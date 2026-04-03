El argentino Thiago Tirante dio el batacazo en Houston: venció a un Top 10 y se metió en las semifinales

A los 24 años, Thiago Tirante atraviesa un momento bisagra en su carrera. El platense dio el golpe en los cuartos de final del ATP 250 de Houston, disputado sobre polvo de ladrillo, al derrotar al estadounidense Ben Shelton, número 9 del ranking mundial y primer cabeza de serie, por 6-7(5), 6-3 y 6-4.

Con este resultado, el albiceleste alcanzó su segunda semifinal como profesional y firmó un hito: consiguió su segunda victoria ante un jugador del Top 10. Hasta entonces, solo había enfrentado a un rival de ese nivel y había sido triunfo ante el ruso Andrey Rublev en los cuartos de final de Bastad 2024, cuando ocupaba el puesto 8 del escalafón mundial.

Desde el inicio del encuentro, el argentino impuso intensidad con sus golpes. Sabía que, para imponerse ante este tipo de rivales, debía mantenerse concentrado, sostener su patrón de juego y aprovechar las oportunidades que se le presentaran. En el primer set, ninguno logró quebrar el servicio hasta llegar al tie-break, donde la balanza se inclinó para el estadounidense por 7-6(5).

Thiago Tirante se clasificó para las semifinales del ATP de Houston (Crédito: Jayne Kamin-Oncea)

En el segundo parcial, Tirante no se desmoronó pese a la desventaja y siguió peleando cada punto. En el cuarto game tuvo su recompensa: quebró el saque de Shelton y administró la diferencia con solidez hasta igualar el marcador con un 6-3.

En el set decisivo, el platense mantuvo la misma propuesta: mover a su rival y golpear con profundidad. Se mostró firme con su servicio en los momentos clave y, en el séptimo game, consiguió el quiebre que le permitió encaminar la victoria, que selló por 6-4.

Con las pulsaciones a flor de piel tras conseguir el pase a las semifinales, Tirante expresó: “Estoy muy feliz con el trabajo que venimos haciendo con el equipo. Sabía que Ben Shelton está en un gran nivel y que sería un rival difícil de vencer. A veces hay cosas que salen y otras no, pero mantenerme mentalmente fuerte fue la clave. En un buen día le puedo ganar a cualquiera; jugué a un nivel muy alto. Estuve trabajando mucho con mi psicólogo para mantener la calma dentro de la cancha. Estoy contento con lo que puedo mostrar en los partidos importantes”.

El argentino dio el golpe en el certamen estadounidense al vencer al local Learner Tien por 7-5 y 6-4.

Por un lugar en la final, se enfrentará este sábado a su compatriota Román Burruchaga (77°), quien consiguió la mejor victoria de su corta carrera al derrotar en el primer turno de la jornada al local Learner Tien (22°) por 7-5 y 6-4.

Para Burruchaga, que venía de consagrarse campeón el último domingo en el Challenger de San Pablo, este triunfo significó su primera incursión entre los cuatro mejores de un torneo ATP Tour. Además, alcanzó su mejor ubicación en el ranking en vivo, el puesto 66, y en caso de quedarse con el título podría escalar hasta el 51.

En cuanto al partido ante Burruchaga, agregó: “Es un placer enfrentarlo. Es uno de mis mejores amigos del circuito y hemos compartido muchas cosas desde que éramos chicos. Creo que será un gran partido y ojalá gane el mejor”.

El bonaerense volvió a instalarse entre los 100 mejores del ranking ATP y actualmente se ubica en el puesto 70 en el escalafón en vivo, consolidando el crecimiento que viene mostrando en la temporada. En ese contexto, fue la raqueta número uno de la Selección Argentina de Copa Davis en la serie frente a Corea del Sur, disputada en Busan por la primera ronda de los Qualifiers 2026. Si bien el equipo nacional no logró imponerse, dejó una imagen positiva al sumar un triunfo y una derrota.

Su irrupción en el plano internacional no es nueva. En 2019 alcanzó el número uno del ranking mundial junior, se consagró campeón de dobles en Roland Garros en esa categoría y recibió una invitación para desempeñarse como sparring en las ATP Finals disputadas en el O2 Arena de Londres.

En Gran Bretaña tuvo la oportunidad de entrenar con figuras como Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alexander Zverev y Stefanos Tsitsipas, experiencias que marcaron su proyección hacia el profesionalismo. Incluso, dos años antes, en 2017, ya había sumado su primer punto ATP, mientras alternaba torneos juveniles con competencias del circuito mayor.

El primer gran festejo llegó en 2020, cuando conquistó el M15 de Monastir, sobre el cemento tunecino. A partir de entonces, su carrera tomó impulso en el ATP Challenger Tour, categoría en la que ya acumula seis títulos: Ambato, Morelos, Bogotá, Ciudad de México, Córdoba y Szczecin.

Cabe destacar que este año logró su primer triunfo en canchas rápidas en un Grand Slam: fue en el Australian Open, donde alcanzó la segunda ronda. En 2023 ya había llegado a esa instancia, aunque sobre polvo de ladrillo en Roland Garros. Estos dos torneos son, hasta el momento, los únicos majors que disputó en su carrera, por lo que aún tiene pendiente su debut en Wimbledon y el US Open.