Among Us llegará a las consolas de Xbox en 2021

Among Us fue elegido el Mejor Videojuego Multijugador de 2020

Uno de los grandes anuncios que hizo Xbox durante la noche de The Game Awards fue la incorporación de Among Us, elegido como Mejor Videojuego Multijugador de este año, al servicio de suscripción Game Pass. El título del estudio InnerSloth ya se encuentra disponible en PC y dispositivos móviles, pero poco a poco está haciendo su salto a consolas antes de la llegada de su esperado nuevo mapa.

Hace pocos días también se confirmó el desembarco de Among Us en Nintendo Switch, lo que expande todavía más las posibilidades y la base de jugadores. Ahora, en un nuevo posteo del blog oficial de Xbox, se confirmó que el título llegará a las consolas de Xbox en 2021. Usuarios de Xbox One y Xbox Series X/S podrán disfrutar de la experiencia en algunos meses, ya sea comprando el juego o contando con la suscripción a Game Pass. Actualmente, Among Us tiene un descuento en la tienda de Xbox y se puede conseguir por USD 3.99 en su versión base.

A pesar de haber sido lanzado originalmente en 2018, el videojuego de InnerSloth también se consagró como el Mejor Juego Mobile en la edición 2020 de The Game Awards. Después de haber sido descubierto por streamers durante la cuarentena este año, Among Us se convirtió en un fenómeno imparable. Al mismo tiempo, obligó a los desarrolladores a estar más atentos a su comunidad para mantener la experiencia fresca y actualizada con cambios y novedades regularmente.

El nuevo mapa de Among Us se llamará Airship

Durante 2020, Among Us tuvo distintos picos de popularidad y fue uno de los principales títulos jugados por streamers de todo el mundo. También sirvió como herramienta para políticos de Estados Unidos y celebridades en general en diferentes tipos de movidas, desde recaudaciones para caridad a anuncios importantes de sus carreras.

Con un nuevo mapa ya anunciado, se esperan muchas más novedades para el título durante 2021. El escenario se llamará Airship y dejará la temática espacial para llevar a los jugadores al terreno aéreo. Además, se espera que dicho mapa sea más grande y presente nuevas mecánicas que refrescarán la fórmula de Among Us. Desde las votaciones a las tareas que cada tripulante debe realizar, se esperan importantes cambios.

Junto con el mapa, se sumará la posibilidad de armar partidas para hasta 15 jugadores, otra de las novedades que se espera tengan importante repercusión entre los jugadores y, por supuesto, los streamers. El equipo de desarrollo se mostró muy emocionado y sorprendido durante la noche de The Game Awards, pero lo cierto es que el título hizo todo lo necesario para convertirse en uno de los sucesos más relevantes del gaming en 2020.

La idea principal de Among Us es que todos puedan jugar, sin importar desde qué plataforma lo hagan

El éxito desmedido también trajo consigo la creación de varios clones de Among Us alrededor del mundo, que copian desde la fórmula del juego hasta la estética. Sin embargo, uno de los principales logros del juego durante la pandemia fue haberse convertido en un lugar de reunión para amigos que no pueden verse por la cuarentena y deben recurrir a encuentros virtuales a través de los videojuegos.

La industria del gaming fue una de las pocas que se benefició durante el año del Covid-19 y logró marcar récords históricos de audiencia y ventas para los juegos más importantes del año. Junto con Among Us, otros títulos como Fall Guys: Ultimate Knockout y Phasmophobia también se volvieron extremadamente populares gracias a streamers y llamaron la atención de distintas empresas para realizar colaboraciones de diferentes tipos.

Xbox llega un poco tarde pero entiende el éxito de Among Us y apostará a darle cabida y soporte desde ahora y durante 2021 en sus distintas plataformas. Al tratarse de un título multijugador, es muy posible que llame a más usuarios que cualquier otro videojuego dentro de su servicio de suscripción.

Seguí Leyendo:

11 videojuegos destacados de la oferta de fin de año de Xbox Argentina

Todas las novedades de la actualización de Genshin Impact: nuevos personajes, un mapa inédito y un evento especial

Hyper Scape habilita el crossplay entre consolas con la mira puesta en ganar lugar en el mercado