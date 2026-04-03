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Andrea del Boca le dedicó una canción a Eduardo Carrera tras su declaración en Gran Hermano: "Estoy enamorada"

La actriz no se quedó atrás luego de conocer que para el participante era “la chica que más me gusta” y le lanzó una indirecta

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Andrea del Boca cantó su tema "El amor" como indirecta a Eduardo Carrera en Gran Hermano

Gran Hermano Generación Dorada vivió un momento inesperado cuando Andrea del Boca respondió a la declaración pública de Eduardo Carrera con un gesto musical que capturó la atención de los participantes y la audiencia.

Ayer, durante una actividad grupal en el reality, Eduardo Carrera expresó abiertamente su atracción por Andrea del Boca, afirmando ante todos que ella era la participante que más le gustaba. La actriz tomó con humor la situación y hoy, incitada por otros participantes salió al patio y le cantó “El amor”, una canción que la hizo famosa en 1994, acción que fue interpretada por sus compañeros como un mensaje indirecto dirigido a Carrera y que intensificó las rivalidades en la casa.

La confesión de Carrera surgió en un contexto de juego, donde los concursantes tenían que asignar adjetivos entre sí. “La impresión que tuve la primera vez que la vi en la casa fue que la chica que más me gusta de la casa es Andrea del Boca”, sostuvo el participante durante la dinámica. La reacción de Del Boca fue inmediata: con una actitud distendida, intervino entre risas y cuestionó a Carrera para que profundizara en su declaración. Esto generó bromas y tensión entre quienes comparten la convivencia.

“No, no, perdón, no puedo dejar pasar este comentario”, contestó la actriz, visiblemente divertida, mientras pedía una explicación a Carrera. Sus compañeros aprovecharon el momento para hacer chistes y sugerir que Andrea apurara la situación, en medio de un clima de entusiasmo y rivalidad entre los distintos grupos de la casa.

Andrea del Boca y su indirecta a Eduardo Carrera
Andrea del Boca y Eduardo Carrera en el jardín de la casa de Gran Hermano

Andrea del Boca responde con una canción emblemática

Impulsada por las risas y los comentarios del resto de los participantes, Del Boca salió al patio portando una bolsa y comenzó a interpretar “El amor”. “El amor está frente a mi puerta. Quiere entrar y ve que está entreabierta… Tengo miedo de querer, pero estoy enamorada. Qué ironía”, cantó la actriz ante la mirada de Carrera, quien realizaba flexiones de brazos cerca.

La interpretación provocó nuevas risas, reacciones de complicidad y comentarios de los presentes, quienes interpretaron el gesto como una clara alusión a la reciente confesión del participante. El momento recreó la conexión entre la escena actual del reality y la historia televisiva del país, evocando recuerdos y reavivando la memoria colectiva.

“El amor me enreda en aventuras y por él comienzo a hacer locuras”, continuó Del Boca en su interpretación, lo que generó más comentarios entre los habitantes de la casa, incluyendo frases aludiendo a la supuesta dedicación de la canción a Carrera y comentarios humorísticos sobre roles y actitudes dentro del grupo.

eduardo carrera andrea del boca
Andrea del Boca

La indirecta musical que reavivó la tensión en la casa

El gesto de Del Boca fue percibido como una indirecta dirigida públicamente a Carrera, mientras el resto de los participantes bromeaban y hacían observaciones sobre la dinámica entre ambos. Carrera permanecía cerca, enfocado en sus ejercicios, y la atención se centró en la escena compartida. Algunos de los compañeros hicieron comentarios jocosos sobre “apareamiento” y los roles de “macho” y “hembra”, en medio de risas y gestos espontáneos.

La elección de “El amor”, canción emblemática de Del Boca, permitió a la actriz poner a Carrera en el centro de una situación cargada de sentido emocional y mediático. Según los presentes, el hecho de entonar esa melodía en ese momento fue interpretado como un mensaje especialmente dirigido al participante, acentuando la intencionalidad de la escena.

eduardo carrera andrea del boca
Antes de la canción de Andrea del Boca, Eduardo Carrera se le declaró

Rivalidades y nuevas alianzas tras la declaración

El episodio tuvo repercusiones inmediatas en las alianzas del grupo autodenominado “F4”, compuesto por Solange Abraham, Emanuel, Carrera y Cinzia. Solange Abraham manifestó su disgusto hacia Carrera y Emanuel, al considerar que se estaban desviando de la estrategia del grupo y priorizaban sus intereses individuales. “Estoy muy molesta con Edu y con Emanuel. Lo único que les interesa es hacerse los graciosos”, expresó Abraham, según recogió Infobae.

La participante cuestionó la coherencia de sus aliados por elogiar a Andrea del Boca tras enfrentamientos recientes: “Los dos le tiran flores, aparte, a la que me estuvo atacando hace dos días. ¿En qué quedamos?”, señaló, dejando al descubierto la fractura interna de la alianza.

Abraham redefinió el mapa de apoyos dentro de la casa y afirmó que solo Cinzia y ella se respaldaban por completo. La confrontación con Del Boca persistió, y durante la discusión, la actriz defendió su trayectoria en telenovelas, resaltando que lleva 57 años de carrera y recordando la extensa audiencia del género.

Del Boca subrayó la importancia del trabajo en las telenovelas y cuestionó a los participantes más jóvenes por su falta de experiencia laboral antes de ingresar al programa, lo que reforzó las divisiones generacionales y las tensiones en la convivencia.

Al cierre de la jornada, el ambiente en Gran Hermano Generación Dorada reflejaba el impacto de las declaraciones y las estrategias públicas, mostrando cómo un solo gesto puede alterar el equilibrio entre los integrantes, un rasgo esencial del formato y de la cultura televisiva argentina.

Del Boca, motivada por el debate, reafirmó su defensa del género de telenovela y reivindicó a quienes trabajan y disfrutan de ese sector, frente a quienes lo subestiman o no reconocen su valor.

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Gran Hermano Generación DoradaAndrea del BocaEduardo Carrera"El Amor"

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