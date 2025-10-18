Generación Silver

Viejas locas: nueve amigas de excursión a la montaña, la mejor receta antiage

La generación silver recordará seguramente la sección de la famosa revista Selecciones, “La risa, remedio infalible”. Y sí, nada mejor que reír a mandíbula batiente, sobre todo, rodeado de personas queridas. Mate, asado, cerveza, pijama party... ¡Si nos vieran nuestros hijos!

Alicia Peiró

Por Alicia Peiró

Guardar

Nueve mujeres, todas de arriba de 60, solo una de poco más de cinco décadas… Nos conocíamos por nuestra pasión por el trekking y el amor a la montaña. “Voy sola a la casa de mis padres en el Alto, ¿quién se prende?” Y ahí nomás se armó el primer grupo de cinco. “Cada una lleva algo para compartir, y allá hacemos un asado con leña”, como corresponde en una provincia andina. Y así partimos el viernes temprano.

Una vez en la casa, a distribuir las camas. Las que llegaran el sábado se contentarían con colchoncitos en el piso y bolsas de dormir. De las lumbalgias y los dolores de cadera, prohibido hablar. Pijama party, como hacíamos con nuestros hijos. Desayuno generoso, mateada para todos los gustos (dulce, amargo, con o sin yuyos), pan casero y mermeladas a cuál más rica. Y luego la primera caminata: cero ruido, canto de pájaros y a escuchar el viento entre los árboles.

Por la tarde, algunas queremos volver a explorar la zona. Casas bajas, jardines cuidados, mucha arboleda, y el desafío de caminar en subida. Vamos, un esfuercito más. La recompensa no tarda en llegar: una cervecería artesanal creada hace poco más de treinta años por un alemán. No vamos a dejar de probar su producción: el vaso que pasa de mano en mano, una pinta compartida, no sea cosa que nos pasemos de rosca tan temprano. ¡Si nos vieran nuestros hijos, tomando cerveza a la hora de la merienda!

El sábado el grupo se completa, o casi. Llegan los refuerzos con la carne, ahora sí, la asadora se va a lucir. Pero antes, hay que caminar. Esta vez vamos a una quebrada: hermoso paisaje, fotos de conjunto o individuales, aunque nos cueste ver en la pantalla del celular qué sacamos realmente. Una descubre una pintada en la roca: eso está muy mal. Pero nos tentamos y tomamos la foto bajo el cartel “viejas locas”. ¿Estarán hablando de nosotras?

Pasado el mediodía sale picada, mientras la benjamina hace el asado. Algún vinito tinto aunque el médico nos haya dicho que conviene dejar el alcohol. Menos mal que la mayoría no bebe.

Siestita al sol, anécdotas y chistes varios. Algunas adoradoras de Febo se tiran en el pasto para dorarse la piel. Si no hay bikini, sirve la ropa interior: ¿no dicen las feministas que del cuerpo ajeno no se habla? Por la tarde, más caminatas: eso sí, nada de esfuerzo extra, para eso ya volverán las salidas de trekking. Una nos propone hacer una meditación. Todas en círculo en el jardín, agradeciendo la oportunidad que la vida nos ofrece.

A la noche, empieza el show. La más audaz, en baby doll, se pone a explicar técnicas de seducción para la edad madura. “Sacudiendo el poto”, dirían los chilenos. Intentamos filmarla para Onlyfans, pero falla el celular. Otra vez será. Vienen las anécdotas de juventud, para jolgorio de todas. Y las vicisitudes de las primeras canas. Tres viudas y cinco divorciadas: flor de equipo. Ninguna se había rendido ante la vida que le quedaba por delante. Se descorchan dos vinos blancos espumantes, brindis y más risas.

Armar el campamento para pasar la noche: las que roncan a conciencia y las que no saben que roncan. El concierto es memorable. No alcanzamos a grabarlo.

El domingo llega la novena integrante: una visita corta pero fructífera. Seguimos comiendo: los víveres alcanzan para todo el batallón. Ya volveremos a la mediterránea, la cetogénica o incluso la paleolítica, más adecuada para la edad del grupo. Las adoradoras del sol siguen quitándose prendas, para espanto de los pocos vecinos que se animan a mirar hacia el jardín. Poco importa, a esta altura de la vida, la consigna es disfrutar.

Volvemos a la ciudad renovadas, con el alma llena de risas y de historias para compartir. Nadie se acuerda ya de las pequeñas miserias cotidianas, y la perspectiva de nuevas salidas nos ilumina el horizonte. Vamos por más.

Temas Relacionados

La risa remedio infalibleantiageviejas locasgeneracion-silver

Últimas Noticias

Simone de Beauvoir y su reflexión sobre la vejez: “Nada debería ser más esperado, nada es más imprevisto”

La filósofa nunca temió llamar a las cosas por su nombre. En sus ensayos y en sus memorias trató todos los temas de la condición humana con el estilo directo que le era habitual. Sin embargo esta vez sintió que había “infringido un tabú”

Simone de Beauvoir y su

Los museos de Rosario invitan a los +50 a ser guías por día

En el marco de su Tricentenario, la ciudad propone recorridos guiados por quienes transforman la memoria en relato y el arte en experiencia compartida

Los museos de Rosario invitan

Alicia Moszkowski: “Esta es una revolución silenciosa, la proporción de población de más de 60 años está cambiando el paradigma”

Hace unos años descubrió el mundo de la silver economy y decidió reorientar hacia allí su expertise de consultora. Es un universo en crecimiento, que empresas y políticas públicas deben poner en su radar. En lo individual, la nueva longevidad abre la perspectiva de la reinvención

Alicia Moszkowski: “Esta es

Cómo frenar el envejecimiento cerebral: no hay magia ni pastillas que sustituyan los buenos hábitos, dice un experto

El doctor en biología y especialista en neurociencia Jordi Olloquequi acaba de publicar “Antiaging para el cerebro”, libro en el que explica cuáles son las maneras de mantenerse joven, física y mentalmente, más allá de la edad cronológica, que realmente funcionan

Cómo frenar el envejecimiento cerebral:

“La vida secreta de los viejos”: cómo se vive y se hace el amor cuando el cuerpo envejece

Un joven dramaturgo creó una obra de teatro documental a partir de testimonios recogidos en un hogar de ancianos de Chambéry, Francia. Quería entender por qué esto se esconde, por qué el resto del sociedad se niega a ver que existe

“La vida secreta de los
ÚLTIMAS NOTICIAS
El recambio en la línea

El recambio en la línea de mando de Los Monos para la venta minorista de droga en Rosario

Día Mundial del Cáncer de Mama: ¿es más peligroso después de los 70 años?

Desde Asia hasta América del Sur: cuáles son las 10 ciudades más felices del mundo

Paranthropus boisei, ¿el homínido que también usaba herramientas como los humanos?

La morosidad bancaria sigue en aumento: llegó al máximo en lo que va del actual gobierno

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Sólo los separó la muerte: la madre de Borges, sobreprotectora e inspiradora

El TSE de Bolivia advirtió sobre las sanciones “legales y económicas” que recibirán los votantes que no participen del balotaje

Paranthropus boisei, ¿el homínido que también usaba herramientas como los humanos?

Cómo la administración subcutánea de anticuerpos monoclonales transforma el tratamiento del cáncer de mama

Murió Sam Rivers, histórico bajista y fundador de Limp Bizkit

TELESHOW
El mensaje de Darío Barassi

El mensaje de Darío Barassi a su mamá en la víspera del Día de la Madre: “Qué pedazo de mujer fuiste, lo diste todo”

Evangelina Anderson mostró su exigente rutina de ejercicio y causó furor en las redes sociales

La emoción de Panam al explicar el significado de su canción “Colibrí”: la conexión con la muerte de su hija

Joaquín Furriel confirmó su relación con una abogada española: “Estoy hace casi un año”

La emotiva despedida de Mey Scápola a Mariano Castro: “La tristeza es enorme”