Estos son los planes de Valorant, el shooter de Riot Games, para el 2021

El título de Riot Games buscará tener un 2021 exitoso

Desde su lanzamiento en junio de este año, el título de Riot Games, Valorant, supo hacer las cosas bien para lograr aumentar su comunidad de usuarios y ocupar un importante sector dentro de su segmento. Es por esto que desde la productora ya comenzaron a trabajar en lo que será el 2021 del shooter, año clave para conseguir tomando terreno y sumar adeptos. Para esto, están pensando en introducir novedades dentro del juego, como es el caso de un circuito beta para pruebas, una estabilidad superior y mejorar en la escena competitiva.

Sin dudas, el 2020 de Valorant fue muy bueno. El FPS supo no solo posicionarse como uno de los más utilizados dentro de su segmento, sino que también logró ampliar sus horizontes, lanzar la escena competitiva y afianzarla. Esta aceptación cumplió las expectativas que el juego de Riot creó en la previa, algo que no siempre suele suceder.

Es por esto que desde la desarrolladora están pensando en como será el segundo año del juego en el mercado, donde, seguramente, buscará pisar más fuerte, tanto desde en la escena competitiva como en la optimización de su jugabilidad.

Valorant propone partidas de 5 jugadores

Un servidor de pruebas

Pese a tener una gran producción y presupuesto detrás, Valorant no salió al mercado con su propio PBE, algo que, a primera instancia sorprendió bastante. Esto, sin embargo, llegará a su fin dado que hace unos días, Anar Gylfasson, productor senior del shooter, anunció que en 2021 el juego contará con su servidor de pruebas al igual que otras producciones de la empresa, como es el caso de League of Legends.

“Creemos que un servidor de pruebas con jugadores reales puede ayudar mucho para evitar que los problemas lleguen a los servidores oficiales”, explicó Gylfasson en una publicación realizada en el canal de YouTube del juego. Además, el desarrollador aclaró que muchos inconvenientes serán evitados con este PBE, dado que los parches se probarán antes de ser lanzados oficialmente.

No obstante, para concluir con este anuncio, Gylfasson destaca que no existen soluciones perfectas para los problemas que desarrollan en ambientes “complejos” como el de Valorant, pero afirma que pese a esto, buscarán utilizar sus herramientas de la mejor manera posible para darle una “integridad competitiva” a la comunidad de usuarios.

Icebox fue el último mapa en llegar al juego

El objetivo de ampliar la lore

Quien también dio su parecer sobre el futuro de la franquicia fue David Nottingham, el director creativo del shooter: “El próximo año comenzaremos a confirmar algunas de las teorías que surgieron en torno al conflicto que existe entre Valorant y la facción desconocida. Exploraremos con más profundida lo que es Kingdom y en qué consiste y qué ocurre en sus bases secretas”.

A su vez, aseguró que en 2021 se seguirán lanzando agentes, mapas y otros tipos de contenido que sumen para ampliar la lore del título que tan solo tiene meses en el mercado. Sin dudas, Riot buscará desplegar rápidamente sus armas para poder llegar a más mercados con su franquicia, la cual tomará ejemplo de lo que está sucediendo con League of Legends.

A lo largo del año, el juego introdujo muchas skins para armas

Un 2021 con nuevas skins y agentes

El título también buscará introducir distintos elementos con el fin de que los jugadores vayan renovando su experiencia dentro del FPS. Según se indicó, una de las novedades que recibirá nuevas armas, un aspecto inédito de la Judge que pasará a ser verde y amarilla y otro para la Operator que estará basado en el graffiti. Además, los usuarios también se encontrarán con distintas skins de la Odin, que serán parecidas a las Nerf.

En cuanto a promesas, la última publicación de Riot menciona la idea del equipo de trabajo en comenzar a desarrollar variantes en los combate cuerpo a cuerpo, algo que les gustaría hacer “a futuro”. No obstante, los combates de Winterwunderland y BlastX si recibirán cambios sobre los cuales ya se encuentran trabajando.

Los agentes también darán el presente en 2021 con muchas novedades. Hace unos días, John Goscicki, compartió en la web brasileña del juego detalles del próximo personaje que llegará a Valorant: “El 2021 se abrirá con un duelista para todos los “lurkers”. Este los mantendrá alerta sobre qué ángulos son realmente seguros”. Más allá de esto, no se ahondó en las características que tendrá, por lo que habrá que esperar para saber más sobre él.

Cabe destacar que a lo largo de 2020, Riot Games hizo mucho hincapié en el contenido para sus jugadores. El título recibió más de 18 armas, 26 líneas de aspectos que son más de 130 skins para armas, tres pases de batalla y 13 contactos de personajes. Sin dudas, esto pone en perspectiva que la comunidad de usuarios puede esperar un 2021 muy cargado.

Nuevos agentes se unirán a Jett el próximo año

Dominar la escena competitiva, el gran anhelo de Riot Games

Con mucha ambición y determinación, Riot buscará que Valorant crezca en la escena competitiva durante 2021. En la previa a su lanzamiento, se decía que el juego llegaría al mercado para competir mano a mano con el ya legendario CS: GO, algo que generó tantas polémicas como expectativas. S in embargo, esto parece ser que será el objetivo de la franquicia para el próximo año.

Para lograr esto , la empresa que también está a cargo de League of Legends, está preparando una escena competitiva global para el próximo año, en el cual, esperan, que no interceda la pandemia generada por el COVID-19. Por el momento, la franquicia realizó distintos First Strikes, eventos que reúnen a los mejores equipos del juego. Esto cambiará en 2021 con un sistema de clasificación para la Valorant Masters, que se realizará 3 veces al año y dará puntos para el mundial oficial, la máxima competencia.

Quienes quieran descargar Valorant, el FPS a cargo de Riot Games, podrán hacerlo de forma gratuita para PC desde el sitio oficial del juego.

