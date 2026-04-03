Barby Franco se accidentó con su Tesla en la Ruta 3: el choque involucró a otros dos vehículos

Barby Franco sufrió un accidente en la Ruta 3

Barby Franco vivió un momento de tensión en la Ruta 3, a la altura de Cañuelas, cuando el vehículo que conducía se vio involucrado en un accidente de tránsito que requirió la intervención del Comando de Patrullas y asistencia médica en el lugar.

El incidente, ocurrido el viernes 3 de abril, generó preocupación por la presencia de la modelo y por la magnitud del hecho, que incluyó a varios vehículos y una menor de edad entre los pasajeros.

Según el parte policial al que pudo acceder Teleshow, Franco se encontraba detrás del volante de su Tesla modelo Cyberbeast acompañada por Sarah Burlando, su hija fruto de su relación con el abogado y Miriam Alderete (53). La modelo relató que se desplazaba por la ruta en dirección a San Miguel del Monte cuando una camioneta se le cruzó de frente y luego se retiró del lugar. Ante esta situación, Franco debió frenar de forma brusca, lo que provocó que otros dos autos la colisionaran desde atrás: primero una camioneta Ford Maverick, ocupada por dos personas y luego un Toyota Corolla.

El toyota fue el que más daños recibió ya que quedó en el medio de los dos autos

Como consecuencia del choque, uno de los conductores involucrados resultó con lesiones en su mano derecha y fue asistido por una ambulancia en el lugar, mientras que Barby y sus acompañantes no presentaron heridas de gravedad. El hecho dejó solo daños materiales y la inquietud propia de un accidente, pero la rápida intervención policial y médica permitió que la situación no pasara a mayores.

Hasta el momento, la influencer utilizó sus redes sociales únicamente para aclarar que tanto ella como su familia se encontraban bien. Mediante una story de fondo negro con letras blancas, Franco comentó: “Hola, estamos bien. Mañana les cuento todo. Fue un día complicado”.

La reacción de Barby Franco tras el choque (Instagram)

Ninguna de las personas involucradas en el sinestro resulto herida de gravedad

El día que el Cybertruck de Barby Franco se convirtió en sinónimo de felicidad para un niño

Una historia de solidaridad y emoción se vivió en Las Flores, Buenos Aires, cuando la influencer Barby Franco cumplió el sueño de Amadeo, un niño apasionado por los autos. El deseo del pequeño de conocer un Cybertruck se hizo realidad gracias a la gestión de su madre, Sol Magnarelli, y la rápida respuesta de Franco, un gesto que tuvo gran repercusión en la comunidad e inspiró a miles de personas en las redes sociales.

Todo comenzó con el mensaje que Sol publicó en redes: “Hola. Soy de Las Flores. Mi hijo se sacó una foto de lejos con tu Cybertruck. Fue una emoción enorme para él encontrar uno de esos en su ciudad, es fanático de los autos. Si me leíste hasta acá quería pedirte de mamá a mamá, si es posible que le permitas conocer el auto por dentro, sólo eso. Perdoname el atrevimiento, pero ¿qué no haría una mamá por ver a su hijo feliz? Desde ya disculpame las molestias y gracias por traer esa nave a nuestra ciudad. Mi nene fue feliz de sólo verla". La petición tuvo una reacción inmediata: “Yendo”, fue la respuesta con la que Barby confirmó que acudiría al encuentro. Pocas horas después, la gratitud se multiplicó en un nuevo mensaje dirigido a la modelo: “Te merecés el cielo Barby, gracias”.

La llegada del Cybertruck a la casa de Amadeo se transformó en un acontecimiento inusual para el barrio. El niño, acompañado por su hermana Brunella, saltó de alegría al ver el vehículo, y Franco les llevó además una bolsa de alfajores para la familia. Amadeo fue invitado a subir, quedó fascinado con la pantalla de controles y los detalles del interior, y luego pudieron dar vueltas juntos en el Tesla. El paseo incluyó fotografías, risas y una imagen final de Barby y el niño, emocionados por la experiencia compartida.

Al terminar la visita, la madre de Amadeo difundió una nota escrita a mano por su hijo junto con una imagen de ese día. El agradecimiento del pequeño se viralizó rápidamente, y el video del encuentro multiplicó las muestras de apoyo y las reacciones emocionadas en redes, consolidando la historia como símbolo de empatía y esperanza.

El gesto solidario de Barby Franco con un niño que quería pasear en su cyber truck

En relación al vehículo, el Cybertruck destaca por su exclusividad en Argentina. Es uno de los modelos eléctricos más costosos del país, con un valor aproximado de USD 300.000, y la unidad que participó en la historia fue un regalo de Fernando Burlando, esposo de la influencer, quien también obsequió una versión pequeña para su hija Sarah. De acuerdo con Franco, solo tres Cybertrucks circularían en el país.

La experiencia dejó una huella imborrable en Amadeo, que plasmó su gratitud en unas líneas escritas, reflejando la emoción vivida durante aquel día y demostrando cómo un gesto sencillo puede encender la ilusión en quienes más lo necesitan.

Pero no fue la única emoción para la familia Burlando-Franco. Su hija Sarah, de tres años, recibió en Navidad un regalo soñado: una nueva habitación temática, ideada para organizar pijamadas con sus amigas. Las imágenes difundidas por Franco mostraron un espacio que simula una casa, con escaleras, tobogán integrado y varias camas, lo que generó gran asombro en la niña. La modelo destacó que la preparación llevó meses, pero que todo el esfuerzo valió la pena al ver la reacción de su hija. “No lo puede creer”, expresó Franco sobre el entusiasmo de Sarah.