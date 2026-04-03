Generación Silver

Este es el hábito que los neurólogos recomiendan eliminar a partir de los 65 años para proteger la salud cerebral

El cerebro envejece y se vuelve más vulnerable a los daños. Por ello, reducir o eliminar el alcohol a partir de los sesenta y cinco años puede ayudar a proteger la memoria y retrasar enfermedades neurodegenerativas

Guardar
Un hombre y una mujer mayores, ambos con cabello gris, sentados en un banco de madera. La mujer sonríe mirando al hombre, que también sonríe y la mira. Fondo borroso de vegetación.
La ingesta de bebidas alcohólicas a partir de la edad mencionada contribuye al avance de problemas neurológicos y puede acelerar la aparición de trastornos de la memoria, advierten especialistas en salud y envejecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de alcohol forma parte de tradiciones y encuentros sociales en muchas culturas, pero su impacto en la salud cerebral se vuelve más relevante con el paso de los años. A partir de los sesenta y cinco, los expertos advierten que este hábito puede acelerar el deterioro cognitivo y aumentar el riesgo de enfermedades como el Alzheimer. El neurólogo Richard Restak, citado por The Guardian, el diario británico, recomienda eliminar el alcohol de la vida diaria al cumplir esa edad para preservar la memoria y proteger las neuronas.

De acuerdo con la organización benéfica internacional Sociedad de Alzheimer, el alcohol actúa como una neurotoxina leve que afecta la estructura y función de las células nerviosas. A medida que se envejece, el cerebro experimenta una disminución natural de neuronas y su capacidad de regeneración se reduce. Exponer el sistema nervioso a sustancias potencialmente dañinas puede tener consecuencias acumulativas, sobre todo en la sustancia blanca cerebral, encargada de conectar distintas áreas neuronales.

Por otra parte, beber más de dos unidades estándar de alcohol diarias durante largos periodos se asocia a atrofia cerebral, pérdida de memoria y dificultades cognitivas. Los especialistas subrayan que los problemas de memoria en la vejez no son inevitables y que existen factores modificables, como el consumo de alcohol, que pueden influir en el envejecimiento cerebral y la aparición de demencia.

El alcohol y el riesgo de demencia en adultos mayores

En una mesa oscura se ven tres bebidas: una copa de vino tinto, un vaso alto de cerveza dorada con espuma y un vaso bajo de licor ámbar, todos con un halo de luz de fondo.
La reducción de bebidas alcohólicas en la tercera edad está asociada con menor incidencia de demencia y daños neuronales, según investigaciones de organismos internacionales y expertos en neurociencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la fundación española dedicada a la investigación de la demencia Fundación Pasqual Maragall, el consumo excesivo de alcohol a partir de los sesenta y cinco años incrementa la probabilidad de padecer demencia y daños neurológicos. Los síntomas pueden incluir olvidos frecuentes, dificultad para aprender información nueva, desorientación y cambios en el estado de ánimo o la personalidad. La demencia relacionada con el alcohol se manifiesta gradualmente y suele asociarse a años de consumo elevado, aunque el riesgo aumenta con la edad avanzada.

Además, el daño cerebral vinculado al consumo crónico de alcohol incluye la deficiencia de vitamina B1 o tiamina, esencial para el sistema nervioso. Según la Sociedad de Alzheimer, esta carencia puede provocar el síndrome de Wernicke-Korsakoff, caracterizado por graves problemas de memoria a corto plazo y dificultad para mantener una conversación coherente. En muchos casos, estos trastornos aparecen tras años de consumo elevado, pero la vulnerabilidad aumenta a partir de los sesenta y cinco.

De acuerdo con la agencia estadounidense de investigación biomédica sobre envejecimiento Instituto Nacional sobre el Envejecimiento (NIA), el daño causado por el alcohol puede confundirse con síntomas de otras enfermedades neurodegenerativas, retrasando el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Por eso, los especialistas insisten en la importancia de consultar a un profesional de la salud si el consumo de alcohol comienza a afectar la vida diaria o la función cognitiva.

Síntomas y consecuencias del deterioro cognitivo asociado al alcohol

El deterioro cognitivo vinculado al alcohol puede incluir pérdida de memoria, dificultades para resolver problemas, desorientación y cambios en la coordinación motora. En muchos casos, las personas presentan problemas para mantener el equilibrio y un mayor riesgo de caídas y accidentes. La demencia relacionada con el alcohol también puede manifestarse mediante cambios en la personalidad, irritabilidad y dificultades para concentrarse.

Perfil de una cabeza de adulto mayor con un cerebro visible que muestra áreas iluminadas en tonos cálidos. El fondo borroso incluye patrones neuronales y siluetas de personas.
La supresión de esta costumbre en la etapa adulta avanzada constituye una de las principales medidas preventivas sugeridas por neurólogos para disminuir el riesgo de daño cerebral y de trastornos de la memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas advierten que, si bien algunos consideran que los problemas de memoria son parte del envejecimiento normal, la evidencia indica que reducir el consumo de alcohol reduce el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. La eliminación de este hábito a partir de los sesenta y cinco años es una medida preventiva para mantener la función cerebral y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas.

Por otra parte, algunos estudios sugieren que ninguna cantidad de vino, cerveza u otras bebidas alcohólicas es completamente segura para la salud cerebral en la vejez. El alcohol afecta la sustancia blanca y gris del cerebro, interfiere en la comunicación entre neuronas y acelera la pérdida de volumen cerebral.

Recomendaciones y alternativas para un envejecimiento saludable

Los expertos aconsejan buscar ayuda profesional si el consumo de alcohol afecta la vida diaria o la memoria. Los programas de tratamiento y apoyo pueden ser fundamentales para reducir la dependencia y recuperar el bienestar físico y mental. Además, mantener hábitos saludables, como la actividad física regular, una dieta equilibrada y la estimulación cognitiva, contribuye a preservar la salud cerebral en la vejez.

Eliminar el alcohol a partir de los sesenta y cinco años ayuda a proteger la memoria, mantener la autonomía y reducir el riesgo de demencia. La decisión de dejar este hábito puede marcar una diferencia en la calidad de vida y el bienestar de las personas mayores, según los neurólogos y especialistas en envejecimiento.

Temas Relacionados

neurólogossalud cerebralhabitos saludablesmayores de 65consumo de alcoholNewsroom BUE

Últimas Noticias

La misión que el Papa Francisco les dio a los adultos mayores: “Denunciar la corrupción humana en la que se vive”

“Hago un llamamiento a todas las personas que tienen una cierta edad, por no decir ancianos” a “estar atentos” al “modo de vivir relativista” como “si todo fuera lícito”, decía. Y proponía una convergencia entre la fuerza de la juventud y la sabiduría de la vejez

La misión que el Papa Francisco les dio a los adultos mayores: “Denunciar la corrupción humana en la que se vive”

Cuando tres hermanos tienen como excusa a su padre anciano para dirimir los conflictos entre ellos

La exitosa película española 53 domingos, en el top de las más vistas hoy en Netflix, aborda un tema que ya va camino a convertirse en un problema generalizado para muchos hijos que se acercan a la edad plateada: tener que ocuparse de sus padres muy mayores

Cuando tres hermanos tienen como excusa a su padre anciano para dirimir los conflictos entre ellos

Países en los que persisten brechas en el acceso a la salud y protección social para personas mayores según los organismos internacionales

Obstáculos estructurales y recursos fragmentados complican el avance hacia modelos integradores en naciones de la región Caribe. Restricciones financieras y factores culturales configuran realidades contrastantes, potenciando la búsqueda de soluciones que respondan a la diversidad regional

Países en los que persisten brechas en el acceso a la salud y protección social para personas mayores según los organismos internacionales

La IA no iguala, expone: los datos de Anthropic que muestran cómo la experiencia “silver” define el éxito de cada usuario

En un giro clave para el mercado laboral, dos informes revelan que la inteligencia artificial no es un terreno exclusivo para nativos digitales. Por el contrario, el sólido marco cognitivo previo se está consolidando como el verdadero amplificador de resultados. No es la edad, es la fluidez y el criterio

La IA no iguala, expone: los datos de Anthropic que muestran cómo la experiencia “silver” define el éxito de cada usuario

Caídas después de los 50: cómo moverse más y adaptar la casa puede evitar sustos y lesiones

Expertos del Reino Unido analizaron datos globales y presentaron nuevas recomendaciones en la revista The BMJ. Qué hay que tener en cuenta cuando se arrastran los pies

Caídas después de los 50: cómo moverse más y adaptar la casa puede evitar sustos y lesiones
DEPORTES
El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

Un nuevo título para el tenis argentino en el Challenger Tour: Facundo Díaz Acosta festejó en Sao Leopoldo

Quién es Lautaro Pereyra, el primer juvenil al que Coudet hizo debutar en River Plate: “Va a resaltar”

8 frases de Coudet tras la goleada de River a Belgrano: los juveniles, por qué quiso “matar” a Rivero y su respaldo a Colidio

TELESHOW
Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

Wanda Nara compartió una foto íntima de su viaje asiático: en ropa interior y acostada en la cama de un hotel

INFOBAE AMÉRICA

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

El precio del petróleo volvió a abrir al alza en plena escalada del conflicto en Medio Oriente

Ucrania y Siria restablecen sus relaciones tras la caída del dictador Al Assad, antiguo aliado de Rusia

Ucrania negó estar detrás de los explosivos hallados junto a un gasoducto en Serbia y apuntó a una posible maniobra rusa

Israel localizó una escuela del Líbano que era utilizada por los terroristas de Hezbollah para el almacenamiento de armas