Estados Unidos

Donald Trump aseguró que los ataques de Irán contra aviones de Estados Unidos no afectarán las negociaciones con el régimen

Tras el derribo de un F-15 sobre territorio iraní, la Guardia Revolucionaria afirmó que un avión de ataque estadounidense A-10 Warthog se estrelló cerca del estrecho de Ormuz luego de ser impactado

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Donald Trump. Alex Brandon/vía REUTERS
Donald Trump. Alex Brandon/vía REUTERS

Donald Trump negó que el derribo de un caza estadounidense por fuerzas iraníes vaya a afectar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, asegurando: “No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra”, en una llamada telefónica con la cadena NBC News. El mandatario evitó dar detalles sobre la misión de búsqueda y rescate que permitió recuperar con vida a uno de los tripulantes del caza F-15, mientras las fuerzas estadounidenses continúan la búsqueda del segundo miembro de la tripulación cuya situación no ha trascendido.

Mientras se desarrollaba la operación, dos helicópteros UH 60 Blackhawk estadounidenses que participaban en las labores de rescate fueron alcanzados por fuego iraní, pero todos los tripulantes resultaron ilesos, según la cadena CBS. Además, un avión de ataque A-10 Warthog se estrelló cerca del estrecho de Ormuz casi al mismo tiempo que el F-15 fue impactado. El único piloto del A-10 se encuentra bajo custodia estadounidense y en buen estado, de acuerdo a fuentes consultadas por The New York Times.

El A-10 logró entrar en el espacio aéreo kuwaití, donde el piloto se eyectó y la aeronave se estrelló, según informó un funcionario a NBC. El piloto se encuentra a salvo y el A-10 fue derribado en Kuwait, añadió el funcionario.

En total, Irán ha provocado la caída de dos aviones militares —un F-15 y un A-10— y ha derribado dos helicópteros Blackhawk en un solo día, menos de 48 horas después de que el presidente Trump dijera en su discurso en horario estelar que Irán había sido “completamente diezmado”.

El derribo del F-15 en territorio iraní representa una escalada en la operación Furia Épica, el nombre dado por la administración Trump al operativo conjunto con Israel contra Teherán. Dos días antes, Trump había anunciado que atacaría a Irán “con dureza” durante las próximas dos o tres semanas, aunque evitó dar detalles sobre las fases finales del conflicto o sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.

Un F-15E Strike Eagle como el que fue derribado por Irán
Un F-15E Strike Eagle como el que fue derribado por Irán

El conflicto ha provocado daños significativos. Irán ha confirmado más de 2.000 muertos, incluidos altos mandos como el líder supremo ayatolá Alí Khamenei, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional Alí Larijani, y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé y Esmaeil Jatib. También han muerto otros altos responsables de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad, según informó la agencia Mehr.

Los incidentes del viernes marcaron el primer derribo confirmado de un caza estadounidense desde el inicio de la guerra hace casi cinco semanas. Un funcionario estadounidense y uno israelí indicaron que la operación de rescate se realizó bajo máxima reserva. No se han difundido detalles sobre el número total de tripulantes ni su ubicación exacta. Las fuerzas estadounidenses siguen trabajando en la localización del segundo piloto.

Dos aviones de ataque A-10 Warthog. REUTERS/U.S. Air Force
Dos aviones de ataque A-10 Warthog. REUTERS/U.S. Air Force

La ofensiva se produce mientras avanzan las negociaciones para un nuevo acuerdo nuclear. Sin embargo, los mediadores comunicaron a The Wall Street Journal que los esfuerzos liderados por Pakistán para lograr un alto el fuego se encuentran en un “punto muerto”. Irán rechaza reunirse con funcionarios estadounidenses y considera inaceptables las exigencias de Washington. La propuesta de plan de paz enviada por Trump fue rechazada por Teherán, que la tachó de “excesiva”.

El ataque iraní a infraestructuras energéticas del Golfo y su control sobre el estrecho de Ormuz han impactado los mercados internacionales, provocando el alza del precio del petróleo y elevando los costes de bienes básicos, incluidos los alimentos.

(Con información de EFE, Europa Press y AP)

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