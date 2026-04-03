El suministro eléctrico será interrumpido en sectores de Panamá por trabajos de mantenimiento

Los cortes de energía buscan realizar mantenimiento preventivo y mejorar la red eléctrica en sectores clave de la capital y alrededores./ (Telemetro)

La Empresa de Distribución de Energía Eléctrica del Noreste de Panamá (ENSA) notificó a la ciudadanía sobre interrupciones programadas del servicio eléctrico para los días 3 y 4 de abril de 2026, en coincidencia con la celebración de la Semana Santa. Estas suspensiones temporales, anunciadas oficialmente, tienen como objetivo permitir labores de mantenimiento preventivo y mejoras en la red eléctrica en distintos sectores del país, con la intención de garantizar un suministro más estable y seguro para los usuarios.

De acuerdo con la información difundida por ENSA, los cortes de luz impactarán principalmente a sectores de la provincia de Panamá y el distrito de San Miguelito. Para este día, las áreas programadas para los trabajos abarcan Altos de Tocumen y Tocumen, y San Antonio. En San Miguelito, la comunidad de José Domingo Espinar y Villa Guadalupe también experimentará cortes. Para el 4 de abril se prevé la suspensión del servicio en San Miguelito, específicamente en Belisario Porras y Cerro Batea, nuevamente entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m.

ENSA ha insistido en que la programación de estas labores se realiza en fechas de alta relevancia religiosa, por lo que recomienda a los usuarios planificar sus actividades con antelación, especialmente aquellos que participarán en procesiones, viacrucis u otras actividades familiares propias de la Semana Santa.

La empresa aconseja a la población tomar previsiones para minimizar el impacto de los apagones. Entre las recomendaciones figuran desconectar equipos eléctricos sensibles, mantener cargados los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos, así como estar atentos a los canales oficiales de comunicación de ENSA para actualizaciones sobre el servicio. La compañía recuerda que estas interrupciones son necesarias para mantener la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico, y que los trabajos se realizan con el fin de prevenir fallas mayores en el futuro.

Contexto: cortes de luz en marzo y explosión de transformador

Los apagones programados de abril se suman a una serie de interrupciones no programadas registradas en marzo, las cuales generaron preocupación entre los usuarios por su impacto en la vida cotidiana y las actividades económicas. Uno de los incidentes más relevantes ocurrió tras la explosión de un transformador en una planta termoeléctrica, lo que provocó un corte de energía de varias horas en sectores del área metropolitana y zonas aledañas. Este evento evidenció la vulnerabilidad de la infraestructura eléctrica y la necesidad de redoblar los esfuerzos de mantenimiento preventivo.

ENSA recomienda planificar actividades de Semana Santa y tomar previsiones para minimizar el impacto de los cortes de luz./(Redes de ENSA)

Según reportes de ENSA y medios locales, durante marzo se registraron al menos tres apagones de magnitud considerable, afectando a miles de hogares y comercios. Además de la explosión del transformador, otras interrupciones estuvieron asociadas a fallas técnicas en líneas de alta tensión y condiciones climáticas adversas que complicaron las labores de reparación.

ENSA ha reiterado a través de comunicados y sus redes sociales que siguen “trabajando para asegurar que la energía llegue de manera confiable a todos los hogares de nuestros clientes. Por eso debemos realizar mantenimientos preventivos”. La empresa ha puesto a disposición de los usuarios el calendario de trabajos y los sectores afectados, con el propósito de transparentar el proceso y reducir molestias entre la población.

De igual forma, la distribuidora enfatiza la importancia de que los usuarios consulten frecuentemente los canales oficiales para conocer posibles cambios en los horarios o áreas de afectación, ya que los trabajos pueden modificarse en función de las condiciones técnicas del sistema.

Perspectivas

La realización de cortes programados en días de alta demanda y relevancia social como la Semana Santa pone de manifiesto los retos que enfrenta el sistema eléctrico panameño. Las autoridades y empresas del sector insisten en que el mantenimiento preventivo es clave para evitar situaciones críticas como las vividas en marzo, cuando eventos imprevistos como la explosión de un transformador evidenciaron la fragilidad de la red.

Mientras tanto, los usuarios se preparan para afrontar estas interrupciones, con la expectativa de que las labores programadas contribuyan a un servicio más estable y confiable en el mediano plazo.