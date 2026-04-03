El IVA y Ganancias enfrentan un desafío para alcanzar las metas del Presupuesto 2026

Personas caminan delante del Ministerio de Economía de Argentina, en Buenos Aires, Argentina, el 12 de diciembre de 2023. REUTERS/Tomás Cuesta

La recaudación tributaria nacional argentina mostró en marzo de 2026 una caída real interanual del 4,5%, marcando el octavo mes consecutivo de retroceso, según el informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Al excluir los tributos vinculados al comercio exterior, el descenso resultó del 3%. En ese contexto, el desafío para el IVA y el Impuesto a las Ganancias se profundizó, ya que ambos tributos se ubicaron por debajo de las metas establecidas para el año en curso.

El reporte de IARAF indicó que la recaudación total acumulada en el primer trimestre de 2026 bajó 7,5% en términos reales respecto al mismo período del año anterior. Si se deja afuera la recaudación proveniente de derechos de exportación e importación, la disminución fue del 6,2%. El informe atribuyó parte de estas bajas a una inflación mensual estimada en 3% para marzo, cifra utilizada como referencia para los cálculos.

Dentro de los tributos analizados, los derechos de exportación registraron la mayor baja interanual con un 38,6% menos, seguidos por los derechos de importación con una merma de 17,3%. Los impuestos internos coparticipados también retrocedieron, con una caída del 16,5%. La excepción entre los principales gravámenes la marcó el impuesto a los combustibles, que subió 17,3% interanual real en el primer trimestre, consolidándose como el único tributo con crecimiento sostenido en ese período.

La recaudación tributaria nacional acumulada a marzo de 2026 registra una variación real interanual del -7.5%, con caídas significativas en exportaciones y un alza notable en combustibles. (IARAF)

En el desglose por impuestos, el IVA neto de devoluciones y reintegros mostró una baja de 10% real interanual en el primer trimestre de 2026. El informe de IARAF remarcó que el principal tributo nacional no logró sostener el ritmo necesario para alcanzar los objetivos del Presupuesto 2026. Por su parte, los aportes y contribuciones a la seguridad social retrocedieron 3,9%, afectados principalmente por el comportamiento del salario real y el nivel de empleo formal.

El documento subrayó que la recaudación del Impuesto a las Ganancias también se encontró por debajo de las expectativas. Los cambios en la administración tributaria y el nuevo esquema de anticipos para empresas impactaron negativamente. Desde el año anterior, el sistema contempla 9 anticipos de 11,11% en lugar de 10, lo que derivó en la ausencia de anticipos en marzo para empresas que cierran su ejercicio en diciembre. Esta modificación generó una diferencia concreta respecto a marzo de 2025, cuando sí existieron anticipos tanto de empresas como de personas físicas.

En cuanto a la distribución de recursos, la caída no afectó de igual manera a todos los niveles de gobierno. Según los datos del informe, la recaudación nacional que quedó en manos de la Nación presentó una variación real interanual negativa del 8% en el acumulado a marzo de 2026, lo que equivalió a una pérdida de $3.067.103 millones. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) perdieron $1.155.008 millones, con una variación negativa del 6,5%. En conjunto, la pérdida para ambos niveles alcanzó los $4.222.111 millones.

El informe de IARAF explicó que el Presupuesto 2026 fijó metas desafiantes para los principales tributos. Para cumplirlas en el período entre abril y diciembre, el IVA debería alcanzar un crecimiento real del 8,8% y Ganancias un 13,3%. La suma de ambos impuestos necesitaría una variación positiva del 10,6%. El documento precisó: “El Presupuesto 2026 establece un aumento en la recaudación real de IVA y Ganancias de un 4% y 9,5%, respectivamente”.

El documento también mencionó factores coyunturales que influyeron en los resultados de marzo. Ese mes contó con dos días hábiles más que el mismo mes de 2025, lo que impactó de manera positiva en la recaudación de algunos tributos, como el impuesto al cheque y el IVA en Aduana. Por el contrario, en febrero de 2026 hubo dos días hábiles menos que en febrero de 2025, lo que incidió en la facturación y el débito fiscal pagado en marzo. Además, la eliminación de certificados de exclusión de pago de percepciones en la Aduana moderó la caída del IVA aduana.

El gráfico de barras detalla la variación porcentual real interanual de la recaudación tributaria nacional en marzo de 2026, mostrando caídas en la mayoría de los rubros y aumentos puntuales.

El informe también calculó que los reintegros a la exportación de los últimos 12 meses descendieron 36% en términos reales, y las devoluciones de IVA bajaron un 28% en igual período. Estos datos reflejaron la tendencia de menor dinamismo en sectores vinculados al comercio exterior.

Respecto al cierre de 2025, la recaudación nacional que quedó en manos de la Nación terminó ese año con una baja real interanual de 2,6%, mientras que la de las provincias se mantuvo levemente positiva, con un alza de 1,6%. En marzo de 2026, la caída se acentuó, con una disminución de 4,8% para la Nación y 3,7% para las provincias y CABA respecto de igual mes del año anterior.

La dinámica tributaria de los primeros meses de 2026 planteó interrogantes acerca de la capacidad recaudatoria para lo que resta del año, especialmente en los dos principales impuestos nacionales. El informe de IARAF planteó que, para igualar el nivel real de recaudación de 2025, el IVA debería crecer 3,4% y Ganancias 1,1% en los nueve meses siguientes, mientras que el objetivo presupuestario implica subas mucho más exigentes.

El contexto inflacionario y la ralentización en el ritmo de la actividad económica también incidieron en los resultados de los tributos vinculados tanto al consumo como a la producción y exportación. El informe apuntó que “el principal impuesto, el IVA neto de devoluciones y reintegros, habría tenido una baja de recaudación del 10% en términos reales respecto al primer trimestre de 2025”. Esta tendencia, sumada a la caída en Ganancias, obligó a recalibrar las proyecciones para el resto del ejercicio fiscal.