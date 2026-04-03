Cometió una dura falta a 30 segundos de haber ingresado y sufrió una expulsión inusual en Unión-Riestra

El estadio 15 de abril vivió uno de los momentos más singulares en lo que va del Torneo Apertura. El triunfo de Unión por 2-0 ante Deportivo Riestra por la fecha 13 se destacó por la increíble expulsión de Yonatan Goitia, quien había ingresado desde el banco y demoró menos de un minuto en cometer una dura falta que le valió la tarjeta roja a instancias del VAR.

A los 23 minutos, con el resultado 1-0 en favor del Tatengue por el gol de Marcelo Estigarribia de penal, el entrenador del Malevo, Gustavo Benítez, decidió realizar una modificación táctica con la entrada de Goitia en lugar de Rodrigo Gallo. A menos de 30 segundos de su ingreso, el defensor de 31 años intentó controlar una pelota en el área rival, le quedó larga y disputó el balón con mucha vehemencia ante Lautaro Vargas.

La infracción de Yonatan Goitia con los tapones elevados a centímetros de la rodilla izquierda de Vargas fue sancionada con tarjeta amarilla por parte del árbitro Darío Herrera, pero el encargado de la tecnología, Fabricio Llobet, lo llamó al cabo de unos instantes para revisar la acción en el monitor.

A los 27 minutos, Herrera confirmó el cambio de decisión: “Luego de una revisión en campo, observo que el jugador número 27 impacta un planchazo a la altura de la canilla del adversario con fuerza excesiva. Decisión final: tiro libre directo y tarjeta roja”.

Unión se acercó a Vélez en la cima de la Zona A (Crédito: @clubaunion/X)

El relator de la transmisión oficial dijo “no hay dudas” tras escuchar al juez principal y caratuló lo sucedido como un hecho “insólito”. Como si fuera poco, Goitia sumó una mala noticia tras la expulsión. El futbolista se quedará con cuatro amarillas, que había acumulado en fechas anteriores del Torneo Apertura, y volverá a estar condicionado cuando cumpla la sanción por la tarjeta roja. Si lo amonestan por quinta vez, llegará al límite y deberá cumplir la suspensión de un partido.

Fue el encuentro número 12 del campeonato para el hombre de 32 años, aunque podría tener revancha en pocos días porque Deportivo Riestra enfrentará a Palestino de Chile como local en la cancha de San Lorenzo este miércoles desde las 19 en su debut por el Grupo F de la Copa Sudamericana.

Por otro lado, Lautaro Vargas pudo seguir en cancha y Unión bajó la persiana del marcador en el tiempo adicionado del complemento con el tanto de Cristian Tarragona, quien definió con el arco vacío tras un mal pase de Ignacio Arce en mitad de cancha.

El dueño de casa redondeó una buena actuación para asegurarse tres puntos de oro, que lo dejan en el quinto lugar de la Zona A con 19 puntos, a 3 del líder Vélez, que perdió 3-2 en la última jugada contra Gimnasia de Mendoza. Mientras tanto, Riestra quedó anteúltimo con 7 unidades y podría caer al fondo si Newell’s (último con 6) le gana a Central Córdoba en Santiago del Estero.

La tabla de posiciones del Torneo Apertura y la Tabla Anual