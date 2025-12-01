Generación Silver

Cine: cuando el amor en parejas maduras se muestra capaz de realizar sacrificios últimos

Hay filmes que reflejan magistralmente situaciones en las que la enfermedad y otras circunstancias extremas ponen a prueba los vínculos y nos hacen reflexionar acerca de lo que significa el enfrentar de a dos algunos de los inevitables deterioros del tiempo

Lejos de ella (Away from her)

Es una película canadiense de 2007, escrita y dirigida por Sara Polley y protagonizada por Julie Christie, Gordon Pinsent y Olympia Dukakis, relata los tiempos finales de un matrimonio que llega unido, a pesar de algunas dificultades en su pasado, a la madurez. Grant (Pinsent) y Fiona (Christie) son una pareja que vive retirada en el condado rural de Brant, Ontario. Fiona comienza a perder su memoria, y se hace evidente que sufre de la enfermedad de Alzheimer.

Cuando ella siente que se está convirtiendo en un riesgo para sí misma, decide alojarse en un hogar de ancianos, donde una de las reglas es que un paciente no puede recibir visitas durante los primeros 30 días, con el fin de adaptarse al lugar. Receloso de esta política, Grant la acepta de todos modos, ante la insistencia de su esposa a quien ama. Finalizado el período sin verse, Grant va a visitar a su mujer. Ella parece no reconocerlo como su marido, solo se muestra feliz de ver a alguien que seguramente fue algo en su vida, y ha volcado su afecto en Aubrey, un hombre silencioso, en una silla de ruedas, que se ha convertido en su “compañero de afrontamiento” en las instalaciones.

Julie Christie en la película Lejos de ella (2007)

No vamos a spoilear el resto de la película, que es sumamente bella y conmovedora en su temática y en su realización. Sin embargo, parece importante destacar que el amor de Grant es tan fuerte que puede renunciar a la posesión y aceptar que, en su nueva realidad, Fiona es capaz de llegar a enamorarse de otro.

Amour

Escrita y dirigida por Michael Haneke, es una película de 2012 protagonizada por Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva e Isabelle Huppert. Una pareja de ancianos, Anne y Georges, viven en un apartamento en París y parecen poder sobrevivir juntos en sus rutinas de artistas e intelectuales. Pero Anne, una pianista consagrada, está perdiendo la memoria y la consciencia temporo-espacial. Cuando es sometida a una operación, en un intento de frenar su enfermedad, la intervención le provoca una hemiplejia, y a partir de ese momento debe ser cuidada por su marido, que tampoco goza de excelente salud. Este film, que comienza ya con una escena extremadamente dramática, muestra los intentos desesperados de Georges por mantener su independencia y ayudar a su mujer a recuperarse de su evidente deterioro.

Jean-Louis Trintignat y Emmanuelle Riva en "Amour"

La hija de ambos intenta convencerlos de la necesidad de ir a un hogar, pero se encuentra con la negativa rotunda de ambos. George ha prometido a su mujer que no la volverá a hospitalizar, y trata de mantener su promesa hasta el aparentemente inevitable final. ¿Hasta dónde estará él decidido a sacrificarse por amor?

Vortex, basada en un caso real

Película de Gaspar Noé, realizador ampliamente consagrado en Francia e hijo del artista plástico argentino Luis Felipe Noé, trata una temática similar y no menos dramática. La película, de 2021, sigue el día a día de una pareja de octogenarios. Los dos están enfermos. Él padece del corazón y ella empieza a manifestar síntomas de Alzheimer. Los protagonistas, cuyos nombres reales nunca se mencionan, son Darío Argento, consagrado director italiano de recordados thrillers, y Françoise Lebrun. Ella, ex-psiquiatra y analista, padece demencia, y son frecuentes sus pérdidas de orientación y conciencia. Él, un escritor bloqueado, trabaja en un libro sobre la relación entre el cine y el inconsciente. Entre ambos, Stéphane (interpretado por Alex Lutz), el preocupado y complicado hijo que trata de convencerlos de que vayan a un geriátrico.

En este caso, al igual que en Amour de Michael Haneke, el cineasta realiza un estudio antropológico sobre el amor en la última etapa de la vida. La película, pesimista y desgarradora, trata temas dolorosos como el paso del tiempo, la vejez, la enfermedad y la muerte.

El padre (The father)

Película de 2021 del francés Florian Zeller protagonizada por Anthony Hopkins y Olivia Colman, ganadora del César a mejor film extranjero, relata con maestría el proceso por el cual una hija se ve enfrentada a la necesidad de internar a su progenitor, afectado de Alzheimer.

La película cuenta la forma en la que un hombre de edad avanzada (Anthony Hopkins) comienza a perder la noción de la realidad como consecuencia de la demencia. Con un estilo narrativo en el cual el director muestra cómo el protagonista percibe la realidad, la carga dramática de la historia -de por sí muy poderosa- se nutre con pinceladas de thriller psicológico. La sensación que este recurso genera en el espectador es desesperante, ya que se mete directamente en los ojos de Hopkins, ofreciendo una mirada surrealista sobre la demencia en la que no se puede distinguir la realidad de lo ficcional.

Si bien en esta película, disponible todavía en Netflix, ya no se trata de parejas que llegan juntas al final de su vida, el amor en este caso se percibe en la angustia de la hija enfrentada al drama de su padre, para el cual no hay otra solución que llevarlo a un hogar donde va a ser cuidado como su enfermedad lo exige.

¿Qué puede pasar cuando uno de los miembros de una pareja ya no puede cuidar al otro? ¿Es inevitable para los hijos la internación, cuando ambos padres no están en condiciones de vivir independientes? ¿No hay otra salida para un hijo o una hija que tener que recurrir a los servicios de cuidado de otras personas ajenas a la familia? Estas preguntas, que seguramente son parte de los temas que preocupan a muchos matrimonios que llegan juntos a la vejez, o incluso de aquellos ancianos que se encuentran solos en esa etapa de la vida, y afectan también a su entorno familiar, intentan ser respondidas en estas películas de gran calidad artística que difícilmente dejen a los espectadores impasibles ante la pantalla.

