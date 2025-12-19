Generación Silver

Brad Pitt cumplió 62 años: cómo es la rutina de alimentación y ejercicio que lo mantiene en buena forma

El actor adopta hábitos simples y sostenidos que priorizan el equilibrio físico y mental en su vida cotidiana

Brad Pitt mantiene a los 62 años una longevidad vital fiel a una rutina de entrenamiento y autocuidado /REUTERS/Louisa Gouliamaki

El 18 de diciembre Brad Pitt cumplió 62 años. El actor sigue generando asombro en cada aparición pública por su impactante estado físico.

En un mundo de juventudes fugaces y transformaciones cinematográficas, su figura mantiene la vigencia de quien fue y es más que un ícono del cine: es referente de estilo de vida saludable y longevidad.

Alimentación balanceada, clave de su longevidad

Uno de los pilares de la rutina actual del actor de F1 es la alimentación. Según compartió en el podcast Armchair Expert, mantiene una dieta basada en proteínas magras, grasas saludables y carbohidratos complejos. Pollo, brócoli y arroz integral son alimentos infaltables en sus menús diarios. Esta estructura responde a una lógica de nutrición sostenida orientada al equilibrio físico y mental.

Brad Pitt en 'Érase una vez en Hollywood'

Sus preferencias han cambiado con el tiempo: dejó el alcohol en 2017, evita la carne roja y mantiene el consumo de azúcar al mínimo. El propio actor destacó la importancia de incorporar alimentos simples y naturales y se inclinó por bebidas como agua con gas, jugo de arándanos y té matcha, priorizando la hidratación y la salud digestiva. “Intento mantenerme en forma, comer sano y ser creativo”, afirmó Pitt.

Ejercicio físico, constancia inteligente

La actividad física es otra de las claves en la agenda del actor de “El club de la pelea” a sus 62 años. A diferencia de épocas anteriores con entrenamientos intensivos diarios, hoy prefiere rutinas divididas (método split) que le permiten trabajar distintos grupos musculares por separado y reducir el riesgo de lesiones.

Entrena tres veces por semana, alternando pesas, cardio en máquinas elípticas o cinta, y ejercicios funcionales, según relató Barry Sigrist, su entrenador durante el rodaje de “F1”, a Men’s Health UK. “Brad mantiene la regularidad, pero adapta el volumen y la intensidad a su edad y condición actual”, explicó Sigrist. Para sus últimos papeles, fortaleció zonas poco trabajadas como el cuello y la espalda media, esenciales en la conducción de monoplazas para la película dirigida por Joseph Kosinski.

El físico de Pitt en El club de la pelea

A este abordaje sumó sesiones de alta intensidad (HIIT), que potencian la quema de grasa y mantienen el rendimiento cardiovascular. En la etapa de filmación de “F1”, Pitt sumó más de 9.600 kilómetros al volante en circuitos reales, experiencia que describió como “un orgullo personal” en diálogo con Variety.

Rutina facial y autocuidado diario

La longevidad del actor de “Sr y Sra Smith” también se apoya en hábitos simples de cuidado personal. En un reportaje para Vogue USA, el actor confesó que su ex pareja Gwyneth Paltrow le enseñó el valor de un ritual facial constante. Su rutina consiste en limpiar el rostro dos veces al día, aplicar serum antioxidante, utilizar crema hidratante y no abandonar el uso diario de protector solar.

El actor estadounidense revela que la constancia y el equilibrio son claves en su alimentación y en su estilo de vida REUTERS/Mario Anzuoni

Su enfoque es minimalista pero constante, un patrón que repite a lo largo de distintas facetas de su vida. “No huyo del envejecimiento; me importa el bienestar”, declaró Pitt.

Para el aclamado actor, la constancia es clave para sostener resultados visibles sin recurrir a prácticas extremas ni restrictivas.

Otro eje fundamental en la vida reciente de Pitt es la moderación. Desde su decisión de dejar el alcohol y la carne roja, el intérprete hace especial énfasis en mantener un equilibrio saludable entre trabajo y vida personal. Más de una vez ha reconocido la necesidad de hacer pausas profesionales, autoimpuestas para priorizar la creatividad y reducir el estrés.

Las pruebas están a la vista. En la actualidad, la trayectoria de Brad Pitt y su impacto en títulos como “Seven” o “¿Conoces a Joe Black?” mantienen viva la curiosidad de las nuevas generaciones, que exploran su recorrido dentro y fuera de la pantalla para desentrañar el “secreto de Brad Pitt”.

