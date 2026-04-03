Este es el hábito que los neurólogos recomiendan eliminar a partir de los 65 años para proteger la salud cerebral

La ingesta de bebidas alcohólicas a partir de la edad mencionada contribuye al avance de problemas neurológicos y puede acelerar la aparición de trastornos de la memoria, advierten especialistas en salud y envejecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de alcohol forma parte de tradiciones y encuentros sociales en muchas culturas, pero su impacto en la salud cerebral se vuelve más relevante con el paso de los años. A partir de los sesenta y cinco, los expertos advierten que este hábito puede acelerar el deterioro cognitivo y aumentar el riesgo de enfermedades como el Alzheimer. El neurólogo Richard Restak, citado por The Guardian, el diario británico, recomienda eliminar el alcohol de la vida diaria al cumplir esa edad para preservar la memoria y proteger las neuronas.

De acuerdo con la organización benéfica internacional Sociedad de Alzheimer, el alcohol actúa como una neurotoxina leve que afecta la estructura y función de las células nerviosas. A medida que se envejece, el cerebro experimenta una disminución natural de neuronas y su capacidad de regeneración se reduce. Exponer el sistema nervioso a sustancias potencialmente dañinas puede tener consecuencias acumulativas, sobre todo en la sustancia blanca cerebral, encargada de conectar distintas áreas neuronales.

Por otra parte, beber más de dos unidades estándar de alcohol diarias durante largos periodos se asocia a atrofia cerebral, pérdida de memoria y dificultades cognitivas. Los especialistas subrayan que los problemas de memoria en la vejez no son inevitables y que existen factores modificables, como el consumo de alcohol, que pueden influir en el envejecimiento cerebral y la aparición de demencia.

El alcohol y el riesgo de demencia en adultos mayores

La reducción de bebidas alcohólicas en la tercera edad está asociada con menor incidencia de demencia y daños neuronales, según investigaciones de organismos internacionales y expertos en neurociencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la fundación española dedicada a la investigación de la demencia Fundación Pasqual Maragall, el consumo excesivo de alcohol a partir de los sesenta y cinco años incrementa la probabilidad de padecer demencia y daños neurológicos. Los síntomas pueden incluir olvidos frecuentes, dificultad para aprender información nueva, desorientación y cambios en el estado de ánimo o la personalidad. La demencia relacionada con el alcohol se manifiesta gradualmente y suele asociarse a años de consumo elevado, aunque el riesgo aumenta con la edad avanzada.

Además, el daño cerebral vinculado al consumo crónico de alcohol incluye la deficiencia de vitamina B1 o tiamina, esencial para el sistema nervioso. Según la Sociedad de Alzheimer, esta carencia puede provocar el síndrome de Wernicke-Korsakoff, caracterizado por graves problemas de memoria a corto plazo y dificultad para mantener una conversación coherente. En muchos casos, estos trastornos aparecen tras años de consumo elevado, pero la vulnerabilidad aumenta a partir de los sesenta y cinco.

De acuerdo con la agencia estadounidense de investigación biomédica sobre envejecimiento Instituto Nacional sobre el Envejecimiento (NIA), el daño causado por el alcohol puede confundirse con síntomas de otras enfermedades neurodegenerativas, retrasando el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Por eso, los especialistas insisten en la importancia de consultar a un profesional de la salud si el consumo de alcohol comienza a afectar la vida diaria o la función cognitiva.

Síntomas y consecuencias del deterioro cognitivo asociado al alcohol

El deterioro cognitivo vinculado al alcohol puede incluir pérdida de memoria, dificultades para resolver problemas, desorientación y cambios en la coordinación motora. En muchos casos, las personas presentan problemas para mantener el equilibrio y un mayor riesgo de caídas y accidentes. La demencia relacionada con el alcohol también puede manifestarse mediante cambios en la personalidad, irritabilidad y dificultades para concentrarse.

La supresión de esta costumbre en la etapa adulta avanzada constituye una de las principales medidas preventivas sugeridas por neurólogos para disminuir el riesgo de daño cerebral y de trastornos de la memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas advierten que, si bien algunos consideran que los problemas de memoria son parte del envejecimiento normal, la evidencia indica que reducir el consumo de alcohol reduce el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. La eliminación de este hábito a partir de los sesenta y cinco años es una medida preventiva para mantener la función cerebral y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas.

Por otra parte, algunos estudios sugieren que ninguna cantidad de vino, cerveza u otras bebidas alcohólicas es completamente segura para la salud cerebral en la vejez. El alcohol afecta la sustancia blanca y gris del cerebro, interfiere en la comunicación entre neuronas y acelera la pérdida de volumen cerebral.

Recomendaciones y alternativas para un envejecimiento saludable

Los expertos aconsejan buscar ayuda profesional si el consumo de alcohol afecta la vida diaria o la memoria. Los programas de tratamiento y apoyo pueden ser fundamentales para reducir la dependencia y recuperar el bienestar físico y mental. Además, mantener hábitos saludables, como la actividad física regular, una dieta equilibrada y la estimulación cognitiva, contribuye a preservar la salud cerebral en la vejez.

Eliminar el alcohol a partir de los sesenta y cinco años ayuda a proteger la memoria, mantener la autonomía y reducir el riesgo de demencia. La decisión de dejar este hábito puede marcar una diferencia en la calidad de vida y el bienestar de las personas mayores, según los neurólogos y especialistas en envejecimiento.