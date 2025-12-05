Relacionan insomnio y apnea del sueño con problemas de memoria en mujeres mayores

El insomnio y la apnea del sueño combinados afectan la memoria verbal solo en mujeres mayores, según un estudio de la Universidad de California (Imagen ilustrativa Infobae)

Un estudio reciente revela que la combinación de insomnio y apnea del sueño, denominada COMISA, tiene efectos especialmente adversos en la memoria verbal de las mujeres mayores, mientras que este impacto no se observa en los hombres de la misma edad.

El hallazgo, presentado por la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño y realizado en la Universidad de California en San Diego, cuestiona los enfoques tradicionales para prevenir y diagnosticar problemas cognitivos en la tercera edad, sugiriendo la necesidad de un enfoque más personalizado.

Un riesgo particular para la memoria verbal femenina

La investigación, publicada en el Journal of Clinical Sleep Medicine, incluyó a 110 personas de entre 65 y 83 años, todas diagnosticadas con apnea obstructiva del sueño. Los participantes realizaron estudios de sueño nocturnos y pruebas específicas para evaluar la calidad del descanso y la memoria verbal.

El 37% de ellos presentaba COMISA —es decir, insomnio junto con apnea del sueño—, y quienes tenían ambos trastornos mostraron un rendimiento peor en la memoria verbal respecto a quienes solo sufrían apnea.

La investigación sobre COMISA revela que el deterioro de la memoria verbal no se presenta en hombres mayores con los mismos trastornos del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo más llamativo fue que esta disminución en la memoria verbal ocurrió únicamente en las mujeres mayores. Incluso ajustando los resultados por edad, índice de masa corporal, gravedad de la apnea y nivel educativo, la diferencia seguía siendo significativa.

Breanna Holloway, psicóloga clínica y autora principal del estudio, lo describió así: “Esperábamos que la combinación de insomnio y apnea del sueño empeorara la memoria en todos, pero solo las mujeres mayores mostraron esta vulnerabilidad. Eso fue llamativo, especialmente porque las mujeres suelen superar a los hombres en tareas de memoria verbal”, señaló Holloway en declaraciones para la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño.

Cambios en las fases del sueño y explicación de las diferencias

La razón por la que este deterioro afecta específicamente a las mujeres podría estar relacionada con la estructura del sueño. Los análisis posteriores detectaron que las mujeres con COMISA experimentan menos sueño REM y más sueño de ondas lentas que los hombres diagnosticados con el mismo cuadro. El sueño REM se asocia con el procesamiento de información y la consolidación de la memoria, por lo que su disminución podría facilitar el deterioro cognitivo observado.

El 37% de los participantes del estudio presentaba insomnio y apnea del sueño simultáneos, mostrando un peor rendimiento en memoria verbal (Mayo Clinic)

Estos hallazgos coinciden con investigaciones previas en las que se identificó una relación entre la apnea del sueño y el aumento del riesgo de enfermedad de Alzheimer en mujeres. Por ello, conocer y tratar la unión de insomnio y apnea en ellas adquiere una nueva relevancia.

Para ilustrar cómo influyen las fases del sueño en la memoria, basta pensar en una comparación sencilla: es como si el cerebro, al no alcanzar suficiente tiempo en modo “rememoración” durante la noche, tuviera menos oportunidades de organizar y fijar los recuerdos del día.

Nuevas recomendaciones clínicas para proteger la memoria

Frente a estos resultados, los autores proponen que médicos y especialistas ajusten sus métodos de detección y tratamiento de los trastornos del sueño, prestando especial atención a las mujeres que presentan insomnio y apnea simultáneamente. Un abordaje personalizado podría garantizar una mejor protección de la memoria y ayudar a prevenir enfermedades neurodegenerativas.

Detectar y tratar tempranamente el insomnio y la apnea del sueño en mujeres mayores podría reducir el riesgo de demencia y deterioro cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño enfatiza la necesidad de adaptar las evaluaciones y estrategias para el manejo del riesgo cognitivo en los adultos mayores, proponiendo que “la detección y el tratamiento tempranos de COMISA en mujeres podrían ser determinantes para preservar la memoria y reducir la probabilidad de desarrollar demencia en etapas avanzadas de la vida”.

Estos hallazgos obligan a cuestionar la creencia de que los problemas de memoria vinculados a los trastornos del sueño afectan por igual a todos los mayores. El hecho de que solo las mujeres presenten una caída significativa en la memoria verbal cuando conviven con insomnio y apnea del sueño sugiere que la biología y las características del sueño difieren según el sexo y que, en la práctica clínica, se debe actuar en consecuencia.