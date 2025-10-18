Generación Silver

Cómo frenar el envejecimiento cerebral: no hay magia ni pastillas que sustituyan los buenos hábitos, dice un experto

El doctor en biología y especialista en neurociencia Jordi Olloquequi acaba de publicar “Antiaging para el cerebro”, libro en el que explica cuáles son las maneras de mantenerse joven, física y mentalmente, más allá de la edad cronológica, que realmente funcionan

Guardar

El padre de Jordi Olloquequi fue diagnosticado a los 60 años con una enfermedad neurodegenerativa y eso fue una motivación en él para distinguir entre las falsas promesas o el excesivo optimismo de la ciencia médica -”vendedores de humo”, dice- y lo que realmente funciona o no.

Olloquequi es doctor en Biología y especialista en longevidad, en la neurociencia del envejecimiento. Es investigador del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona y del Centro de Investigación Biomédica de Enfermedades Neurodegenerativas (Ciberned).

“Aunque todo lo relacionado con el antienvejecimiento hoy día esté de moda y se esté construyendo todo un negocio a su alrededor, hay que alejarse de lo mágico y de las teorías pseudocientíficas, para acercarse a lo que sí sostiene la mano de la ciencia, de la buena ciencia”, dijo recientemente al diario El Mundo.

En su libro, a través de la imagen de una “ciudad cerebral”, la Neurópolis, Olloquequi explica de una manera gráfica y amena cómo funcionan el cerebro, las neuronas y el sistema nervioso. Cada barrio representa las diferentes zonas del cerebro.

Entrevistado por Montse Elías para la Televisión Española por la salida de su libro Antiaging para el cerebro (Paidós), Olloquequi explicó que, aun si no se padece una enfermedad neurodegenerativa, “con el envejecimiento normal, fisiológico, hay una reducción de la masa cerebral, todo el cerebro se nos va encogiendo un poquito a partir de cierta edad”.

Jordi Olloquequi, biólogo, especialista en
Jordi Olloquequi, biólogo, especialista en neurociencia del envejecimiento (captura video TVE)

Lo que más preocupa, o tal vez lo más notorio, es el encogimiento del hipocampo, “la región que está asociada a los recuerdos” que es lo que “nos hace perder la memoria”.

¿Se puede recuperar el tamaño del cerebro?, fue una pregunta. “Recuperarlo, no. De momento, no hay ningún estudio que claramente nos demuestre que esto es posible”, admite, pero sí se puede ralentizar ese encogimiento cerebral que se da de forma natural con el envejecimiento.

Las estrategias que recomienda van desde leer un libro hasta la vida de relación, pasando por el ejercicio físico y la dieta.

“Se ha visto que en las personas que leen este encogimiento cerebral es más lento” y “las personas que hacen ejercicio de forma constante, sobre todo si han empezado a hacerlo cuando eran jóvenes y lo han mantenido a lo largo de la vida, pueden frenar el uno o dos por ciento de encogimiento cerebral que hay cada año a partir de cierta edad”.

Tradicionalmente, “se ha privilegiado el ejercicio cardiovascular” que “es beneficioso para todos nuestros órganos y tejidos, y también para el cerebro, porque el ejercicio hace que se fabrique una molécula que actúa como una especie de elixir para las neuronas, las hace funcionar de forma más efectiva, interconectarse mejor”. Pero “ahora también empieza a haber mucha evidencia de que el ejercicio de fuerza también tiene estos efectos positivos”.

Leer es una de las
Leer es una de las actividades de beneficios probados en cuanto a ralentizar el envejecimiento cerebral (Imagen ilustrativa Infobae)

Por otra parte, se debe tener en cuenta que con el envejecimiento, los músculos también se van atrofiando. ”Acumulamos más grasa y vamos perdiendo musculatura. Nuestro metabolismo empieza a funcionar de otra manera, y llegar a determinadas edades con una musculatura que no es lo suficientemente fuerte nos predispone a caídas que pueden ser muy peligrosas”.

Puso el ejemplo -y casi todos conocemos uno- de “esa persona que con noventa y cinco años todavía vivía sola, era superautónoma, pero un día se rompió la cadera, se cayó y a partir de ahí pegó un bajón”. Por eso, subrayó, “no solo es importante el ejercicio cardiovascular, sino también el ejercicio de fuerza para llegar a las edades avanzadas con suficiente musculatura para poder afrontar estos momentos”.

En cuanto a la alimentación, Olloquequi destaca la ventaja que tienen los españoles porque la dieta que les corresponde “por cultura”, la dieta mediterránea, “está en el top uno de las dietas más saludables del planeta”.

“Con lo cual, seguir una dieta mediterránea, rica en verduras, frutas, aceite de oliva, pescado azul, frutos secos, nos provee de una serie de nutrientes que son importantísimos para el buen funcionamiento de las neuronas”, detalló.

La dieta mediterránea está en
La dieta mediterránea está en la cima de la alimentación recomendada por la ciencia (Shutterstock)

Pero también están las “dietas” a evitar: el fast food, abundante en azúcares refinados, grasas saturadas. “Eso es venenoso -advierte-, nos inflama y acaba afectando a todo nuestro organismo y también a nuestras neuronas”. Los alimentos ultraprocesados deben evitarse siempre.

Los otros dos “venenos” son el tabaco y el alcohol. “Ambos son factores de riesgo muy importantes para la neurodegeneración”.

En la entrevista con El Mundo, Olloquequi insistió: “La única e inigualable dieta mediterránea no deja de ser una colección de grandes éxitos de nutrientes saludables”.

A la pregunta de la periodista de TVE “¿campo o ciudad?”, respondió sin dudar: “Campo, campo”. Entre otras cosas, “porque la contaminación atmosférica también se ha revelado como un factor de riesgo muy importante a nivel neurodegenerativo”. Y agregó: “Quienes vivimos en grandes ciudades estamos expuestos a un grupo amplio de contaminantes aéreos que, inhalados, pueden llegar hasta el cerebro”, mientras que otros, aunque no lleguen, “causan una respuesta inflamatoria en todo el cuerpo que acaba afectando también al cerebro”.

Por lo tanto, evitar los ambientes contaminados también es una buena precaución antiaging.

Alejarse de la contaminación atmosférica
Alejarse de la contaminación atmosférica de la ciudad también contribuye a la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, habló de la autofagia, esa suerte de limpieza cerebral nocturna. “La autofagia es un mecanismo de las células para sobrevivir en los momentos en los que no hay alimento disponible. Las células tienen que buscar formas alternativas de conseguir la energía que necesitan para funcionar. Una de estas formas es la autofagia: la célula empieza a pasar revista y todas aquellas moléculas, aquellos orgánulos que ya no funcionan bien, que están oxidados, los destruye, los digiere y a partir de ahí obtiene energía para seguir funcionando. Entonces, cuando favorecemos este tipo de mecanismos de limpieza, estamos eliminando toxinas de nuestro cerebro”.

En consecuencia, dormir bien por la noche es esencial. Darle tiempo al cerebro para regular la inmunidad, el metabolismo y la función cardiovascular.

La receta, dijo Olloquequi a El Mundo -dormir bien, comer de forma equilibrada, hacer ejercicio y relacionarse socialmente- “parece sencilla, pero no lo es; el estilo de vida que llevamos lo complica”.

Sobre el cuarto ítem, aclara que “socializar a través de las redes no sirve; hay que volver a lo de siempre, encontrarse y dejar a un lado el móvil, hablar cara a cara”.

“La digitalización de la vida debe tener una cara B, analógica, en la que calculemos con los dedos, si hace falta, aprendamos a usar nuestro sentido de la orientación, el GPS interior, y leamos y escribamos en papel”, dijo.

Se puede ganar tiempo con la vuelta a hábitos de vida saludables. Son un básico, “pero es lo único que sí ha demostrado tener un efecto positivo”.

Podemos mitigar el impacto de la genética (que no controlamos); pero nuestros hábitos de vida, sobre los que sí tenemos el control, debemos encaminarlos hacia las estrategias que la ciencia ha demostrado que funcionan.

Todo esto requiere disciplina y revalorizar el descanso. Sacrificar horas de sueño impide a nuestro cerebro hacer tareas de limpieza imprescindibles.

En síntesis, no hay pastillas que sustituyan lo que hace el estilo de vida: dormir bien, comer sano, ejercitarse y relacionarse.

Temas Relacionados

Jordi OlloquequiAntiagingenvejecimiento cerebralhipocampodieta mediterráneaautofagiageneracion-silver

Últimas Noticias

Alicia Moszkowski: “Esta es una revolución silenciosa, la proporción de población de más de 60 años está cambiando el paradigma”

Hace unos años descubrió el mundo de la silver economy y decidió reorientar hacia allí su expertise de consultora. Es un universo en crecimiento, que empresas y políticas públicas deben poner en su radar. En lo individual, la nueva longevidad abre la perspectiva de la reinvención

Alicia Moszkowski: “Esta es

“La vida secreta de los viejos”: cómo se vive y se hace el amor cuando el cuerpo envejece

Un joven dramaturgo creó una obra de teatro documental a partir de testimonios recogidos en un hogar de ancianos de Chambéry, Francia. Quería entender por qué esto se esconde, por qué el resto del sociedad se niega a ver que existe

“La vida secreta de los

Por qué es baja la incorporación de los mayores de 55 años al mercado laboral a pesar de su experiencia y habilidades

Estadísticas recientes revelan obstáculos persistentes y percepciones que limitan el acceso de este segmento a oportunidades profesionales en distintos sectores

Por qué es baja la

Los nuevos 60: los cambios en la dieta adulta que pueden agregar casi 10 años de vida

Los cambios en la dieta en la edad adulta pueden agregar casi 10 años de vida según un amplio estudio científico. Una guía de pequeños grandes hábitos para alcanzar la plenitud

Los nuevos 60: los cambios

La sabiduría del envejecimiento: cómo las personas mayores mantienen y mejoran sus habilidades cognitivas

El paso de los años no es sinónimo de deterioro mental. Los estudios demuestran que, con la edad, algunos adultos logran fortalecer habilidades, gracias a la experiencia acumulada y a un enfoque emocional más estable

La sabiduría del envejecimiento: cómo
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Argentina, penúltima en un

La Argentina, penúltima en un ranking mundial de calidad de los sistemas jubilatorios

Signos de ruptura en la CGT: qué hay detrás de la feroz interna por la que dos jefes sindicales casi terminan a las piñas

Rosario: un banco deberá reintegrar $700.000 por una transferencia irregular tras el robo de un celular

Por qué la trazabilidad es el secreto que impulsa al vino argentino y conquista a los consumidores más exigentes

Martín Rappallini, presidente de la UIA: “Hay que crear un clima de confianza para poder revertir la recesión”

INFOBAE AMÉRICA
César Aira entra al bar:

César Aira entra al bar: encuentro con el Premio Nobel que (aún) no fue

El autor de Asterix, “decididamente argentino”: reeditan la historieta que refleja la infancia de René Goscinny en Buenos Aires

Marina Abramovic desafía todos los tabúes en su obra más ambiciosa

Israel ultima los preparativos para la reapertura del paso fronterizo entre Gaza y Egipto

Liberaron al hijo del presidente boliviano Luis Arce y deberá ir a terapia: fue denunciado por violencia familiar

TELESHOW
El insólito olvido que sufrió

El insólito olvido que sufrió una participante de Los 8 Escalones y provocó el reclamo de Pampita: “No me podés hacer esto”

Thiago Medina acompañó a su hermana melliza en su baby shower y fue elegido padrino de su sobrino

Marcela Feudale se despidió de LAM envuelta en homenajes, sorpresas y saludos de compañeros: “Me llevo momentos impecables”

La palabra de Joel Ojeda tras el allanamiento en su casa y su imputación por promoción de juegos de azar ilegal

¿Romance en puerta? Cazzu y Gonzalo Gerber fueron vistos juntos en México en un clima de acercamiento y buena onda