corredor británico brindó una entrevista en la que habló sobre cómo tuvo que “romper las reglas” para imponer su propio estilo.

“Para ser piloto de carreras, debías encajar en un cierto molde: acostarte a las 22h, vestirte de una manera concreta”, afirmó Lewis Hamilton con el portal Esquire. El británico evocó la presión de uniformidad que vivió en la F1 desde su debut en 2007, describiendo cómo “todos los pilotos llegaban con uniformes del equipo diseñados por personas ajenas a la moda; la ropa era horrenda”.

En esta misma línea, señaló: “Llegaba y me sentía terrible usando lo mismo 180 días al año. Pregunté si podía presentarme con mi propio estilo y cambiarme después con el uniforme del equipo”. Hamilton puntualizó en que la resistencia inicial de la dirección de la Fórmula 1 fue notoria. “Me costó mucho que los jefes aceptaran. Básicamente, tuve que romper las reglas”, contó el competidor de 41 años.

Lewis Hamilton fue el gran pionero en la vestimentas llamativas en el paddock (REUTERS/Mike Segar)

Cansado de esperar autorización y decidido a marcar un punto de inflexión, Hamilton reveló que “un día simplemente me presenté con mi propia ropa”, lo que generó un efecto inmediato en la percepción mediática del paddock. “Una vez que vieron la atención y la prensa favorable que generaba, y cómo elevaba la marca y al equipo, me permitieron hacerlo todos los días”, detalló el piloto.

Hamilton convirtió la entrada al paddock en una “pasarela”, fenómeno que desencadenó un cambio cultural en la elite automovilística. Desde entonces, otros pilotos han seguido sus pasos: el campeón de 2025, Lando Norris, y otras figuras empezaron a experimentar con sus estilos personales ante las cámaras. No obstante, todavía hay varios corredores que mantienen el “estilo tradicional” como Max Verstappen o Fernando Alonso.

“Las empresas corporativas a menudo no piensan en el estilo o en el traje. Ahora, se ha vuelto normal ver a otros pilotos presentarse tal como son. El resultado es innegable. Me encanta. Todos deberían sentirse cómodos en su propia piel”, aseguró Hamilton.

Hamilton aseguró que tuvo que "romper las normas" para imponer su propio estilo (REUTERS/Jakub Porzycki)

Hamilton atribuyó su pasión por la moda a la búsqueda de identidad en un entorno donde sentirse diferente era un tema cotidiano. “Crecí en un hogar donde nadie seguía la moda, y expresarte nunca era tema de conversación. Era producto de sentir la necesidad de permanecer callado y pasar desapercibido. Estando en un entorno poco diverso, no querías destacar más de lo que ya lo hacías por ser la única persona de color en la sala”, reconoció a Esquire.

Por su parte, aseguró que su fascinación por la moda se forjó en la cultura musical: “Cuando era más joven, siempre compraba revistas o iba a las tiendas para leerlas. La música me influía muchísimo; en cuanto llegaba a casa, ponía MTV Base o VH1. No veía programas de televisión ni dibujos animados; era música. Me inspiraban los músicos y los artistas y su estilo. Descubrí a Prince y me encantaba cómo se expresaba. Me encantaban Pharrell, Mase, Mary J. Blige, Busta Rhymes. Pharrell siempre fue una gran influencia”.

Desde su fantástico debut en la temporada 2007 con un segundo puesto con McLaren, Lewis Hamilton ganó un total de siete títulos mundiales de la Fórmula 1 de los cuales seis fueron con Mercedes. El británico cambió el rumbo de su trayectoria al pasar a Ferrari en 2025. Luego de un primer año irregular, el corredor de 41 años inició el año 2026 en mejor forma: terminó cuarto en Australia, se subió al podio en el tercer puesto en China en la Sprint y en la carrera principal y quedó sexto en Japón.

Hamilton colaboró con marcas importantes de moda en reiteradas oportunidades (REUTERS/Kylie Cooper)