Pérez Reverte: “Antes, teníamos la necesidad social de que los mayores nos transmitieran la experiencia”

El escritor español Arturo Pérez-Reverte: a los mayores hay que valorarlos como tales, y no exigirles que se adapten al presente ni marginarlos

“Los mayores se sienten marginados y marginales y este retraimiento es malo para todos, es un error muy frecuente hoy en día”, dijo el ya legendario escritor murciano que suele ir contra la corriente en estos temas. “A un viejo hay que pedirle: sea usted de su edad, y cuénteme. Comparta conmigo lo que esa larga vida le ha dado como experiencia”, señaló.

Arturo Pérez Reverte reflexionó sobre el papel de los mayores en el mundo actual en una extensa y profunda entrevista con Jordi Wild, célebre youtuber español, en su podcast The Wild Project. “Si haces cosas y te mueves, si caminas, si haces cosas con la cabeza también…imagino que eso ayuda a envejecer despacio. Envejeces igual, pero despacio”, respondió ante el comentario acerca de lo bien que se lo ve, a sus 74 años.

Arturo Pérez-Reverte Gutiérrez, nacido en Cartagen el 25 de noviembre de 1951, fue corresponsal de RTVE y cronista de guerra durante muchos años, antes de convertirse en prolífico escritor de best sellers, como la saga Las aventuras del capitán Alatriste y la trilogía de Falcó. Desde 2003 es académico de número de la Real Academia Española, ámbito en el que se destaca por sus polémicas en defensa de la lengua española.

Mostrando su vitalidad y su productividad, en 2017 se estrenó en el mundo del podcast, escribiendo guiones para Bienvenido a la vida peligrosa.

Viggo Mortensen interpretó al capitán Alatriste en la adaptación cinematográfica de la saga de Arturo Pérez Reverte

Al comentar en la entrevista con Jordi Wild cómo muchos jóvenes desconocen todo lo que los mayores pueden aportar, contó esta anécdota. Tenía un amigo cuyo abuelo ya era muy viejo, pero que en su casa poseía una foto de éste a sus 20 años. Pérez Reverte, al mirarla, reconoce el uniforme, y le dice: “Tu abuelo estuvo combatiendo para liberar Francia de los alemanes”. “Ah, pues no sé”, le responde el joven. “¿Pero cómo?, ¿no le preguntas a tu abuelo?” Entonces reflexiona: “Vemos un viejo y no vemos lo que hay detrás”. Haciendo referencia al rol de los mayores en las sociedades antiguas, explica: “Antes teníamos la necesidad social de que los mayores nos transmitieran la experiencia”. Y concluye: “Tenemos que mirar lo que el abuelo fue, lo que la abuela fue”.

Ya en referencia a cómo se ve él en el mundo actual, aclara: “Lo moderno me interesa porque yo sigo vivo. Soy escritor y escribo para un público que está vivo ahora, me leen igual jóvenes que mayores, me interesa y tengo curiosidad por el mundo…”

“Hay cosas que no puedo cambiar. Yo nací en el año 51, mis abuelos nacieron en el siglo XIX y he sido educado para un mundo que ya no existe. Voy a intentar en lo que pueda adaptarme al mundo presente para no ser un marciano. Aquí estoy, sé lo que es esto, no es lo mío pero sé lo que es, y me entero y me preocupo”, aclara.

Sin embargo, defiende que lo importante no es la adaptación a toda costa. “Que no me exijan que me mimetice con el mundo actual. Que me dejen ser lo que soy, que aprovechen lo que yo pueda conocer, y lo utilicen en su beneficio. Yo sé a lo que puedo y a lo que no puedo llegar. Saber tus limitaciones, lo que puedes dar o lo que ya no vale para nada…”

Pérez Reverte dice que, aunque estén en desuso, él mantiene las normas de cortesía con las que fue educado

“Yo fui educado en comportamientos que hoy en día no funcionan. Pero bueno, yo los mantengo. Son los míos. El sombrero, el decir adiós, buenas tardes, buenos días, el pase usted primero. No puedo evitarlo”, y narra una experiencia reciente que le produjo cierto pesar.

“Un día iba caminando por la alfombra mecánica de la estación del AVE en Madrid y un tipo pasa y me aparta. Y me vuelvo y digo, ‘¿por qué me empuja?’. Y el tipo me dijo ‘porque quiero pasar’. Y me di cuenta de que ese tipo no creía estar haciendo nada mal, no tenía conciencia de su grosería, no la tenía. Me miraba como diciendo, ‘¿por qué se enoja este tío?’. Comprendí que su educación, su formación, su mundo, excluye ya ciertas cosas que están en el mío. No me enfadé, lo dejé pasar, se fue y ya está”, explica. “Lo triste es que se fue sin comprender. Eso es lo malo, que a veces la gente del mundo actual no hace el esfuerzo de comprender cosas útiles, buenas y que ayudan a convivir”.

Siempre en referencia a cómo se ve en este momento de la vida, dice en la entrevista. “Los mundos cambian, los valores se modifican, la gente se aburre de ciertas cosas… El mundo cambia y ya está, eso no es ninguna tragedia. No pasa nada, viene otro mundo distinto. No es el tuyo, no lo puede ser nunca. Pero para mí no es una tragedia, miro con curiosidad. La diferencia, cuando eso pasa, es que miro al que me ha empujado e intento saber por qué me ha empujado... Intento comprender. La actitud más enriquecedora es la curiosidad, mirar queriendo comprender”.

En resumen, para Pérez-Reverte, a los adultos mayores se los debe valorar como tales, aprovechar su experiencia, conocerla, no exigirles que se adapten forzosamente al presente ni que actúen como jóvenes, ni, en el otro extremo, marginarlos.