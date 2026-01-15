China convierte a la economía silver en motor de innovación, desarrollo e incorpora robots inteligentes

Exoesqueletos robóticos se incorporan al cuidado y la rehabilitación de personas mayores en China.

China ha puesto en marcha un plan nacional para integrar tecnologías avanzadas en el cuidado y la vida cotidiana de las personas mayores, en un contexto marcado por el acelerado envejecimiento de su población.

Según datos oficiales citados por People’s Daily Online, el país supera actualmente los 310 millones de ciudadanos mayores de 60 años, lo que representa más de una quinta parte de su población total.

La estrategia fue anunciada esta semana y posiciona a la denominada economía plateada como un eje central del desarrollo económico y de la transformación social del país. El objetivo es responder al desafío demográfico no solo desde una perspectiva asistencial, sino también como una oportunidad para impulsar el consumo interno, la innovación tecnológica y la expansión de nuevos servicios.

Las directrices fueron elaboradas de manera conjunta por varios organismos del gobierno central, encabezados por el Ministerio de Asuntos Civiles, junto con el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, entre otros. El enfoque interministerial busca articular políticas sociales, industriales y comerciales orientadas a la población mayor, tanto en áreas urbanas como rurales.

China promueve el uso de robots inteligentes en hogares y servicios comunitarios orientados a adultos mayores.

Entre los objetivos principales del plan se destacan el refuerzo de los servicios de cuidado, la promoción de una mayor autonomía de las personas mayores y el estímulo de la demanda en sectores como salud, tecnología, consumo y servicios. La iniciativa apunta a ampliar la oferta de atención domiciliaria, servicios comunitarios y entornos accesibles, con una mayor participación del sector privado.

La robótica aplicada al cuidado se integra al sistema de atención social y sanitaria del país.

En el plano tecnológico, las políticas oficiales promueven el desarrollo y la aplicación de tecnologías asistivas, incluyendo interfaces cerebro-computadora, robots de asistencia, exoesqueletos y soluciones de hogar inteligente. Estas herramientas están orientadas a facilitar la movilidad, la rehabilitación, el monitoreo de la salud y la vida independiente de los adultos mayores, así como a mejorar su integración social.

China Daily informó que el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información prioriza la incorporación de dispositivos inteligentes, equipos de rehabilitación y sistemas de monitoreo de salud en hogares, comunidades y centros de atención, como parte del proceso de modernización de los servicios destinados a personas mayores.

El crecimiento de la economía plateada constituye uno de los ejes centrales del plan. Estimaciones oficiales citadas por medios estatales indican que este sector podría superar los 30 billones de yuanes hacia 2035, equivalentes a unos 4,3 billones de dólares, consolidándose como uno de los principales motores del mercado interno chino.

Las directrices también llaman a las empresas a diseñar productos adaptados a las necesidades de las personas mayores, incluyendo alimentos funcionales, indumentaria de protección, cosméticos específicos y bienes de consumo con criterios de accesibilidad y facilidad de uso. A su vez, se impulsa la adecuación de comercios, servicios comunitarios y plataformas electrónicas orientadas a este segmento de la población.

La economía plateada se consolida como un eje estratégico del desarrollo económico y social chino.

Desde el gobierno se destaca que el plan contempla, además, la promoción de actividades culturales, recreativas y de participación social, con el objetivo de fortalecer el vínculo comunitario y ampliar las oportunidades de consumo y bienestar entre las personas mayores.

Diversos análisis publicados en medios oficiales subrayan que el modelo chino despierta interés internacional, especialmente en países con un marcado envejecimiento poblacional como Japón, Corea del Sur y varias naciones europeas, que observan estas políticas como una posible referencia para afrontar desafíos similares.

Las nuevas directrices proponen un cambio de paradigma en la forma de abordar el envejecimiento: lejos de considerarlo únicamente una carga social, lo presentan como un factor de impulso para la innovación, el desarrollo económico y la cohesión comunitaria.

En ese marco, China busca consolidar a la generación silver como un actor activo del crecimiento y la transformación social, apoyándose en la articulación entre políticas públicas, tecnología y mercado.