De Jack Black a Jamie Lee Curtis: los actores confirmados en la película de Borderlands

La relación entre el cine y los videojuegos nunca fue del todo sana: de hecho, es posible contar las buenas adaptaciones del gaming a la pantalla grande con los dedos de una sola mano, ya que por lo general, el resultado son películas que fracasan tanto en la taquilla como en la recepción del público y la crítica. El caso de Borderlands, sin embargo, parece tener una perspectiva por completo distinta, puesto que a diferencia del resto de las adaptaciones, es la única que presenta un reparto plagado de actores de amplia trayectoria y renombre dentro de la industria del cine.

El último en sumarse al gran proyecto es Jack Black: el reconocido actor humorista que interpretará el papel de Claptrap, el famoso robot de la serie que destaca por sobre el resto de los personajes gracias a sus fenomenales intervenciones y sentido del humor. Pero no será la única estrella hollywoodense: Jamie Lee Curtis interpretará a Tannis, una arqueóloga del planeta Pandora -lugar donde se desarrolla la aventura- obsesionada con encontrar las bóvedas ocultas del lugar. La enorme Cate Blanchett por su parte, tomará el rol de Lilith, uno de los personajes más populares de la serie, dotado de poderes mágicos y habilidades únicas.

Borderlands ofrece un universo enorme, repleto de recursos para aprovechar desde lo cinematográfico.

Kevin Hart es el otro actor cómico que completa el reparto confirmado hasta el momento. Pero el talento no sólo se vislumbra en el elenco, sino también detrás de las cámaras. La adaptación cinematográfica de Borderlands será dirigida ni más ni menos que por Eli Roth, el actor y director de amplísima trayectoria, particularmente dedicado al género del horror. Además de aparecer en películas como Inglorious Bastards o Death Proof, logró reconocimiento gracias a Hostel. La producción correrá por cuenta de la dupla de Ari y Avi Arad, involucrados ambos en la película de Uncharted (a estrenarse más adelante), como también “Spider-Man: Into the Spider-Verse 2″, entre otras. Por último, el guion estará en manos de Craig Mazin: productor y escritor del hit de HBO, Chernobyl.

La saga de Borderlands se extiende a lo largo de tres juegos principales y varias expansiones más un spin-off de acción en primera persona y un juego de aventura gráfica elaborado por Telltale. Está ambientado en Pandora: un planeta con recursos limitados y una cantidad obscena de armas a disposición para combatir contra oleadas de enemigos interminables, a la vez que subimos de nivel para mejorar nuestras habilidades. El gran diferencial son sus personajes y el sentido del humor: uno de los puntales en los que sin dudas se apoyará la adaptación.

La cálida bienvenida a Eli Roth, compartida en redes sociales por Randy Pitchford (co-fundador de Gearbox Software)

Aunque no hay mucha información respecto a la trama ni qué parte del amplio arco narrativo que posee el título será utilizado en la película, es justo decir que es de una de las adaptaciones más esperadas por el ámbito de los videojuegos desde que se conoce su existencia, lo cual se remonta al año 2015. Se trata de un ambicioso proyecto que nuclea a Lionsgate Entertainment, Arad Productions y los estudios Picturestar. En cuanto a los involucrados del lado del videojuego, hay productores ejecutivos vinculados con 2K -la empresa que publica Borderlands- como también Randy Pitchford, co-fundador de Gearbox Software y principal responsable de la consagrada serie de videojuegos.

Sin tráiler de lanzamiento ni una fecha aproximada de estreno, la película de Borderlands ya está generando expectativa porque, en los papeles al menos, cuenta con altos valores de producción, incluso elevados para lo que uno esperaría respecto a la adaptación de un juego de este tipo. Resta esperar qué otras estrellas se suman y en qué fecha llegará para ver si consigue convertirse en una buena película inspirada en un videojuego: sería una de las pocas.

Seguí Leyendo:

Nintendo tendrá su propio documental: se estrenará el próximo primero de marzo

Los 6 mayores fracasos en la industria del videojuego

Tomb Raider cumple 25 años: conocé todo lo que planea la franquicia en el mundo de los videojuegos, el cine y la TV