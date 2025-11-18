Generación Silver

9 frases de Joan Manuel Serrat sobre la vejez: “No me van a quitar las ganas de vivir”

“Esta sociedad ingrata tiene tendencia a jubilarlo a uno obligatoriamente”, se quejó el artista en el Salón de las Personas Mayores en Cataluña, donde dejó varias frases picantes como cuando afirmó: “No escribiré nunca mis memorias, porque muchas de las cosas divertidas de mi vida no se pueden contar”

Guardar
Joan Manuel Serrat, 81 años
Joan Manuel Serrat, 81 años (EFE/Daniel González)

Nacido en Barcelona, el 27 de diciembre de 1943, Juan Manuel Serrat es un cantante, compositor, escritor, poeta y guitarrista que no necesita de presentaciones en la Argentina, uno de los países que lo adoptó como propio y al que le dedicó gran parte de sus trabajos. Toda la generación de los años 60 se emocionó con sus canciones: hizo conocer a grandes poetas españoles a buena parte de una juventud que lo sigue con reverencia hasta nuestros días.

Su obra tiene influencias de otros poetas, como Mario Benedetti, Antonio Machado, Miguel Hernández, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Pablo Neruda, Joan Salvat-Papasseit y León Felipe, entre otros, así como de diversos géneros, como el folclore catalán, la copla española, el tango, el bolero, el barroco​ y del cancionero popular de Latinoamérica, pues ha versionado canciones de Violeta Parra y de Víctor Jara. Es uno de los pioneros de lo que se dio en llamar la Nova Cançó​ catalana. Es conocido también con los sobrenombres de El noi del Poble-sec (‘el chico del Pueblo Seco’, su barrio natal) y el Nano.

Joan Manuel Serrat en sus
Joan Manuel Serrat en sus comienzos (Foto Archivo GENTE)

Ha sido reconocido con numerosos doctorados honoris causa por su contribución a la música y literatura españolas, además del Grammy Latino Persona del Año en 2014, entre otros importantes galardones.

Desde fines de 2022 se mantiene alejado de los escenarios, pero no de la “vida”, como gusta decir. En esta nota, se reproducen algunos de sus pensamientos acerca de la etapa que transita, expresados en un Diálogo sobre la vejez, charla que mantuvo con la periodista Rosa Maria Calaf que se realizó públicamente este año en el marco del 26º Salón FiraGran (salón de las personas mayores) en Cataluña, España.

Joan Manuel Serrat en 2022,
Joan Manuel Serrat en 2022, recibiendo las llaves de la ciudad de San José de Costa Rica (REUTERS/Mayela Lopez)

1. Tengo 81 años y pienso seguir haciendo cosas en defensa de mi familia, de mi pueblo y, sobre todo, en defensa propia.

2. La vida ha sido muy generosa conmigo. He hecho cosas en las que he creído, cosas que sentía, he tenido dudas, pero mejor tener dudas que certezas absolutas, y he tenido miedos. Pero estoy muy contento con mi vida, y solo puedo tener gratitud.

3. No he esperado a tener 80 años para saber que todo pasa muy deprisa y que hoy eres fuego y mañana olvido.

4. Al llegar a los 80 años esta sociedad ingrata en la que vivimos tiene una cierta tendencia a no solamente permitir que uno se jubile, sino a jubilarlo obligatoriamente. Y no solamente le saca el trabajo, sino que le saca los mapas de la vida con los que uno se mueve. Se le retira también el derecho a ser visible y se lo acaba convirtiendo en un ser invisible que va de aquí para allá.

"La vida ha sido muy
"La vida ha sido muy generosa conmigo. Sólo puedo tener gratitud" (Serrat)

5. Yo no pienso renunciar a mi visibilidad ni a mi derecho a ser útil. O sea, sigo siendo un ciudadano útil. ¿Que me quieran utilizar para una cosa u otra? Pues para las que me gusten, me dejaré, y para las que no me gusten, no me dejaré.

6. Quiero decir que tengo todas las ganas de vivir, y no me las van a quitar mientras pueda sentir esa maravilla que es la vida.

7. En este momento de la vida debemos plantarle cara a la vida con optimismo, porque no la haremos mejor, pero sí, se nos hará más larga.

8. Hago público que no, no escribiré nunca mis memorias, porque muchas de las cosas divertidas de mi vida no se pueden contar.

9. Pienso seguir defendiendo valores, con independencia de los gurús del futuro y de las aves de mal agüero. Esto a pesar de que corren tiempos bien recios, en los que todo está puesto en tela de juicio y la sensibilidad del hombre parece que desaparece y que no es buena sentirla, que no es bueno dar ni vivir en un mundo sensible y menos en un mundo solidario y, por tanto, en un mundo justo.

Temas Relacionados

Joan Manuel Serrat26º Salón FiraGranRosa María CalafDiálogo sobre la VejezSalón de las Personas Mayoresvejezgeneracion-silver

Últimas Noticias

Un médico clínico explica qué controles clave para la salud deben hacerse las personas a partir de los 50 años

La detección temprana de condiciones potencialmente graves depende de prácticas preventivas recomendadas por autoridades médicas, que insisten en la importancia de exámenes periódicos y seguimiento profesional

Un médico clínico explica qué

Este ingrediente cotidiano podría estar acelerando el envejecimiento de tu piel

Expertos explican que una dieta rica en azúcar favorece la aparición de arrugas y la pérdida de firmeza y luminosidad facial, debido a procesos biológicos que afectan el colágeno y la elasticidad de la piel

Este ingrediente cotidiano podría estar

Patricia Sosa: “No pienso en el retiro, que me alcance el final en lo mejor de mí, cantando”

Es una de las voces más emblemáticas de la música argentina, y una artista original que demostró una gran capacidad para reinventarse, tanto en lo profesional como en lo personal

Patricia Sosa: “No pienso en

Ventajas de tener canas: ¿las hay?

Al principio me resistía. Era casi una ofensa que me cedieran el paso. Pero al final, ¿no debería la sociedad ser un ámbito de convivencia intergeneracional, habitado por la amabilidad y la cooperación entre gente de diferentes edades? Igual, tengo mis límites…

Ventajas de tener canas: ¿las

Los 25 hábitos que nos acortan la vida

Se dan muchos consejos para alargarla, pero no se habla tanto de las malas costumbres que operan en contrario. Acá va una lista de lo que no hay que hacer

Los 25 hábitos que nos
DEPORTES
Un viaje cargado de ilusión:

Un viaje cargado de ilusión: la Selección Argentina Sub 12 de tenis ya está en Lima para jugar el Mundialito

Arranca el Final 8 de la Copa Davis 2025: partidos, días, horarios y todo lo que hay que saber

El prestigioso premio que recibió Oscar Piastri en medio de su lucha con Lando Norris por el Campeonato de la Fórmula 1

Cimbronazo en Alpine: la pieza clave que perdió y se sumó al equipo Williams de la Fórmula 1

La Fundación River presentó el Manual Metodológico de Escuelas Sociodeportivas “Valores a la Cancha”

TELESHOW
Ricardo Darín contó una desopilante

Ricardo Darín contó una desopilante anécdota sobre su ciudadanía española y terminó riéndose hasta llorar con Mario Pergolini

La pelea del Chino Leunis con Germán Martitegui en MasterChef Celebrity: “Estoy recaliente”

Pampita: “Soy disléxica, daltónica y tengo déficit atencional”

Así fue la original fiesta de cumpleaños de Pino, el hijo de Cande Vetrano y Andrés Gil por su primer año: las fotos

La lujosa casa que estarían construyendo Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en San Isidro: 800 metros, spa y cava de vinos

INFOBAE AMÉRICA

El Parlamento de Canadá aprobó

El Parlamento de Canadá aprobó el plan fiscal de Mark Carney para reducir el impacto económico de los aranceles impuestos por EEUU

Charly García: una esquina en Nueva York y una fiesta en Buenos Aires

“Cartas para la vida”: así orientaba el Rebe de Lubavitch a quienes le pedían ayuda

El régimen de China intensificó la presión contra Japón con el despliegue de maniobras con fuego real en el mar Amarillo

Detuvieron en Bolivia al ex líder de la Central Obrera por presunto enriquecimiento ilícito y sobornos