Cómo serán los edificios inteligentes y accesibles a los adultos mayores según las últimas innovaciones

MIBA se dividió en seguridad, edificios inteligentes, arquitectura y movilidad vertical, abarcando todas las facetas de la construcción.

La reciente edición de la MIBA – Milan International Building Alliance, celebrada en Fiera Milano evidenció cómo la accesibilidad universal y la sostenibilidad están transformando el diseño de edificios para personas mayores y quienes presentan movilidad reducida.

Las innovaciones presentadas en este evento internacional delinean una hoja de ruta concreta para el futuro de la construcción, donde la adaptación del parque edilicio a una población cada vez más longeva se convierte en un desafío ineludible.

Innovaciones en accesibilidad

Durante la feria, la accesibilidad fue uno de los ejes centrales, con especial atención a las soluciones para la movilidad vertical y horizontal. Según el admintrador de edificios Pablo Boné, quien viajó invitado por la Cámara de Comercio Italiana de Rosario, la inteligencia artificial aplicada a ascensores y sistemas de desplazamiento ya permite que personas en silla de ruedas o con movilidad reducida accedan a los edificios sin obstáculos.

Boné destacó que rampas y ascensores inteligentes se adaptan automáticamente a las necesidades de cada persona.

“La tendencia es la inteligencia artificial aplicada al servicio de la gente no solo mayor, sino con capacidad reducida”, explicó Boné. Entre las novedades, mencionó rampas de acceso equipadas con reconocimiento facial, que se despliegan automáticamente al identificar a una persona que lo necesita, e incluso pueden elevar la silla de ruedas para superar desniveles sin esfuerzo físico. Además, estos sistemas se repliegan tras su uso, optimizando el espacio en los accesos.

Una feria: cuatro áreas

La MIBA – Milan International Building Alliance se estructuró en cuatro grandes áreas temáticas que reflejan la diversidad y complejidad del sector de la construcción. MADE expo abordó arquitectura y construcción, mostrando materiales innovadores y soluciones sostenibles.

Smart Building Expo se centró en tecnología y automatización para edificios inteligentes, con un enfoque en eficiencia, seguridad y accesibilidad. SICUREZZA reunió soluciones en seguridad y protección, incluyendo ciberseguridad y prevención de riesgos.

La tecnología aplicada a edificios inteligentes mejora autonomía, seguridad y confort, especialmente para los silver.

Por último, GEE – Global Elevator Exhibition destacó la movilidad vertical y horizontal, con innovaciones en ascensores y sistemas adaptados a personas con movilidad reducida. Esta organización permitió a los profesionales especializarse y conocer las últimas tendencias de manera segmentada y práctica.

El GEE exhibió más de cien innovaciones en movilidad vertical, con énfasis en la seguridad, la sostenibilidad y el mantenimiento predictivo.

Italia, país anfitrión, lidera el sector con más de un millón de sistemas activos y cerca de cien millones de viajes diarios en ascensores, según datos de Anie-AssoAscensori recogidos en el evento.

Edificios inteligentes y tecnologías para los silver

La digitalización y la automatización fueron protagonistas en la feria, especialmente en lo que respecta a la autonomía y la seguridad de los adultos mayores.

Boné relató que los edificios inteligentes ya pueden detectar situaciones de emergencia, como caídas o desmayos, y activar protocolos automáticos de asistencia.

Más de 100 conferencias y seminarios destacaron la necesidad de perfiles especializados en nuevas tecnologías.

“El edificio solo lo detecta y sabe y, y te llama: ‘Señor Boné, por favor, levántese. ¿Se encuentra usted bien?’”, ejemplificó. Si la persona no responde en el tiempo programado, el sistema contacta a familiares o servicios de emergencia de forma inmediata.

Otra innovación destacada es el mantenimiento predictivo de ascensores, que informa al usuario sobre el estado de los componentes antes de cada viaje y bloquea el uso si detecta fallas, notificando a la administración y al servicio técnico.

Estas tecnologías están diseñadas para brindar seguridad y tranquilidad a los residentes, con especial atención a quienes viven solos o presentan mayor vulnerabilidad.

Sostenibilidad social: materiales, diseño y bienestar

La sostenibilidad, tanto ambiental como social, fue otro de los pilares de MIBA. MADE expo, el evento dedicado a la arquitectura y la construcción, reunió a 650 empresas que presentaron materiales innovadores y soluciones de diseño orientadas a la eficiencia energética y la reducción del impacto ambiental.

Los edificios detectan caídas o emergencias y activan protocolos de aviso a familiares o servicios de emergencia.

El concepto de sostenibilidad social se abordó como parte integral del bienestar de los ocupantes, incluyendo la accesibilidad universal como un derecho y no como un añadido opcional.

Niccolò Aste, profesor del Politecnico di Milano, subrayó que “el camino seguido por MIBA abraza plenamente el espíritu de la Nueva Bauhaus Europea, la iniciativa de la Comisión Europea que aboga por repensar el entorno construido combinando sostenibilidad, calidad estética e inclusión”.

El premio Made Sustainable (SusPrize) reconoció proyectos que integran innovación, belleza y responsabilidad social, demostrando que la accesibilidad y la calidad de vida pueden ser parte de la corriente principal en el desarrollo urbano.

Adaptación de edificios nuevos y existentes

La experiencia europea contrasta con la realidad argentina, donde la accesibilidad universal aún no se ha consolidado como un estándar en todos los edificios.

Boné señaló que, si bien las nuevas construcciones tienden a incorporar soluciones accesibles, la adaptación del parque edilicio existente representa un reto considerable.

“Lamentablemente en nuestro país y en algunos edificios sigue siendo un aspecto secundario”, reconoció. Las limitaciones edilicias y la falta de normativas específicas dificultan la transformación de edificios antiguos, aunque la tendencia internacional y las tecnologías presentadas en MIBA ofrecen un abanico de posibilidades para avanzar en este sentido.

El análisis de MIBA y los testimonios de expertos coinciden en que la digitalización, la electrificación y la eficiencia energética son retos cruciales para el sector en Argentina. La colaboración entre profesionales, empresas y organismos públicos será clave para acelerar la transición hacia edificios más inclusivos y sostenibles.

Formación, normativas y futuro del sector

La formación profesional y la actualización de normativas emergieron como temas centrales en la feria. MIBA ofreció más de cien conferencias y seminarios, subrayando la necesidad de perfiles especializados capaces de evaluar y aplicar las nuevas tecnologías en contextos diversos.

Roberto Martino, presidente de Prosiel, enfatizó que “la eficiencia, la electrificación y la digitalización del parque inmobiliario son retos cruciales para el país y requieren abordar cuestiones que hasta ahora se han subestimado”.

En el ámbito de la seguridad, Sicurezza presentó programas de formación avanzada para gestores de seguridad cultural, en colaboración con la Universidad de Pavía, destacando la importancia de integrar la tecnología en la protección de espacios y personas.

Si bien los edificios nuevos incorporan accesibilidad, la adaptación de construcciones antiguas sigue siendo un reto.

La hoja de ruta propuesta por MIBA y sus socios internacionales apunta a una transformación integral del sector, donde la accesibilidad universal, la sostenibilidad y la digitalización de los edificios sean la norma y no la excepción.

El presente de la construcción exige que las personas mayores o con movilidad reducida puedan desplazarse desde la calle hasta su vivienda sin barreras, en entornos seguros, iluminados y señalizados, anticipando un estándar que pronto será ineludible en Argentina y en el mundo.