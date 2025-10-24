Generación Silver

Los tres pilares de la psicología para alcanzar una vida más larga y plena

Estudios recientes señalan que estas simples acciones pueden marcar la diferencia en la calidad de vida y la longevidad. Claves para ponerlos en práctica

Por Bautista Sanjurjo

Guardar
El sentido de propósito y
El sentido de propósito y la actitud positiva ante el envejecimiento reducen el riesgo de enfermedades crónicas. - (Imagen ilustrativa Infobae)

La ciencia ha comprobado que alcanzar una vida extensa y saludable no depende solo de una alimentación equilibrada o de la actividad física. Un análisis reciente de New Scientist señala que la calidad de las relaciones sociales, el sentido de propósito y una actitud positiva ante el paso de los años son igual de determinantes para la longevidad y el bienestar psicológico.

Esta mirada, respaldada por investigaciones clave y opiniones de expertos, está cambiando la percepción del envejecimiento saludable en sociedades cada vez más atentas a la calidad de vida durante la vejez.

El valor de los vínculos sociales quedó reflejado en el Harvard Study of Adult Development, la investigación más amplia sobre la vida humana, realizado hasta la actualidad. Desde 1938, este proyecto ha seguido a más de dos mil personas y a sus familias para identificar los factores que favorecen el florecimiento físico y mental.

La evidencia muestra que el
La evidencia muestra que el apoyo, el sentido de pertenencia y una mirada positiva influyen más en la longevidad que muchos factores físicos tradicionalmente considerados clave. (Imagen ilustrativa Infobae)

Mark Schultz, subdirector del estudio, afirmó a New Scientist: “Las personas cercanas nos ayudan a encontrar soluciones a los problemas y a regular emociones difíciles. El simple hecho de estar cerca de otros calma el cuerpo de formas importantes”. Los datos recopilan que quienes mantienen lazos sociales positivos y participan con su comunidad en la mediana edad muestran menor riesgo de depresión y mejor función cognitiva en la vejez.

De vínculos a sentido de propósito, los factores claves para una vida saludable

Las relaciones sociales aportan beneficios que superan el bienestar emocional. Recientes investigaciones demuestran que contar con amistades cercanas fortalece el sistema inmunológico y favorece la presencia de células que ralentizan el envejecimiento inmunitario.

Además, la sociabilidad influye en la actividad genética relacionada con el envejecimiento celular y los mecanismos del cuerpo frente al estrés. Dado que el estrés crónico constituye un riesgo para enfermedades cardíacas, Alzheimer y otras dolencias, estos efectos resultan cruciales.

Expertos recomiendan involucrarse y mantener
Expertos recomiendan involucrarse y mantener una actitud abierta para potenciar el bienestar psicológico en la vejez.

Un metaanálisis de 148 estudios citado por New Scientist reveló que las personas con relaciones sociales sólidas tienen un 50% más de posibilidades de sobrevivir respecto a quienes carecen de ellas.

La soledad, en contraste, causa consecuencias negativas para la salud. Schultz plantea una prueba simple: preguntarse a quién acudiría si se sintiera enfermo o asustado en medio de la noche. Si no aparece ningún nombre, existe un riesgo de aislamiento, lo que incrementa la probabilidad de depresión, enfermedades cardíacas y deterioro cognitivo.

Según los datos recogidos por New Scientist, este factor influye más en la mortalidad prematura que la obesidad. Ashwini Nadkarni, de la Harvard Medical School, señaló que “el dolor emocional derivado de la soledad puede provocar la misma respuesta de estrés que una enfermedad crónica y, por tanto, conducir a inflamación crónica y reducción de la inmunidad”. Por este motivo, potenciar el sentido de comunidad en la vejez se vuelve indispensable.

Científicos y expertos recomiendan
Científicos y expertos recomiendan fortalecer la comunidad, involucrarse en la vida cotidiana y no dejar de buscar nuevos sentidos a lo largo de los años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Superar la soledad no exige siempre apoyo profesional. Katherine Schafer, psicóloga clínica del Vanderbilt University Medical Center, sugirió a New Scientist dos pasos prácticos: buscar maneras de contribuir en la vida de otros y aceptar que los demás también ayuden.

“Empiece por algo muy pequeño. ¿Vio a un padre que dejó caer el zapato de un niño? Recójalo y entrégueselo. Ya ha tenido un impacto positivo en alguien”, señaló. Aceptar este tipo de gestos y reflexionar sobre el cuidado recibido facilita nuevas conexiones, el mejor antídoto contra el aislamiento.

El sentido de propósito representa otro pilar fundamental para la longevidad. Aunque parezca un concepto vacío, la ciencia respalda su relevancia. Tener un propósito —algo que aporte dirección o significado a la vida— se vincula con menor riesgo de enfermedades crónicas y menor mortalidad general.

Pequeños gestos cotidianos y la
Pequeños gestos cotidianos y la participación social mejoran la salud mental y física en la vejez. SALUD SANITAS

Eric Kim, de la University of British Columbia, dirigió en 2022 un estudio con casi 13.000 adultos estadounidenses mayores de 50 años, en el que se comprobó que quienes fortalecieron su sentido de propósito durante ocho años practicaron más actividad física, presentaron menos problemas de sueño y mostraron menor riesgo de accidente cerebrovascular y mortalidad.

La actitud frente al envejecimiento también repercute en la salud. Una investigación de 2022 con unos 14.000 adultos estadounidenses mayores de 50 años, citada por New Scientist, halló que quienes mantenían una visión más positiva sobre el envejecimiento tenían un 43% menos de riesgo de fallecer por cualquier causa en cuatro años, frente a quienes mantenían la actitud más negativa.

Otras investigaciones prueban que reformular pensamientos negativos ayuda a reducir el estrés de forma significativa y que el optimismo disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas.

Tener amigos, sentirse útil y
Tener amigos, sentirse útil y mantener optimismo son prácticas que disminuyen el riesgo de depresión, Alzheimer y muerte prematura, y ayudan a vivir más y mejor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos prácticos, especialistas recomiendan acciones sencillas para cuidar el bienestar psicológico durante la vejez.

Elaine Neuwirth, de 87 años, compartió en redes sociales —en un testimonio recogido por New Scientist— que lo esencial es involucrarse, interactuar y tener un propósito: “Levántese y muévase…, forme parte del mundo”. Su mensaje, que alcanzó a millones de personas, sintetiza el consenso científico actual respecto a la importancia de cuidar la salud mental y social, junto con los hábitos tradicionales.

Por lo tanto, cuidar la alimentación y realizar ejercicio resulta importante, pero potenciar el bienestar psicológico y las conexiones sociales puede marcar la diferencia en la calidad y duración de la vida. Como concluye New Scientist, los pequeños gestos cotidianos y una actitud abierta hacia el envejecimiento pueden ser clave para lograr más años y mejor salud.

Temas Relacionados

LongevidadBienestar psicológicoRelaciones socialesSaludNewsroom BUE

Últimas Noticias

No teman envejecer: los especialistas aseguran que las personas alcanzan su máximo potencial a los 60 años

Un trabajo reciente de dos psicólogos publicado en la revista Intelligence dice que el funcionamiento psicológico general llega a su punto óptimo a esa edad. La opinión de un neurólogo y de un psiquiatra

No teman envejecer: los especialistas

Bruce Springsteen habló sobre las diferencias en el tratamiento de la salud mental en su juventud y en la actualidad

El músico de 76 años recordó cómo la falta de información, medicación y apoyo hacía que él y su familia “simplemente soportaran” estos trastornos, y destacó cómo buscar ayuda profesional marcó para él un antes y un después

Bruce Springsteen habló sobre las

La suma semanal de pasos, clave para proteger el corazón en mujeres mayores de 65 años

La investigación revela que el volumen total de movimiento semanal es el factor clave para la protección cardiovascular en la tercera edad

La suma semanal de pasos,

11 actores y actrices que no se rinden: pasados los 80 años siguen en carrera y generando éxitos

No se esconden para ocultar sus arrugas u otras marcas del tiempo, ya no se retiran de las cámaras como la famosísima Greta Garbo. Lucen sin disimulo aquello que el paso del tiempo marcó en su físico otrora admirado, y siguen demostrando su talento en la pantalla grande

11 actores y actrices que

Santiago Catalán Pellet, reumatólogo: “En materia de envejecimiento de la mano, está lo modificable y lo no tanto”

Se dice que las manos delatan la edad. La deformación de los nudillos es uno de los signos. Este especialista explica qué puede evitarse y qué no. “El gran dilema de la generación silver es cómo seguir teniendo una vida plena; vive cada vez más y mejor, pero inevitablemente envejece”

Santiago Catalán Pellet, reumatólogo: “En
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dónde voto en Mendoza: consultá

Dónde voto en Mendoza: consultá el padrón electoral del domingo 26 de octubre de las elecciones 2025

Utilizarán drones de alta tecnología para buscar los restos de la familia Gill en Entre Ríos

Buscan identificar a un hombre que asesinó a otro en enero pero aún no tienen datos concretos sobre él

Condenaron al ex jefe comunal de Villa Saralegui y a su hijo por haber atacado a golpes al cuñado de Espert

El extraordinario legado de Naciones Unidas, a 80 años de su creación

INFOBAE AMÉRICA
Los cuatro miedos que alimentan

Los cuatro miedos que alimentan la ansiedad y cómo reconocerlos a tiempo

Zelensky se reúne en Londres con la Coalición de Voluntarios para reforzar el apoyo militar y aumentar la presión sobre Rusia

Sanae Takaichi prometió elevar “a nuevas alturas” la relación con Trump durante su visita a Japón

El régimen de Corea del Norte construirá un memorial por sus soldados caídos en la guerra entre Rusia y Ucrania

Daniel Noboa denunció que fue presuntamente víctima de un intento de envenenamiento: “Es imposible que haya sido accidental”

TELESHOW
Pelao Khe y el libro

Pelao Khe y el libro que encendió su imaginación: “Me ayudó a construir historias”

Virginia da Cunha de Bandada, a flor de piel: “Sabíamos que Lourdes estaba con él y podía salir perjudicada”

Ángel de Brito fue lapidario con la China Suárez por el enfrentamiento con sus detractores: “Mentirosa serial”

La profunda emoción de Eugenia Tobal al hablar de su hija Ema en MasterChef Celebrity: “Amo ser su mamá”

Los desafíos virales de Ian Lucas con Valentina Cervantes y Evangelina Anderson que arrasan en las redes