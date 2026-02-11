Economía plateada y consumo: claves de un mercado en expansión

La economía plateada dejó de ser un concepto emergente y consolidó cinco décadas de producción académica.

El consumo senior está lejos de ser una moda pasajera. De acuerdo con la investigación de Maria Colurcio, Vania Vigolo y Bo Edvardsson, cinco décadas de producción académica han consolidado a la economía plateada como un eje transversal para la gestión empresarial, la innovación y el diseño de productos y servicios.

Recientes investigaciones ratifican que este fenómeno global exige enfoques interdisciplinares y soluciones adaptadas, especialmente frente al auge de la población mayor de 65 años.

El cambio demográfico tiene alcance mundial. Para 2050, se proyectan cerca de medio millón de centenarios en el planeta, lo que anticipa una transformación decisiva en los sistemas económicos y sociales.

El envejecimiento poblacional pone en jaque la sostenibilidad fiscal y requiere que empresas, instituciones y responsables políticos reformulen sus ofertas y estrategias, según el análisis presentado por Colurcio, Vigolo y Edvardsson.

Entre 1969 y 2022, la literatura científica sobre economía plateada experimentó un crecimiento sostenido, con un aumento notable durante las dos últimas décadas. Este desarrollo revela la amplia dispersión y diversidad de enfoques, debido a la falta de una definición única de “personas mayores” y a la inexistencia de una terminología común en los estudios especializados.

Los autores destacan la urgencia de avanzar hacia conceptos operativos que permitan la comparación internacional y la construcción de modelos más eficaces.

La investigación sobre el consumo senior se caracteriza por su heterogeneidad. Existen más de un millar de artículos que abarcan áreas como gestión, servicios, salud, tecnología, marketing y bienestar. Entre las revistas académicas más relevantes figuran el Journal of Services Marketing, Harvard Business Review y el Journal of Business Research, lo que refleja la presencia de estos estudios en publicaciones de alto impacto.

La investigación sobre consumo senior evidencia enfoques dispersos, definiciones variables y la necesidad de construir marcos comparables a escala internacional.

El análisis temático identifica cinco bloques principales. En primer lugar, la calidad de los servicios y la gestión de los proveedores se consolidan como temas motores en la literatura sobre economía plateada, abarcando la experiencia del consumidor mayor, la segmentación, la satisfacción, la lealtad de marca y la importancia de adaptar productos y servicios a perfiles muy diversos.

La innovación en servicios también adquiere gran relevancia. Sobresale la aplicación de tecnologías de asistencia, la digitalización y la robótica como herramientas para potenciar la autonomía y el bienestar de las personas mayores. El estudio enfatiza el valor de la co-creación y la prolongación de la vida activa, especialmente tras la pandemia de Covid-19, que visibilizó la vulnerabilidad de este grupo y la necesidad de respuestas renovadas.

Calidad de servicios, tecnología y participación activa de las personas mayores aparecen como núcleos centrales en la agenda futura de la economía plateada.

Otro eje central es el bienestar: los adultos mayores son incorporados tanto desde la óptica de la salud pública como a través de servicios de asistencia domiciliaria y estrategias de inclusión social. La literatura aborda servicios personalizados, participación de los usuarios en el diseño de soluciones y el papel transformador de la tecnología para mejorar la calidad de vida. Se registran, asimismo, desafíos asociados con las barreras de adopción tecnológica y disparidades de acceso según el perfil sociodemográfico.

A pesar del avance, Colurcio, Vigolo y Edvardsson advierten sobre vacíos teóricos y metodológicos originados por la falta de un lenguaje común y de modelos operativos claros. Precisar los conceptos y parámetros del consumo senior es un reto central para la investigación futura y la creación de estadísticas comparables a escala internacional.

Mirando hacia adelante, los investigadores proponen una agenda con ocho líneas estratégicas. Estas incluyen la gestión de innovaciones en servicios y productos, la atención sanitaria y asistencia en el hogar, la participación activa de los adultos mayores en la economía y la vida social, desafíos vinculados al marketing y la comunicación, la integración de la cultura y las industrias creativas, la ampliación de los estudios hacia nuevos mercados y contextos, el impacto de la digitalización y la inteligencia artificial, y la superación de los problemas terminológicos.

Estas prioridades abren interrogantes clave sobre inclusión, segmentación, participación y sostenibilidad dentro de la economía plateada.

El análisis de medio siglo realizado por Colurcio, Vigolo y Edvardsson ratifica que los desafíos y oportunidades de gestión en la economía plateada demandan respuestas desde múltiples disciplinas y mantienen abiertas amplias líneas para la investigación aplicada durante los próximos años.