Generación Silver

Relacionan insomnio y apnea del sueño con problemas de memoria en mujeres mayores

El hallazgo obliga a repensar los métodos de prevención y diagnóstico en la salud cerebral de la población femenina y sugiere que la biología y las características del dormir difieren según el sexo

Guardar
El insomnio y la apnea
El insomnio y la apnea del sueño combinados afectan la memoria verbal solo en mujeres mayores, según un estudio de la Universidad de California (Imagen ilustrativa Infobae)

Un estudio reciente revela que la combinación de insomnio y apnea del sueño, denominada COMISA, tiene efectos especialmente adversos en la memoria verbal de las mujeres mayores, mientras que este impacto no se observa en los hombres de la misma edad.

El hallazgo, presentado por la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño y realizado en la Universidad de California en San Diego, cuestiona los enfoques tradicionales para prevenir y diagnosticar problemas cognitivos en la tercera edad, sugiriendo la necesidad de un enfoque más personalizado.

Un riesgo particular para la memoria verbal femenina

La investigación, publicada en el Journal of Clinical Sleep Medicine, incluyó a 110 personas de entre 65 y 83 años, todas diagnosticadas con apnea obstructiva del sueño. Los participantes realizaron estudios de sueño nocturnos y pruebas específicas para evaluar la calidad del descanso y la memoria verbal.

El 37% de ellos presentaba COMISA —es decir, insomnio junto con apnea del sueño—, y quienes tenían ambos trastornos mostraron un rendimiento peor en la memoria verbal respecto a quienes solo sufrían apnea.

La investigación sobre COMISA revela
La investigación sobre COMISA revela que el deterioro de la memoria verbal no se presenta en hombres mayores con los mismos trastornos del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo más llamativo fue que esta disminución en la memoria verbal ocurrió únicamente en las mujeres mayores. Incluso ajustando los resultados por edad, índice de masa corporal, gravedad de la apnea y nivel educativo, la diferencia seguía siendo significativa.

Breanna Holloway, psicóloga clínica y autora principal del estudio, lo describió así: “Esperábamos que la combinación de insomnio y apnea del sueño empeorara la memoria en todos, pero solo las mujeres mayores mostraron esta vulnerabilidad. Eso fue llamativo, especialmente porque las mujeres suelen superar a los hombres en tareas de memoria verbal”, señaló Holloway en declaraciones para la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño.

Cambios en las fases del sueño y explicación de las diferencias

La razón por la que este deterioro afecta específicamente a las mujeres podría estar relacionada con la estructura del sueño. Los análisis posteriores detectaron que las mujeres con COMISA experimentan menos sueño REM y más sueño de ondas lentas que los hombres diagnosticados con el mismo cuadro. El sueño REM se asocia con el procesamiento de información y la consolidación de la memoria, por lo que su disminución podría facilitar el deterioro cognitivo observado.

El 37% de los participantes
El 37% de los participantes del estudio presentaba insomnio y apnea del sueño simultáneos, mostrando un peor rendimiento en memoria verbal (Mayo Clinic)

Estos hallazgos coinciden con investigaciones previas en las que se identificó una relación entre la apnea del sueño y el aumento del riesgo de enfermedad de Alzheimer en mujeres. Por ello, conocer y tratar la unión de insomnio y apnea en ellas adquiere una nueva relevancia.

Para ilustrar cómo influyen las fases del sueño en la memoria, basta pensar en una comparación sencilla: es como si el cerebro, al no alcanzar suficiente tiempo en modo “rememoración” durante la noche, tuviera menos oportunidades de organizar y fijar los recuerdos del día.

Nuevas recomendaciones clínicas para proteger la memoria

Frente a estos resultados, los autores proponen que médicos y especialistas ajusten sus métodos de detección y tratamiento de los trastornos del sueño, prestando especial atención a las mujeres que presentan insomnio y apnea simultáneamente. Un abordaje personalizado podría garantizar una mejor protección de la memoria y ayudar a prevenir enfermedades neurodegenerativas.

Detectar y tratar tempranamente el
Detectar y tratar tempranamente el insomnio y la apnea del sueño en mujeres mayores podría reducir el riesgo de demencia y deterioro cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño enfatiza la necesidad de adaptar las evaluaciones y estrategias para el manejo del riesgo cognitivo en los adultos mayores, proponiendo que “la detección y el tratamiento tempranos de COMISA en mujeres podrían ser determinantes para preservar la memoria y reducir la probabilidad de desarrollar demencia en etapas avanzadas de la vida”.

Estos hallazgos obligan a cuestionar la creencia de que los problemas de memoria vinculados a los trastornos del sueño afectan por igual a todos los mayores. El hecho de que solo las mujeres presenten una caída significativa en la memoria verbal cuando conviven con insomnio y apnea del sueño sugiere que la biología y las características del sueño difieren según el sexo y que, en la práctica clínica, se debe actuar en consecuencia.

Temas Relacionados

COMISAInsomnioApnea del sueñoMemoria verbalMujeres mayoresTrastornos del sueñoAcademia Estadounidense de Medicina del SueñoNewsroom BUEgeneracion-silver

Últimas Noticias

Dolor de espalda después de los 60: qué tratamientos funcionan realmente

Especialistas de Cleveland Clinic destacan opciones terapéuticas conservadoras y combinadas para aliviar las molestias en personas de mayor edad, mejorando la funcionalidad

Dolor de espalda después de

Reformas estructurales, acuerdos políticos y la urgencia de una hoja de ruta estable: los dilemas de Argentina ante el envejecimiento poblacional

El país enfrenta el reto de consensuar políticas a largo plazo. La falta de continuidad amenaza la viabilidad de los cambios necesarios para afrontar la economía plateada

Reformas estructurales, acuerdos políticos y

Socializar, sanar y enamorarse: el aula de baile como refugio para desafiar la soledad con pasos de rock

Las clases se transforman en espacios de terapia y encuentro. Personas que dejaron atrás compromisos familiares se animan a cumplir viejos anhelos y a forjar nuevas relaciones

Socializar, sanar y enamorarse: el

Fatiga persistente en adultos mayores: el síntoma silencioso que puede indicar problemas de salud graves

Expertos de Cleveland Clinic advierten que el cansancio constante en la tercera edad no es normal y puede ser una señal temprana de afecciones que requieren evaluación médica

Fatiga persistente en adultos mayores:

Cinco hábitos respaldados por la ciencia para tener un corazón saludable a partir de los 60 años

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal amenaza para los adultos mayores y, sin embargo, los expertos coinciden en que pequeñas acciones diarias pueden marcar la diferencia para una vida larga y con salud

Cinco hábitos respaldados por la
DEPORTES
La joya de la Selección

La joya de la Selección que quiere volver a Argentina y jugar en River Plate: “Está decidido”

Escándalo con una figura de la Premier League: contó en un programa de TV que tiene “conversaciones” con la novia de otro futbolista

La frase de un campeón del mundo con Brasil que causó furor entre los hinchas de Boca Juniors

“Me querés hacer llorar”: la foto que emocionó a Manu Ginóbili y el detrás de escena de su atrapada a un murciélago

El preocupante imprevisto que sufrió el Inter Miami de Messi antes de la final de la MLS

TELESHOW
L-Gante cantó las preposiciones junto

L-Gante cantó las preposiciones junto a Mario Pergolini, después del video viral del abecedario: el divertido momento

Julia Calvo rompió en llanto en MasterChef Celebrity después de una mala crítica: “Colgaría los guantes acá”

La Joaqui contó el cambio que tuvo Luck Ra desde que Wanda Nara persuadió al cordobés para que se casaran

La historia de superación de Anita Espósito, la hermana de Lali, detrás de un vestido de gala: “Tenía 40 kilos encima”

El conmovedor homenaje de la China Suárez a Sofía Sarkany en el día en que hubiera cumplido 36 años

INFOBAE AMÉRICA

Olivier Guez cuenta la historia

Olivier Guez cuenta la historia de Gertrude Bell, “el personaje perfecto para una novela”

Qué leer el fin de semana: de Colapinto a Lenin, 5 biografías imperdibles

Art Basel Miami Beach arranca con ventas millonarias y récord de asistencia

El Reino Unido y Noruega acordaron la creación de una fuerza naval conjunta “para contrarrestar la amenaza submarina rusa”

El Consejo de Seguridad de la ONU realizó su primera visita oficial a Siria desde 1945