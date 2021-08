Conocé los juegos gratuitos de PlayStation Plus para el mes de agosto

PlayStation Plus es el servicio de suscripción que mes a mes incluye una selección de juegos para los usuarios que varían entre títulos de PlayStation 5 y PlayStation 4. Desde estrenos como Control: Ultimate Edition o Destruction All Stars, pasando por juegos como Star Wars Jedi: Fallen Order o Virtua Fighter 5, el paquete de por sí representa una gran oportunidad para expandir la juegoteca tengas PlayStation 4 o su sucesora, PlayStation 5. Esto equivale a más de 24 juegos si tenés PlayStation 4 y más de 36 si tenés la consola de nueva generación de Sony.

Con PlayStation Plus podrás utilizar las funciones online de títulos que así lo requieran -el modo online de Call of Duty: Black Ops o el apartado multijugador de FIFA 21, por ejemplo-, podrás sincronizar tus partidas guardadas con el almacenamiento de la nube con 100GB de espacio disponible, utilizar Share Play para compartir la partida con un amigo y acceder a descuentos exclusivos en las distintas ofertas de temporada que tienen lugar durante el año.

Para los poseedores de una PlayStation 5 hay un extra: la PlayStation Plus Collection. Se trata de una selección de 20 juegos de primera línea como Bloodborne, The Last Guardian, Uncharted 4, God of War, Days Gone, Persona 5, Resident Evil 7 y más, algunos de ellos con mejoras que aprovechan en gran medida el hardware del nuevo sistema de Sony. El detalle más importante, sin embargo, es que el precio del abono para Argentina está en US$39,99 dólares americanos: casi un 35% más barato que lo que cuesta en regiones como la de Estados Unidos. Dicho esto, vamos con el repaso de los títulos de agosto de PlayStation Plus.

Hunter’s Arena: Legends (PlayStation 4 y PlayStation 5)

La propuesta de Hunter’s Arena: Legends consiste en una suerte de Battle Royale en el que se producen enfrentamientos entre los propios jugadores -PvP- y también contra enemigos del entorno -PvE-. Cada partida puede albergar hasta 30 jugadores, existe un árbol de habilidades a desarrollar a través de la obtención de experiencia y progresión por niveles, su jugabilidad es frenética y a la vez incorpora elementos de MOBAs y RPG: un combo variado y con algo para cada tipo de jugador. Se trata del estreno de este mes de agosto y estará disponible para ambas consolas de Sony.

Plants vs Zombies: Battle for Neighborville (PlayStation 4)

Lejos están aquellos tiempos en los que Plants vs Zombies era un -excelente- juego de tipo tower defense ideal para llevarse puesto en el celular. Y es que ahora los zombies están más vivos que nunca y cobran una nueva dimensión en el marco de Plants vs Zombies: Battle for Neighborville. Se trata de un juego de acción en tercera persona que toma muchos elementos tácticos de juegos como Battlefield -sí, de verdad- para dar vida a una serie de partidas cargadas de humor y de un uso muy inteligente del material original de la licencia, lo cual da vida a personajes con habilidades y armamento imposible de encontrar en otro sitio.

Tennis World Tour 2 (PlayStation 4)

Publicado en septiembre del año pasado, Tennis World Tour 2 tuvo como objetivo establecerse como el juego definitivo del deporte blanco: un puesto que está vacante desde tiempos inmemoriales, casi desde que Top Spin dejó el espacio libre después de la desaparición del estudio desarrollador. ¿Consigue lo que se propone? Aspirar a ser Top Spin es una meta complicada, pero Tennis World Tour 2 -tal vez sin proponérselo- hace lo justo para convertirse en una de las alternativas más interesantes a la hora de ponerse con la raqueta virtual, especialmente ahora que será parte de PlayStation Plus durante todo el mes de agosto.

Los juegos de PlayStation Plus del mes de agosto del corriente ya se encuentran disponibles para su descarga y permanecerán así hasta el día 6 de septiembre.