El Programa Mayores con Derecho articula identidad, cultura y participación como ejes de inclusión social en la comunidad.

El modo en que los adultos mayores reivindican su lugar en la sociedad se despliega a través de experiencias colectivas y acciones concretas que buscan dejar huella en la construcción identitaria local. Bajo la órbita del Programa Mayores con Derecho, la comunidad de la ciudad de Colón ha creado espacios donde la memoria, la creatividad y la transmisión de saberes cobran significado y expanden los límites de la inclusión.

“Trabajar la identidad es poner en valor sus trayectorias, saberes y experiencias, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el lazo comunitario”, afirmó Josefina Marcantonio, directora de Discapacidad y Tercera Edad municipal.

En esa línea, la funcionaria recalcó que reconocer a las personas mayores como protagonistas de la historia local no solo responde a una necesidad de visibilización, sino que consolida políticas públicas con impacto territorial.

Dentro de la dinámica de esta política, los espacios culturales suman una dimensión esencial: “Estos espacios garantizan el derecho a la cultura, a la palabra y a ser reconocidos, promoviendo una vejez activa, digna y con voz propia”, sostuvo Marcantonio.

Josefina Marcantonio, directora de Discapacidad y Tercera Edad municipal, durante una actividad del Programa Mayores con Derecho.

Desde su enfoque, el prejuicio sobre la pasividad en la vejez es una señal de alarma para los diseñadores de programas públicos: “Muchas veces el prejuicio lleva a pensar a las personas mayores como dependientes, pasivas, y no es la realidad de todos”.

La articulación entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Colón permitió, según Marcantonio, “sumar recursos, enfoques de derechos y fortalecer una política pública con impacto territorial”.

Este modelo de cooperación fue clave para acercar el programa a la comunidad: en sus palabras, “la convocatoria fue muy buena y trabajamos en comunicación continua con el equipo de provincia, compartiendo objetivos y miradas”.

El valor de las memorias y la creación artística trasciende lo anecdótico, como expuso la funcionaria: “Son fundamentales. Constituyen la memoria viva de las localidades, transmiten valores, costumbres y experiencias que construyen identidad y fortalecen el entramado social entre generaciones”, dijo Marcantonio.

En ese proceso, la identidad se convierte en una voz colectiva que enlaza épocas y biografías diversas, como subrayó el proyecto “El ayer construye”: “No es necesario borrar lo viejo, porque la identidad se construye por capas, recordando el pasado, construyendo el presente y soñando el futuro”.

Los espacios culturales funcionan como ámbitos de ejercicio del derecho a la palabra y a la expresión en la vejez.

El aprendizaje institucional deja huella en la planificación local: “Las políticas para personas mayores deben construirse con ellas, desde la escucha activa y la participación. La identidad y la cultura son ejes centrales para promover inclusión y derechos”, expresó.

El impacto de estos espacios se vuelve visible en los relatos de quienes los impulsan y acompañan. Claudia González Raústainer, a cargo del trabajo con adultos mayores en el pueblo de Pearson y responsable del grupo Abiertamente, explicó que la identidad fue el eje que ordenó las actividades: “Es algo muy valioso porque involucra sentimientos, recuerdos y también proyecta futuro; es lo que nos caracteriza como personas y como comunidad”.

La maqueta realizada por adultos mayores de Pearson representa el ingreso simbólico al pueblo y reafirma la pertenencia comunitaria.

A partir de esas conversaciones surgió una constatación concreta: el pueblo no contaba con una entrada que indicara su existencia a quienes transitan la ruta. La maqueta que construyeron los adultos mayores buscó representar ese gesto de pertenencia. Fue pensada con un diseño sencillo y pintada con los colores del antiguo equipo de fútbol local, ya desaparecido, pero aún presente en la memoria colectiva.

“Compartiendo el trabajo con otras personas nos sentimos orgullosos, porque fue un trabajo manual en el que pusieron todo su empeño”, señaló González Raústainer, y agregó que el proceso fortaleció la confianza del grupo y reafirmó la idea de que los adultos mayores siguen teniendo mucho para aportar a su comunidad.

Rosa Verón, integrante del grupo literario de Colón, traza el lazo entre pertenencia y memoria al sostener: “para mí la identidad tiene que ver con el ser, con el estar, con el pertenecer. Tiene que ver con el lugar que uno nació, con el país en el que uno está o decide estar”.

Rosa Verón, integrante del grupo literario de Colón, durante una instancia de producción y reflexión sobre identidad y memoria.

En su producción, Verón plasmó la historia de un colectivo que tras veinte años de encuentros reafirma la vigencia del aporte cultural: “Ese fue, mi idea de que el grupo se viera representado a lo largo de nuestra historia también en nuestra ciudad. Mostrar de alguna manera lo que hemos hecho durante veinte años”, dijo Rosa.

La creación de espacios específicos para mayores, como la Secretaría de la Tercera Edad, es para Verón un motor de participación y diálogo intergeneracional: “Es importante para las personas mayores que tengan espacios, que los contengan, que nos estimulen, porque las personas mayores tenemos mucho para dar todavía”.

Los espacios institucionales específicos para personas mayores promueven participación activa y diálogo entre generaciones.

En ese pulso colectivo, el trabajo de las organizaciones y el acompañamiento institucional configuran horizontes concretos: “La decisión es sostenerlo y ampliarlo, fortaleciendo espacios de participación comunitaria, culturales y de promoción de derechos en los distintos barrios y localidades”, declaró la funcionaria.

“Las personas mayores son actores sociales activos, con mucho para aportar. Su participación enriquece la vida social y cultural de la ciudad y fortalece una comunidad más justa, solidaria y con memoria”, concluyó Marcantonio.