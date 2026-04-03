Los emotivos mensajes de amor de Chechu Bonelli y Darío Cvitanch para celebrar por separado el cumpleaños de su hija

El festejo de cumpleaños de la hija de Dario Cvitanich

A días de separarse de Facundo Pieres, Chechu Bonelli busca dar vuelta la página. En ese marco, la periodista decidió enfocarse en su familia y disfrutar a pleno del cumpleaños de su hija. Así las cosas, la modelo compartió un tierno mensaje respecto al significado del amor. De igual modo se pronunció Darío Cvitanich, el padre de la menor, quien utilizó sus redes para saludar a su pequeña y compartir imágenes del detrás de escena de la celebración de este día especial.

“La que me hizo entender que el amor eterno sí existe. Feliz cumple Lupita, te amo hija”, escribió Bonelli junto a una foto en la que ambas sonreían. Mientras Chechu sostenía una pequeña torta, y abrazaba y miraba con ternura a su niña, la joven expresaba su felicidad y cariño por su madre. Además, la influencer musicalizó el posteo con el tema “La cosa más bella”, de Eros Ramazzotti.

Luego, la modelo compartió otra imagen, tomada segundos después, en donde Lupita sopla la vela. Para acompañar y musicalizar esta story, Bonelli eligió la canción “She is electric”, de Oasis. En paralelo, la expareja de Bonelli, y padre de la pequeña, se pronunció ante sus 136 mil seguidores. “Muy feliz cumple Lulita linda, te amo y deseo verte siempre con esa sonrisa”, escribió el exfutbolista junto a una foto musicalizada con “Happy birthday”, de Lenny Kravitz, en la que ambos se tomaban una selfie dentro del auto. Mientras la menor lucía la remera de su colegio, Darío se mostró con lentes oscuros, una gorra y una campera oscura.

Horas después, Cvitanich abrió la puerta de su intimidad y compartió imágenes del festejo de cumpleaños. En el video, el exdeportista mostró que alquiló un inflable gigante y lo colocó en el patio de su casa. El mismo representaba una pequeña montaña, con árboles y un muñeco de un esquiador.

Chechu Bonelli celebró el cumpleaños de su hija Lupita con emotivos mensajes y dedicatorias en redes sociales (Instagram)

En el clip se observa cómo la joven se desliza por el tobogán inflable, el cual tenía agua y espuma, para que los chicos se movieran con mayor facilidad y velocidad. Para cerrar el tierno y divertido momento, Darío publicó una foto en la que todos los niños posan en el jardín, totalmente enjabonados.

En este momento, Chechu Bonelli transita una etapa de cambios tanto en el plano personal como en el mediático. Días atrás, la modelo y periodista publicó en su cuenta de Instagram una serie de imágenes y mensajes que captaron la atención de sus seguidores, luego de finalizar su relación con Darío Cvitanich y comenzar su vínculo con Facundo Pieres.

Entre las publicaciones, Bonelli incluyó una frase que resume su presente: “Y pensar que todo eso que pasó, tenía que pasar para que pasara lo que está pasando… La vida misma”. Las imágenes la muestran al aire libre, en un entorno natural, acompañando una reflexión sobre aceptación y perspectiva hacia lo que viene.

Chechu Bonelli celebró el cumpleaños de su hija Lupita con emotivos mensajes y dedicatorias en redes sociales (Instagram)

El cierre del año estuvo marcado por la separación de Cvitanich. Tras ese episodio, Bonelli decidió enfocar sus energías en una nueva etapa, reflejada tanto en lo personal como en la atención que generó en medios y redes sociales. Poco después comenzaron a circular rumores sobre una relación con Facundo Pieres, que luego se confirmó. “Volvió la sonrisa. Sí, por suerte. Siempre tratando de ser positiva. Está todo bien, estoy muy bien. Mi corazón está muy, muy, muy contento. No voy a dar muchos detalles, solo decir que estoy bien, muy bien, muy bien, muy contenta”, afirmó en declaraciones recientes.

Darío Cvitanich, exfutbolista y papá de Lupita, compartió imágenes del festejo familiar y saludó a su hija en Instagram (Instagram)

Bonelli también compartió una nota manuscrita con el mensaje: “Perdonate. Hiciste lo mejor que pudiste con quien eras en ese momento”. Esta frase enfatiza el valor de la autoaceptación y el aprendizaje a partir de los errores del pasado, y acompaña el proceso personal que expone en sus redes.

La exposición de su vida privada generó repercusión tanto en medios como en redes. La ruptura con Cvitanich y luego la confirmación de su nueva relación fueron seguidas de cerca por el público. Frente a esto, Bonelli optó por mantener cierta reserva sobre los detalles de su vida amorosa, aunque transmitió su bienestar a través de mensajes y gestos públicos.